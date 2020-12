Pendant ce temps, l’installation d’un nouveau télescope coûterait jusqu’à 350 millions de dollars, argent que la NSF n’a pas, a déclaré M. Vazquez, ajoutant qu’il devrait venir du Congrès américain.

«C’est une énorme perte», a déclaré Carmen Pantoja, astronome et professeur à l’Université de Porto Rico qui a utilisé le télescope pour son doctorat. « C’était un chapitre de ma vie. »

Des scientifiques du monde entier avaient demandé aux responsables américains et à d’autres de revenir sur la décision de la NSF de fermer l’observatoire. La NSF a déclaré à l’époque qu’elle avait l’intention de rouvrir le centre des visiteurs et de rétablir les opérations des actifs restants de l’observatoire, y compris ses deux installations LIDAR utilisées pour la recherche sur la haute atmosphère et l’ionosphère, y compris l’analyse de la couverture nuageuse et des données de précipitations. Les installations du LIDAR sont toujours opérationnelles, ainsi qu’un télescope de 12 mètres et un photomètre utilisé pour étudier les photons dans l’atmosphère, a déclaré M. Vazquez.

« Nous sommes attristés par cette situation mais reconnaissants que personne n’ait été blessé », a déclaré le directeur de la NSF, Sethuraman Panchanathan, dans un communiqué. « Lorsque les ingénieurs ont informé NSF que la structure était instable et représentait un danger pour les équipes de travail et le personnel d’Arecibo, nous avons pris leurs avertissements au sérieux. »

Le télescope a été construit dans les années 1960 avec de l’argent du ministère de la Défense dans le cadre d’un effort pour développer des défenses anti-missiles balistiques. Il a enduré des ouragans, une humidité tropicale et une récente série de tremblements de terre au cours de ses 57 années de fonctionnement.

Le télescope a été utilisé pour suivre des astéroïdes sur un chemin vers la Terre, mener des recherches qui ont conduit à un prix Nobel et déterminer si une planète est potentiellement habitable. Il a également servi de terrain de formation aux étudiants diplômés et a attiré environ 90 000 visiteurs par an.

« Je fais partie de ces étudiants qui l’ont visité quand jeune et qui ont été inspirés », a déclaré Abel Mendez, professeur de physique et d’astrobiologie à l’Université de Porto Rico à Arecibo qui a utilisé le télescope pour la recherche. « Le monde sans observatoire perd, mais Porto Rico perd encore plus. »

Il a utilisé le télescope pour la dernière fois le 6 août, quelques jours seulement avant qu’une prise contenant le câble auxiliaire qui s’est cassé ne tombe en panne dans ce que les experts pensent être une erreur de fabrication. La National Science Foundation, qui possède l’observatoire géré par l’Université de Floride centrale, a déclaré que les équipes qui ont évalué la structure après le premier incident ont déterminé que les câbles restants pouvaient supporter le poids supplémentaire.

Mais le 6 novembre, un autre câble s’est rompu.

Les scientifiques avaient utilisé le télescope pour étudier les pulsars afin de détecter les ondes gravitationnelles ainsi que pour rechercher de l’hydrogène neutre, ce qui peut révéler comment certaines structures cosmiques se forment. Environ 250 scientifiques du monde entier utilisaient l’observatoire lors de sa fermeture en août, dont M. Mendez, qui étudiait les étoiles pour détecter les planètes habitables.

«J’essaye de récupérer», dit-il. « Je suis toujours très affecté. »