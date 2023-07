L’énorme fortune de Michelle Keegan révélée alors qu’elle récolte l’argent des emplois à la télévision

L’ANCIENNE star de Corrie, Michelle Keegan, a été dévoilée comme l’une des stars les mieux rémunérées de la télévision.

L’actrice vient de déposer des comptes pour sa société Rosia Promotions Ltd qui gère sa télévision et film revenus montrant qu’elle est devenue l’une des stars de la télévision les mieux rémunérées du Royaume-Uni.

Keegan, 36 ans, qui joue actuellement dans le drame de la BBC Ten Pound Poms, a des actifs époustouflants de 3 053 434 £ en banque.

Sur ce chiffre, 197 072 £ ont été payés en impôts et autres frais, ce qui lui a laissé des fonds d’actionnaires d’une valeur de 2 857 623 £, soit plus d’un demi-million de plus que l’année précédente.

Keegan, marié à la star de télé-réalité Mark Wright, 36 ans, a créé l’entreprise en septembre 2013 et en est le seul administrateur.

Les comptes couvrent la période jusqu’au 30 septembre 2022 et ont été déposés aujourd’hui.

Michelle est restée l’une des actrices les plus demandées à la télévision depuis qu’elle a quitté son rôle de Tina McIntyre dans le feuilleton ITV.

Moins d’un an après son départ, la beauté a obtenu des rôles de premier plan à la BBC, notamment dans Ordinary Lies du réseau et son rôle emblématique de Georgie Lane dans la série à succès Our Girl.

En plus de son récent succès dans Ten Pound Poms, Michelle a prouvé qu’elle n’avait pas l’intention de s’arrêter de si tôt.

Récoltant un autre gros contrat, The Sun a récemment révélé comment l’actrice avait été alignée pour un contrat à six chiffres dans une toute nouvelle série Netflix.

L’actrice de Brassic, 36 ans, a commencé le tournage de l’adaptation du roman à suspense de Harlan Coben, Fool Me Once, après avoir impressionné les patrons de casting du géant du streaming.

Sept des livres les plus vendus de Coben ont déjà été transformés en séries limitées Netflix.

L’intrigue verra Michelle jouer le rôle de Maya, une ancienne pilote d’opérations, de retour de la guerre, dont le mari a été assassiné.

Ou l’était-il ? Une source télévisée a déclaré: « C’est un rôle énorme pour Michelle.

« Les drames de Harlan sont parmi les plus diffusés sur Netflix et les gens regardent dans le monde entier. »

