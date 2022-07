L’énorme jackpot Mega Millions de 1,34 milliard de dollars est remporté par UN détenteur de billet après la montée en flèche des ventes

UNE SEULE personne a remporté l’un des plus gros jackpots de loterie au monde, remportant 1,34 milliard de dollars lors du tirage Mega Millions de vendredi.

Le billet de loterie porte-bonheur a été acheté dans l’État de l’Illinois selon des responsables, et le détenteur est le troisième plus grand gagnant américain.

Un billet de loto Mega Millions acheté dans l’Illinois aurait remporté le prix du concours de 1,28 milliard de dollars après le tirage des numéros vendredi Crédit : Getty

Le billet gagnant a été acheté dans une station-service près d’un aéroport de Chicago. Les ventes de billets à travers le pays ont explosé ces derniers jours Crédit : Reuters

Le jackpot de 1,28 milliard de dollars acheté dans un Speedway à Des Plaines, dans l’Illinois, est le troisième plus important de l’histoire des prix de loto, totalisant plus que la valeur nette de la célébrité Kylie Jenner Crédit : Reuters

Ils ont réussi à battre une chance sur 302,5 millions en faisant correspondre six numéros et la Mega Ball dorée.

Les projections initiales évaluent les gains à 1,28 milliard de dollars, mais la loterie de l’Illinois a déclaré qu’une vague de ventes avait poussé le total à 1,34 milliard de dollars.

La grande victoire survient après que les ventes de Mega Millions ont monté en flèche ces derniers jours après plus de trois mois sans ticket gagnant.

Le billet primé a été acheté à la station-service Speedy Café Speedway à Des Plaines, près de Chicago.

Mais le magasin est situé juste sur le périmètre nord de l’aéroport international O’Hare de Chicago, ce qui signifie que le joueur victorieux aurait pu être un voyageur et non un local.

Les gagnants du loto peuvent choisir de se faire payer le prix complet chaque année sur 29 ans ou de prendre l’option en espèces instantanée de 780 millions de dollars.

Le détenteur du billet ne sera pas le seul à repartir avec l’argent, les propriétaires de la station-service Speedway où il a été acheté recevront également 500 000 $.

L’identité du gagnant n’a pas encore été confirmée.

Samedi matin, les responsables de l’Illinois ont déclaré que le vainqueur ne s’était pas encore présenté.

“Nous n’avons pas encore entendu parler du gagnant”, a déclaré le directeur de la loterie de l’Illinois, Harold Mays, lors d’une conférence de presse.

“Nous ne savons pas s’ils savent ou non qu’ils ont gagné”, a-t-il poursuivi. “J’encourage donc tout le monde à vérifier votre ticket.”

Et leur nom pourrait ne jamais être révélé, car la loi américaine a changé en 2018 pour donner aux gagnants de plus de 250 000 $ le choix de rester anonymes.

Les numéros du jackpot de cette semaine ont été tirés au sort vendredi, les chiffres gagnants étant : 67-45-57-36-13. Le Mega Ball avait 14 ans.

“Nous sommes ravis d’avoir été témoins de l’un des plus gros gains de jackpot de l’histoire du Mega Millions”, a déclaré Pat McDonald, directeur de la loterie de l’Ohio.

Le tirage du loto de vendredi a trouvé un ticket gagnant pour le prix Mega Millions après 29 tirages consécutifs sans ticket jackpot.

La dernière fois que quelqu’un a détenu les numéros gagnants, c’était le 15 avril.

Lors de ce tirage, une personne du Tennessee était le détenteur du billet gagnant.

En plus du prix Mega Millions d’un milliard de dollars, le tirage de vendredi a également vu 26 joueurs de loto dans 15 États remporter les prix Megaplier d’un million de dollars.

Ces billets gagnants provenaient de plusieurs États.

La Floride, la Caroline du Nord, le Texas, la Géorgie et le Minnesota ont chacun compté deux gagnants Megaplier.

Un gagnant a été couronné dans chacun des États suivants : Oklahoma, Pennsylvanie, Wisconsin, New York, Michigan, Kentucky, Illinois, Californie, Louisiane et New Hampshire.

Six autres personnes ont remporté des gains Megaplier qui multiplieront leurs gains de 1 million de dollars pour un total de 2 millions de dollars.

Ces billets ont été achetés dans l’Arkansas, l’Iowa, la Floride et la Pennsylvanie.

Les jackpots du Mega Millions peuvent être payés annuellement sur 30 ans.

Les gagnants ont également la possibilité de remporter le prix en un seul paiement en espèces, qui pour ce tour s’élèverait à 780 milliards de dollars.

Le prix de 1,28 milliard de dollars représente plus que la valeur nette de la star de télé-réalité et magnat des affaires Kylie Jenner.

Avec ce genre d’argent, le nouveau vainqueur de l’Illinois pourrait acheter un voyage dans l’espace ou un artefact égyptien.

Les gens peuvent tenter leur chance avec le loto Mega Millions dans 45 États où le jeu est joué.

Les billets Mega Millions sont également disponibles à Washington DC et dans les îles Vierges américaines.