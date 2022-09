L’énorme parc éolien offshore Hornsea 2 est pleinement opérationnel, selon Orsted

Une installation décrite par la société énergétique danoise Orsted comme le “plus grand parc éolien offshore du monde” est désormais pleinement opérationnelle, avec ses 165 turbines destinées à alimenter plus de 1,4 million de foyers britanniques.

Situé à environ 89 kilomètres (environ 55 miles) au large des côtes du Yorkshire, en Angleterre, l’échelle de Hornsea 2 est considérable.

Selon Orsted, il a une capacité de plus de 1,3 gigawatts et s’étend sur une superficie de 462 kilomètres carrés, soit plus de la moitié de la taille de New York. Hornsea 2, a-t-il ajouté, utilise des turbines Siemens Gamesa avec des pales mesurant 81 mètres, soit plus de 265 pieds.

“Une révolution des pales d’une éolienne peut alimenter une maison britannique moyenne pendant 24 heures”, indique la société.

Il s’agit de la dernière avancée du projet Hornsea 2, qui a généré sa première électricité en décembre 2021.