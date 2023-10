L’énorme émission Sky mettant en vedette Michelle Keegan sera « supprimée » après la prochaine série

Une émission SKY mettant en vedette Michelle Keegan devrait être supprimée après la prochaine série.

La comédie dramatique Brassic diffuse actuellement sa cinquième saison, mais il semble que la sixième saison sera le rappel pour les habitants de Hawley.

Brassic diffuse actuellement sa cinquième saison sur Sky

Selon le Mirror, la série devrait bientôt être supprimée.

Michelle Keegan est l'une des stars qui feraient pression pour le changement

Bien qu’il s’agisse de l’une des comédies les plus populaires sur Sky, les acteurs ont déclaré aux patrons de la série qu’ils souhaitaient passer à d’autres projets.

Selon le Mirror, les producteurs essaient désormais de s’assurer que la série se termine sur une bonne note.

Une source de Sky leur a déclaré : « Il est très peu probable que Brassic revienne après la sixième série de l’année prochaine. Le film a connu un succès incroyable, mais certains acteurs ont le sentiment qu’il est temps de passer à autre chose.

« Ryan envisageait de partir après la cinquième série, mais a été persuadé de continuer par les patrons de Sky.

« Michelle a également plus de mal à gérer son emploi du temps autour du tournage car elle est en demande pour de nombreux projets.

« Les patrons veulent désormais s’assurer que le spectacle se déroule en beauté. Ils travaillent sur un dernier épisode qui va vraiment choquer.

Brassic suit un groupe de garçons d’une petite ville alors qu’ils se livrent à des activités illégales pour rassembler une petite caisse.

Cependant, au fil du spectacle, ils commencent à se demander s’il y a plus dans la vie que cela.

Un porte-parole de Sky a déclaré : « Brassic n’a pas été annulé. Le spectacle reste l’une des comédies originales les plus performantes de Sky. Avec un lancement très réussi de la série cinq la semaine dernière, c’est l’un des favoris de nos clients. Ils sont de plus en plus nombreux à découvrir cette série primée à la demande et lors de sa diffusion sur Sky Max, le jeudi à 22h. »

David Livingston, producteur exécutif de Brassic, Calamity Films, a déclaré : « La série n’est pas annulée. Nous venons de sortir la cinquième série et les audiences ont explosé avec un spécial de Noël et une sixième série en production. Comme pourrait le dire le personnage de Brassic, Farmer Jim. ‘C’est le cheval #* !!.’