L’énorme fusée lunaire de la NASA devrait être lancée lundi matin

Le compte à rebours est lancé.

La fusée massive de la NASA, appelée Space Launch System (SLS), est prête à décoller lundi matin de Cap Canaveral, en Floride.

Au sommet de la fusée se trouve Orion, le vaisseau spatial qui emmènera éventuellement les astronautes sur la lune.

Cette mission – surnommée Artemis I – est un test critique de plusieurs choses : comment fonctionne SLS ; comment Orion fonctionne ; et comment son bouclier thermique résiste à la rentrée après avoir voyagé sur la lune et y être entré à des vitesses extrêmement élevées.

Il y a aussi plusieurs tests à bord, y compris expériences de rayonnement sur trois mannequins. De fortes doses de rayonnement spatial peuvent être mortelles pour l’homme.

Tout cela pour ouvrir la voie à Artemis II — prévu pour 2024 ou 2025 — lorsque quatre astronautes, dont un Canadien, orbiteront autour de la Lune.

Le système de lancement spatial (SLS) de la NASA se trouve sur la rampe de lancement 39B, prêt à décoller vers la lune. (Turgut Yeter/CBC)

La fusée devrait être lancée au plus tôt à 8 h 33 HE lundi matin, avec une fenêtre de lancement de deux heures.

Lors d’un briefing sur la mission samedi, Jacob Bleacher, scientifique en chef de l’exploration pour la Direction des missions d’exploration et d’opérations humaines de la NASA, a déclaré: “Bouclez tout le monde. Nous allons sur la lune.”

Mike Sarafin, responsable de mission pour Artemis, a déclaré que le sentiment autour du Kennedy Space Center est devenu de plus en plus énergique.

“Alors que notre heure zéro approche pour la génération Artemis, nous avons un sentiment d’anticipation accru, et il y a certainement de l’excitation parmi les membres de l’équipe”, a-t-il déclaré. “Nous avons remarqué que l’ambiance générale et la concentration au sein de l’équipe sont définitivement positives.”

C’est une mission qui se prépare depuis plus d’une décennie. L’ancien président américain Barack Obama a fait l’annonce de la fusée SLS en 2010, avec pour objectif de voler en 2016. Les dates de SLS – ainsi que les dépassements de coûts – ont tourmenté la fusée géante pendant des années.

Cependant, ce n’est pas le premier tour pour la capsule Orion. Il a été lancé sur une fusée Delta IV Heavy en décembre 2014 en orbite autour de la Terre, éclaboussant un peu plus de quatre heures plus tard.

La fusée Delta IV Heavy avec le vaisseau spatial Orion décolle de la base aérienne de Cap Canaveral à Cap Canaveral, en Floride, le 5 décembre 2014. (Steve Nesius/Reuters)

Mais ce sera un voyage entièrement différent pour la capsule. Quand Orion est revenu pour son test, appelé EFT-1, il est rentré dans l’atmosphère à environ 32 000 km/h. Cette fois, après sa mission de 42 jours, la capsule sera poussée à ses limites en arrivant à une vitesse fulgurante de 40 000 km/h, atteignant des températures allant jusqu’à 2 800 C.

Exploration à long terme

Tout le monde dans l’équipe est conscient qu’Artemis I est un test : que les choses peuvent mal tourner, mais qu’ils en tireront des leçons.

“Nous sommes conscients qu’il s’agit d’un vol d’essai. Et nous sommes conscients qu’il s’agit d’un test de résistance délibéré du vaisseau spatial Orion et de la fusée Space Launch System. C’est une nouvelle création. C’est une nouvelle fusée et c’est un nouveau vaisseau spatial pour envoyer des humains sur la lune lors du tout prochain vol”, a déclaré Sarafin.

“C’est quelque chose qui n’a pas été fait depuis plus de 50 ans et c’est incroyablement difficile.”

Après Artemis II, c’est Artemis III, qui posera des bottes au sol et, comme tient à le souligner la NASA, mettra la première femme et la première personne de couleur sur la surface lunaire.

Le programme Artemis est un objectif à long terme de renvoyer les humains sur la lune et au-delà. La NASA a fermement Mars dans son viseur. Mais ils ne prévoient pas de le faire seuls.

Contrairement aux missions Apollo, il s’agit d’un effort international. L’Agence spatiale européenne a fourni un module de service pour le programme Artemis, et le Canada fournit le Canadarm 3 à la passerelle lunaire, une station spatiale qui orbitera autour de la lune et servira d’avant-poste, une sorte de point de départ pour les astronautes voyageant vers la lune ou Mars.

“Il y a un très grand univers à explorer. Et ce n’est que la prochaine étape de cette exploration. Et cette fois, nous allons avec nos partenaires internationaux”, a déclaré un administrateur de la NASA lors d’un briefing samedi.

“Ce n’est plus la génération Apollo. C’est la génération Artemis.”