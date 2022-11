L’énorme satellite de téléphonie mobile Bluewalker 3 se déploie et éclipse certaines stars

Marcheur bleu 3 est officiellement en mode paon complet. Le satellite a déployé un réseau unique en son genre de 693 pieds carrés en orbite terrestre basse, conçu pour fournir une connectivité haut débit 5G directement aux appareils mobiles en surface, agissant essentiellement comme la plus haute tour cellulaire de l’humanité.

Le réseau est recouvert de cellules solaires d’un côté qui collectent l’énergie pour alimenter les antennes du côté opposé.

Le vaisseau spatial est un satellite de test exploité par AST SpaceMobile, basé au Texas, qui a été lancé sur une fusée SpaceX Falcon 9 en septembre. Si tout se passe comme prévu, la société lancera une série de plus de 100 satellites encore plus gros appelés Bluebirds.

“Chaque personne devrait avoir le droit d’accéder au haut débit cellulaire, quel que soit l’endroit où elle vit ou travaille. Notre objectif est de combler les lacunes en matière de connectivité qui ont un impact négatif sur des milliards de vies dans le monde”, Le PDG Abel Avellan a déclaré dans un communiqué lundi.

La société affirme avoir conclu des “accords et ententes” avec des opérateurs de téléphonie mobile du monde entier, notamment Vodafone, Rakuten Mobile, AT&T, Bell Canada, Telefonica, Telstra et plusieurs autres. Le service spatial offrira une couverture large bande cellulaire étendue dans le but d’éliminer les zones mortes.

“En particulier dans les territoires où le terrain rend extrêmement difficile l’accès avec un réseau terrestre traditionnel”, a déclaré Luke Ibbetson, responsable de la R&D du groupe pour Vodafone et directeur d’AST SpaceMobile.

Le satellite est surveillé non seulement par ceux qui s’intéressent au potentiel naissant de la 5G spatiale, mais aussi par les astronomes.

Le satellite entièrement déplié est brillant comme certaines des étoiles les plus brillantes du ciel nocturne, laissant les scientifiques inquiets de ce que toute une constellation d’oiseaux bleus pourrait signifier pour la préservation du ciel sombre et comment ils pourraient interférer avec les observations astronomiques. Les astronomes ont de plus en plus sonné l’alarme sur la population rapide de l’orbite terrestre basse, en particulier par Starlink de SpaceX, qui peut entraver (littéralement) les observations scientifiques de l’espace lointain.

Astronome Notes de Cees Bassa que le satellite deviendra automatiquement l’un des points de lumière les plus brillants du ciel nocturne au-dessus de n’importe quelle partie de la Terre qu’il passera.

Mais l’ancien astronome de la NASA Tony Phillips écrit sur Spaceweather.com que Bluewalker 3 n’est peut-être pas un ravageur aussi important qu’on le craignait à l’origine, car sa luminosité semble comparable à celle de la Station spatiale internationale.

« Il est peut-être trop tôt pour se détendre, cependant », selon Phillips. “Des troupeaux d’oiseaux bleus pourraient ruiner de nombreuses observations astronomiques.”

Pour essayer de repérer le gros par vous-même en connectant votre position à un site de suivi comme Cieux au-dessus pour voir quand Bluewalker 3 pourrait survoler.