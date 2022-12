L’énorme réduction de 91 % sur les licences à vie de Microsoft Office se termine dans quelques jours seulement

Microsoft Office est une suite d’outils essentiels pour vos besoins informatiques professionnels et personnels, mais si vous n’avez pas déjà accès à ses applications sur votre propre ordinateur, le coût d’une licence ou d’un engagement à un abonnement mensuel peut être rebutant. .

Plutôt que de payer le plein prix directement chez Microsoft, vous pouvez obtenir une licence à vie pour Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneNote, Publisher et Access pour seulement 30 $ via StackSocial. C’est de retour au prix le plus bas que nous ayons jamais vu, et un énorme 91% de réduction sur le prix habituel de 349 $.

L’offre s’applique à la fois au et version du logiciel et signifie que vous pouvez abandonner l’abonnement (avec des frais récurrents) que Microsoft propose pour ces applications essentielles. Cependant, cette offre expire dans quelques jours seulement, alors assurez-vous de passer votre commande bientôt.

Microsoft Cette offre très populaire pour une licence à vie Microsoft Office est toujours disponible pour 30 $. Il est disponible pour Mac et Windows, alors assurez-vous de choisir celui qui convient à l’ordinateur que vous utilisez régulièrement.

L’accord de StackSocial est une aubaine phénoménale par rapport au marché en ligne qui coûte 10 $ par mois ou 100 $ par année. Il y a un version en ligne gratuite de Microsoft Officeaussi, mais il a beaucoup moins de fonctionnalités.

Bien que le prix semble presque trop beau pour être vrai, nous l’avons essayé nous-mêmes et cela a fonctionné comme un charme. (Les deux grandes mises en garde : vous obtenez une seule clé – qui ne fonctionne que sur un seul ordinateur – et il n’y a pas de Microsoft OneDrive Cloud Storage inclus.) En fait, StackSocial propose une version de cette offre depuis le début de 2022. Mais ce prix le plus bas jamais enregistré ne durera pas, alors sautez le pas tant que vous le pouvez.

L’offre pour les utilisateurs de Mac expire le 1er janvier et la remise sur la version Windows se terminera le 4 janvier.