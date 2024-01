L’énorme fossé entre McConnell et Johnson : Donald Trump

Johnson et McConnell discutent régulièrement en tête-à-tête, y compris à plusieurs reprises avant que Johnson ne rencontre les républicains du Sénat pour la première fois l’automne dernier. Au cours de cette première réunion, Johnson a déclaré aux sénateurs républicains qu’il avait besoin de sécurité aux frontières afin de fournir de nouveaux fonds à l’Ukraine. Cependant, à l’heure actuelle, certains républicains de McConnell préviennent qu’il ne parvient pas à lire un Parti républicain de la Chambre qui ne s’intéresse pas aux réalisations politiques avec Biden au pouvoir.

« Si vous devez voter difficilement, vous en prenez un mais vous voulez accomplir quelque chose. Le pire des mondes possibles est que vous votiez, que vous exerciez beaucoup de pression politique sur la Chambre et que vous n’obteniez aucune politique”, a déclaré le sénateur. JD Vance (R-Ohio), un sceptique en matière d’aide à l’Ukraine.

“Nous allons procéder à un vote qui ne fera que nous nuire politiquement”, a ajouté Vance. «Cela met également nos collègues de la Chambre dans une mauvaise position.»

Le chef de la minorité sénatoriale et le président ont presque exactement 30 ans d’écart, mais ils peuvent se lier autour d’une chose : le défi commun consistant à apprivoiser un flanc droit indiscipliné et aligné sur Trump qui cherche souvent à les saper. Alors que le Congrès s’apprête à prendre une décision sur un accord frontalier avec l’Ukraine, les conservateurs des deux chambres deviennent plus audacieux dans leurs critiques publiques et leurs réactions privées contre les dirigeants des partis.

L’ancien président, désormais candidat probable des Républicains pour 2024, propulse cette rébellion. Alors que l’administration Biden prévient que l’Ukraine est effectivement à court d’argent, Trump influence la résistance de Johnson aux négociations bipartites au Sénat et fait échouer les plans de McConnell.

McConnell a déjà reconnu à ses collègues que l’ascendant de Trump menaçait l’accord naissant. Peu de temps après, Johnson a fustigé les négociations en cours au Sénat, pour faire bonne mesure, signalant qu’elles ne sont pas assez dures pour qu’il les accepte.

“Nous ne savons pas si la Chambre adoptera tout ce que nous adopterons au Sénat”, a déclaré le sénateur. John Cornyn (R-Texas), un allié de McConnell. « Les gens se demandent : ‘Pourquoi devrions-nous faire cela si cela ne mène nulle part ?’ Surtout s’il s’agit d’un vote difficile pour certaines personnes.»

Séparés par une génération de politiques républicaines, les deux dirigeants jouent désormais contre deux ailes complètement opposées du parti. McConnell a été élu au Sénat en 1984, l’apogée de l’ère Reagan, tandis que Johnson a remporté son siège à la Chambre en 2016 aux côtés de Trump – et cela se voit, puisqu’il se coordonne étroitement avec l’ancien président ces jours-ci.

Le chef du Parti républicain au Sénat approche de la fin d’un mandat record à la tête de la conférence, cherchant à consolider son héritage en garantissant que son parti aide à financer la défense de l’Ukraine contre la Russie. Johnson, quant à lui, mène une bataille quotidienne pour sa survie politique après être sorti de l’obscurité pour devenir président, traçant une voie centrée sur Trump pour les républicains de la Chambre.

Le sénateur John Neely Kennedy (R-La.), qui connaît les deux dirigeants du GOP, a reconnu que les deux avaient des différences en termes de politique et d’expérience, mais a fait valoir que « l’écart entre Mitch et Mike n’est pas si grand ».

Les conservateurs de la Chambre ne sont pas tout à fait d’accord. Ils ne sont pas encore disposés à exclure Johnson de la présidence, mais la plupart considèrent McConnell avec un profond scepticisme, voire une hostilité ouverte. Parfois, Johnson ressemble beaucoup à McConnell lorsqu’il promeut un accord frontalier solide parallèlement à l’aide à l’Ukraine – mais il prend également ses distances de manière agressive par rapport aux négociations du Sénat.

