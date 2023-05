L’énorme star de Big Brother frappe brutalement Holly Willoughby alors que Phillip Schofield est exclu de This Morning

Une star de TOP Celebrity Big Brother s’est déchaînée contre Holly Willoughby après que sa co-star Phillip Schofield ait été expulsée de This Morning.

La déclaration de sortie de Phillip a été publiée dans son intégralité sur Instagram – avec des fans surpris par la nouvelle que l’ancre avait été lancée de la série de jour ITV.

Il est sur la sellette depuis 21 ans et il ne reviendra pas à This Morning pour dire adieu aux fans.

La sortie de Phil est intervenue après que les tensions entre lui et Holly, 42 ans, ont atteint le point de rupture.

Holly a rendu hommage à Phillip, 61 ans, après avoir démissionné – mais il n’a pas fait référence à elle dans son message d’adieu.

Maintenant, Kim Woodburn, 81 ans, de Celebrity Big Brother, a des mots durs pour la fondatrice de Wylde Moon, Holly.

Kim – qui a un problème de longue date avec Phil après une apparition explosive dans This Morning – a déclaré à GB News : « Je pense qu’il se rend compte que sa position est intenable. Je pense qu’il a fait preuve de bon sens et qu’il est parti.

« On pouvait dire qu’il était roi dans cette émission. Je veux dire, il dirigeait vraiment le perchoir.

« Chaque fois que j’ai été avec lui, il n’a pas été très agréable. Il était carrément méchant. Il se moquait littéralement de moi en se moquant de moi.

« Le jeu est terminé. Tout est sorti de lui. Tout a été exposé. Il est parti.

« Maintenant, la seule chose que je prie et espère, c’est que la jeune Miss Holly Willoughby ait le bon sens d’y aller. »

Kim avait précédemment critiqué Holly comme « deux face » plus tôt cette semaine.

Cela vient après que Kim ait décrit Phil comme un « homme horrible » après s’être souvenue d’avoir participé à son émission.

S’adressant à l’hôte Dan Wootton, Kim a déclaré: « J’ai eu tellement de démêlés, c’est un homme odieux et horrible et je ne sais pas pourquoi il est toujours à la télévision.

« Je suis allé à son émission et il m’a insulté, il était grossier, il était horrible. Il se moquait de moi, il se moquait de moi en fait.

« Il ne devrait pas être à la télévision, c’est un petit homme cruel et brutal et il est plein de lui-même. »

Elle a ensuite qualifié le présentateur de télévision de «désagréable» alors qu’elle exprimait clairement ses sentiments.

Kim – qui est devenu célèbre sur Channel 4 dans How Clean Is Your House?, est apparu dans la neuvième série de I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!, terminant deuxième.

En 2017, elle est apparue dans la dix-neuvième série de Celebrity Big Brother et a terminé à la troisième place.

