L’ÉNORME statue de George Floyd dévoilée à l’hôtel de ville de Newark suscite la controverse — RT USA News

La ville de Newark, dans le New Jersey, a déclenché une controverse après avoir dévoilé une grande statue de George Floyd – l’homme afro-américain qui a été tué par la police lors d’une arrestation l’année dernière – devant son hôtel de ville.

Newark et son maire, Ras J. Baraka, ont publié mercredi une photo de la nouvelle statue en bronze de 700 livres sur les réseaux sociaux et ont révélé qu’elle avait été offerte à la ville par l’artiste Stanley Watts. La statue plus grande que nature est assise sur un grand banc à l’extérieur de l’hôtel de ville et montre Floyd dans un gilet sans manches.

Aujourd’hui maire @rasjbaraka a dévoilé une statue offerte en l’honneur de George Floyd devant l’hôtel de ville, aux côtés du cinéaste Leon Pickney, de l’artiste Stanley Watts, de l’activiste Larry Hamm et d’autres pic.twitter.com/nefig7fruE – Ville de Newark (@CityofNewarkNJ) 16 juin 2021

Bien que l’annonce ait été bien accueillie par certains, de nombreux utilisateurs des médias sociaux ont protesté contre la nouvelle statue.

Démolir les statues des pères fondateurs de notre nation et ériger des statues de criminels. 🤦‍♀️🤷‍♀️ – MaryJane⚜🇻🇦 (@MissMaryJane03) 17 juin 2021

Il y a beaucoup de Noirs dignes pour ériger des statues, mais un criminel violent qui a été tué lors de son arrestation n’en fait certainement pas partie. — M. a (@and159260) 17 juin 2021





« Malcolm X n’a ​​même pas de statue… donne-moi une pause ! » a écrit un utilisateur, tandis qu’un autre commenté, « Ce qui est arrivé à Floyd était affreux et justice a été rendue. Mais à une époque où nous ne sommes censés avoir que des statues de personnes surhumaines irréprochables, mettre en scène un criminel condamné semble un peu étrange. »

Journaliste conservateur britannique et conseiller politique Calvin Robinson interrogé Pourquoi « statues de personnes qui ont construit des hôpitaux, des écoles et mis en place des bourses » sont démolies à travers le monde occidental, tandis que des statues « en l’honneur des criminels violents condamnés » sont en train d’être érigés.

Autres pointu dehors qu’il était étrange d’ériger une statue de Floyd à Newark, New Jersey, étant donné que Floyd – qui est né à Fayetteville, Caroline du Nord a grandi à Houston, Texas, et est décédé à Minneapolis, Minnesota – n’avait aucun lien avec la région.

Floyd est décédé le 25 mai 2020 après que l’officier de police de Minneapolis Derek Chauvin se soit agenouillé sur le cou pendant près de 10 minutes lors d’une arrestation pour un faux billet présumé. Chauvin a été reconnu coupable de meurtre et d’homicide involontaire coupable en avril après des mois d’émeutes aux États-Unis et devrait être condamné ce mois-ci. Chauvin risque jusqu’à 40 ans de prison.

Avant sa mort, Floyd avait été condamné et emprisonné pour un certain nombre de crimes, notamment le vol, la possession de drogue et une invasion de domicile au cours de laquelle il aurait tenu une arme à feu sur l’abdomen d’une femme.





