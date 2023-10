L’ÉNORME refonte de ce matin révélée avec DEUX nouveaux animateurs alors qu’ITV se bat pour sauver l’émission en difficulté après le départ de Holly Willoughby

CE matin va subir une « refonte complète » au cours de la nouvelle année après le départ choc de Holly Willoughby.

Les patrons d’ITV jettent le filet pour « les nouveaux Phil et Holly », avec des animateurs non testés prenant le relais dans un décor repensé à partir de janvier, peut révéler The Sun.

Rex

ITV

La toute première émission de Holly sur This Morning aux côtés de l’animateur supprimé Phillip Schofield[/caption]

Cette décision intervient alors que les chiffres d’audience sont tombés à environ 700 000, laissant le personnel craindre pour leur emplois.

La liste actuelle des talents à l’écran – dont Alison Hammond, Craig Doyle, Josie Gibson, Dermot O’Leary et Rochelle Humes – restera tous en place, travaillant autour des nouveaux présentateurs.

Le favori du réseau, Ben Shephard, est l’un des noms dans le cadre pour remplacer Phillip Schofield, qui a été licencié sans cérémonie en mai.

Il sera testé aux côtés d’une multitude de prénoms féminins « excitants » potentiels.

Hier soir, un initié de l’émission a déclaré : « Ces 12 mois ont été turbulents, culminant avec des semaines sismiques.

« La décision de Holly de partir a envoyé une onde de choc dans les couloirs de pouvoir chez ITV, mais le sentiment est maintenant qu’un changement doit être apporté – et c’est l’impulsion nécessaire.

« Le patron de This Morning, Martin Frizell, continuera de mener la charge et travaille sans relâche pour donner aux téléspectateurs ce qu’ils veulent : une émission de magazine chaleureuse, animée et de bien-être, animée par deux nouveaux présentateurs.

« Les affaires comme d’habitude »

« Un flot de présentateurs passionnants, issus de tous horizons différents, rencontreront des dirigeants au cours de la suivant quelques semaines jusqu’à ce qu’ils trouvent un couple avec l’alchimie parfaite.

« This Morning reste la marque de jour la plus lucrative d’ITV, et pour eux, c’est autant une question de format que de visages.

« L’objectif est de ramener l’alchimie des beaux jours de la série et de ramener les chiffres d’audience à la barre du million.

« Tous les efforts sont déployés pour y parvenir. »

Le nom emblématique du programme, qui existe depuis 35 ans, restera — contrairement aux suggestions, il pourrait recevoir un nouveau titre.

Nouvelles Le changement de marque intervient dans les 24 heures suivant la déclaration émouvante de Holly annonçant sa décision d’arrêter après 14 ans.

Elle a déclaré à propos de sa démission : « J’ai fait savoir à ITV aujourd’hui qu’après 14 ans, je ne reviendrai pas à This Morning.

« À tous ceux qui ont travaillé sur la série au fil des ans, merci beaucoup.

« C’est un au revoir tellement difficile, vous êtes incroyable et je serai toujours fier de ce que nous avons fait ensemble.

«Merci à tout le monde chez ITV pour votre soutien. À tous les invités qui se sont assis sur notre canapé, merci.

Les initiés du diffuseur soupçonnent que le départ rapide et sans opposition de Holly en quelques heures a été soigneusement chorégraphié avant la publication d’une enquête majeure sur la culture dans This Morning, largement considérée comme accablante.

Des sources présentes à l’émission affirment que les animateurs, les producteurs et les cadres supérieurs devraient tous être nommés et tenus responsables de l’environnement de travail « toxique », et beaucoup prédisent qu’au moins un cadre supérieur « va tomber » en conséquence.

En juin, par exemple, le Dr Ranj Singh, qui faisait régulièrement des apparitions dans This Morning pour offrir des conseils médicaux, a déclaré qu’au cours de ses dix années dans la série, il était devenu «de plus en plus inquiet de la façon dont les choses se passaient dans les coulisses et de la façon dont les gens, y compris moi-même, étaient soignés ».

Il a dénoncé une culture de toxicité, qui a ensuite été soutenue par d’anciens membres du personnel de This Morning.

Curieusement, le départ de Holly pour des raisons personnelles garantit qu’elle ne sera pas censurée en interne quelle qu’en soit l’issue, protégeant ainsi sa marque.

Une deuxième source a ajouté : « Il est très révélateur qu’elle ait informé ses patrons et qu’elle soit partie le jour même sans pratiquement aucune résistance.

« Tout le monde sait qu’il y a bien plus à faire en réalité. »

Ils ont ajouté : « En fin de compte, tout le monde se prépare à ce que ce rapport soit totalement accablant et il faudra que quelqu’un soit le responsable.

« Il est difficile de croire que quiconque puisse accepter que les hôtes n’étaient pas largement conscients de toutes sortes de problèmes.

« Mais inévitablement, c’est un dirigeant sans visage qui encaissera le coup, et il y a quelques noms potentiels dans le cadre de cela.

«Martin Frizell est le rédacteur en chef de l’émission et y est depuis des années.

« Il est extrêmement dur, très charismatique et travaille d’une manière très démodée, mais il a des épaules très larges et sera difficile à déplacer sans combat.

« Même Kevin Lygo, le chef de file en charge de toutes les émissions télévisées, si le verdict est assez accablant.

« Bien qu’il soit très apprécié dans l’industrie. »

D’autres prédisent que l’ensemble du format pourrait être en passe d’être remplacé si la marée ne peut pas être inversée rapidement, pour être remplacé par un tout nouveau spectacle.

Dans l’état actuel des choses, cela semble extrêmement improbable.

L’espoir au sein d’ITV est qu’un nouveau set et un duo de présentation élégants endigueront la marée.

Le personnel est également convaincu qu’aucun emploi ne sera perdu et que argent continuera à être intégré au format.

Cela a été une période tumultueuse pour l’un des programmes de jour les plus appréciés de Grande-Bretagne.

Le présentateur Phil, 61 ans, a été expulsé après avoir admis une liaison avec un collègue plus jeune.

Cela est survenu à la suite d’une dispute hors antenne avec son ancien meilleur ami, Holly, 42 ans, qui a fait vibrer la série.

Elle s’est distanciée de Phil sur les réseaux sociaux, effaçant toute mention de lui de sa biographie sur Twitter, désormais connue sous le nom de X.

Les téléspectateurs aux yeux d’aigle avaient remarqué l’hostilité des deux hommes et les chiffres d’audience ont chuté en conséquence.

À son apogée, This Morning attirait régulièrement un million de personnes par jour – aujourd’hui, il y en a environ 300 000 de moins.

Hier soir, une source d’ITV a décrit l’ambiance au sein de l’équipe hier matin comme étant de « tristesse », mais a ajouté qu’elle était « calme et entreprise comme d’habitude ».

Ils ont poursuivi : « Les acteurs et l’équipe ont tous eu une année difficile mais sont au-delà du professionnalisme et donc le sentiment dominant, malgré la tristesse, est que la série doit continuer.

« Tout le monde comprend parfaitement pourquoi Holly a démissionné.

« On ne peut nier que cela a été une année difficile pour elle aussi,

« Mais les événements de la semaine dernière l’auront sans aucun doute poussée à bout pour prendre une décision aussi difficile. »

Rex

Rex

Rex

Getty

Caméra Presse

Ben Shephard, favori du réseau, photographié ci-dessus avec Susanna Reid, est l’un des noms dans le cadre pour succéder à Schofield[/caption] Rex

Dernière apparition de Holly dans This Morning aux côtés de Josie Gibson[/caption]