Un allié de Johnson, qui a requis l’anonymat pour parler franchement, a déclaré que le Parti républicain de la Chambre des représentants se considère comme plus étroitement aligné sur l’électeur républicain moyen, en particulier en ce qui concerne l’aide et l’immigration à l’Ukraine.

“[McConnell] et Schumer dirigent cet endroit depuis bien trop longtemps. Et financièrement, nous ne pouvons pas nous permettre de les payer tous les deux. … C’est pourquoi nous appelons vraiment Mike à rester fort », représente le représentant. Ralph Normand (S.R.C.) a dit.

Il y a aussi une question plus urgente pour Johnson : la représentante Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) prévient que s’il autorise un vote sur 60 milliards de dollars en Ukraine, elle forcerait alors un vote pour l’évincer. Compte tenu de sa majorité de plus en plus étroite, il suffirait de trois républicains pour le renverser, à moins qu’il n’obtienne l’aide des démocrates. Les absences potentielles des Républicains pourraient encore réduire cette marge.

“Je présenterais la motion pour me retirer”, a déclaré Greene, prédisant que Johnson ne présenterait pas d’accord au Sénat à la Chambre.

Il ne s’agit pas seulement de menaces pures et simples visant à retirer à Johnson son marteau. Ses conservateurs ont montré qu’ils étaient prêts à encombrer la Chambre en représailles aux décisions qu’il prend et qui ne leur plaisent pas. De l’autre côté du spectre idéologique, il fait également face aux critiques de ses anciens alliés au pouvoir qui veulent qu’il règne sur sa ligne dure et aux doutes quant à sa capacité à relever le défi.

“Ce que nous découvrons, c’est que Mike Johnson est dépassé”, a déclaré un républicain de la Chambre qui connaît les deux dirigeants du GOP et a demandé l’anonymat pour parler franchement – ​​une critique qui, selon ses alliés, confond sa volonté d’écouter avec l’indécision.

McConnell fait face à sa propre discorde interne. Il se rend compte que Trump est probablement le candidat républicain à la présidence, ce qui crée de nouveaux maux de tête étant donné que McConnell a essentiellement renié Trump après l’émeute du 6 janvier au Capitole. Trump a répondu par des attaques régulières contre le chef du GOP et sa famille.

Trump a également contribué à alimenter la toute première contestation du leadership de McConnell en 2022 par le sénateur. Rick Scott (R-Floride). McConnell a vaincu Scott haut la main, mais reste aux prises avec un groupe de critiques cherchant à saper son leadership, plus récemment en mettant fin aux négociations sur l’immigration en Ukraine.

Lorsque McConnell a parlé de l’opposition de Trump à un accord frontalier avec l’Ukraine et des défis que cela posait lors d’une réunion privée la semaine dernière, certains républicains y ont vu un changement de stratégie.

“Je pense qu’il a clarifié les choses – que [linking the two is] ça ne marchera pas », a déclaré le sénateur. Mike Braun (R-Ind.), qui s’est opposé à McConnell et s’oppose à une aide accrue à l’Ukraine.

Les alliés de McConnell ont rétorqué qu’il avait été mal interprété, allant jusqu’à demander la publication d’une transcription de cette réunion pour clarifier l’affaire. Ils disent que le leader est plus concentré que jamais sur la conclusion de l’accord. Le sénateur Thomas Tillis (RN.C.) a déclaré que « peut-être que certaines personnes lisent entre les lignes, un vœu pieux », mais que toute allusion à un changement de la part du leader était « incorrecte ».

Malgré cela, McConnell et Johnson se trouvent désormais à la croisée des chemins. McConnell doit évaluer s’il y a suffisamment de soutien au sein de sa conférence pour adopter haut la main le paquet d’aide étrangère et de frontière. Un total de voix qui le fait passer au Sénat ne lui donne aucune chance à la Chambre.

Et Johnson doit décider s’il est prêt à ouvrir un autre front avec ses détracteurs, qui le harcèlent déjà pour sa stratégie législative. À bien des égards, leurs destins sont liés.

“Je n’ai aucune idée de ce qu’il va faire”, a déclaré Kennedy à propos de Johnson. “Si nous n’en obtenons pas 25, de préférence 30, [Republican] vote pour un projet de loi ici, il est d’autant moins probable qu’il parvienne à le présenter.»