L’énorme sculpture de la tête de George Floyd à Brooklyn divise l’opinion alors qu’elle est dévoilée pour marquer Juneteenth (PHOTOS) – RT USA News

Certaines personnes se construisent vraiment une renommée, des carrières politiques et empochent de l’argent avec le nom de George Floyd. Pourquoi ai-je besoin de savoir qui son frère a soutenu pour devenir maire de New York ? Et pourquoi y a-t-il une statue de lui à Brooklyn et à Jersey ? C’est tout méchant pour moi

– Johnny R. (@John_Robinson5) 20 juin 2021