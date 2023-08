L’énorme soirée de Waleed Johnson mène Plano devant Ottawa – Shaw Local

PLANO – Waleed Johnson, senior de Plano, a déclaré que ses pensées étaient revenues au match de la semaine 1 de l’année dernière à certains moments du match croisé Kishwaukee River/Interstate 8 Conference de vendredi soir contre Ottawa.

La saison dernière, les Pirates ont battu les Reapers d’un point dans les dernières minutes.

« C’est certainement le cas, à plusieurs reprises, je n’arrêtais pas de penser à [last year’s] score, 13-12 », a déclaré Johnson à propos du match d’ouverture de la saison dernière contre Ottawa. « … Je sais que je dois tout donner pour moi et mon équipe. Ma ligne offensive était énorme ce soir, elle était spéciale. Je pensais que nous avions commencé le match en force et que nous avions terminé le match en force. C’est ce que nous devions faire à chaque match.

Waleed Johnson, porteur de ballon senior de Plano (Brian Hoxsey)

Alors que son équipe avait perdu deux points à huit minutes de la fin du quatrième quart, Johnson a réussi un touché sensationnel de 30 verges entre deux défenseurs des Pirates sur une passe d’Armando Martinez (4 sur 8, 91 verges). Il a ensuite mis la touche finale à une soirée de 20 courses et 257 verges au sol avec un grondement de TD de 5 verges dans la dernière minute pour aider Plano à remporter une victoire 33-20 au Reaper Stadium.

« Cela commence avec Waleed et la ligne offensive, puis notre défense fait quelques arrêts en seconde période », a déclaré l’entraîneur-chef de Plano, Rick Ponx, tandis que les joueurs sonnaient la cloche de la victoire. « Je n’étais pas ravi que nous ayons cédé 20 points ce soir, mais je suis ravi que tous ces jeunes hommes se soient montrés à la hauteur. Ils ont simplement continué à se battre.

« Nous avons beaucoup de choses à réparer, cela ne fait aucun doute, mais ce sont des choses qui peuvent être réparées et nous serons prêts à le faire lundi. »

Plano a pris l’avantage lors de son deuxième jeu de mêlée après que Johnson ait parcouru 61 mètres autour de l’extrémité gauche pour une avance de 6-0. Ottawa a répondu et a pris les devants avec un touché sur la possession suivante lorsque le quart senior Colby Mortenson (5 sur 7, 47 verges) a frappé Packston Miller sur une passe de touché de 16 verges à l’arrière droit de la zone des buts avec le botteur Cam Loomis. ajout du démarrage PAT.

Après avoir récupéré un échappé d’Ottawa, Johnson a contourné l’extrémité gauche pour marquer, cette fois sur 39 verges et c’était 12-7. Ottawa a de nouveau rebondi alors que l’étudiant de deuxième année Archer Cechowicz a couronné une séquence de sept jeux avec un sprint de 5 verges autour de l’extrémité droite pour porter le score à 14-12 à la mi-temps.

Les Reapers ont pris une avance de 18-14 au milieu du troisième grâce à un gardien d’un mètre de Martinez, mais encore une fois, Ottawa a répondu avec un touché de 7 verges dirigé par Ryder Miller (20 courses, 156 verges) pour mettre fin à un jeu de neuf, 75. -yard drive et donner aux visiteurs une avance de 20-18 avant le quatrième.

La capture de cirque de Johnson a porté le score à 26-20 et a complété un entraînement de neuf jeux et 80 verges au cours duquel les Reapers ont dû surmonter trois de leurs 11 pénalités (pour 80 verges) dans le match.

Plano a ensuite forcé un botté de dégagement des Pirates à six minutes de la fin et a réussi à récupérer les premiers essais et à faire avancer le chronomètre jusqu’à la course de but de Johnson au cours de laquelle il a rebondi sur les plaqueurs et a utilisé un deuxième effort pour dégager la ligne de but.

« Ce n’est pas le résultat que nous souhaitions, mais il y a beaucoup de points positifs sur lesquels nous pouvons bâtir », a déclaré l’entraîneur-chef d’Ottawa Chad Gross. « Ce soir, ce n’était pas un manque d’efforts ; c’était là du début à la fin et un certain nombre d’enfants ont vraiment réagi de manière formidable dans certaines situations. Nous étions là pendant une grande partie du match, mais le n°6 [Johnson] est un faiseur de différence.

« Nous n’avons pas nécessairement exécuté notre attaque aussi bien que je l’aurais souhaité, et nous avons quelques choses à nettoyer, mais dans l’ensemble, je pense vraiment que nous avons bien joué. »

Andrew Cox a également totalisé 87 verges au sol en 10 courses pour Plano, qui a devancé Ottawa 507-256 au total, 416-212 au sol, et détenait un avantage de 30 :10-17 :50 en temps de possession.

Les deux équipes reviennent sur le terrain vendredi à 19 heures, Ottawa accueillant Streator à King Field pour reprendre la troisième plus ancienne rivalité de l’État, tandis que Plano se rendra pour affronter l’ancien ennemi de l’Interstate 8, Manteno.