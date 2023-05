L’énorme émission de téléréalité de Channel 4 décroche la deuxième série après que la première ait été un énorme succès

SCARED Of The Dark a décroché une deuxième série après que la première ait été un énorme succès.

L’expérience sociale, qui a vu une collection de célébrités faire face à leur peur de l’obscurité en y vivant pendant une semaine entière, s’est avérée être un ajout réussi à la liste de réalité de Channel 4.

canal 4

Scared Of The Dark a décroché une deuxième série[/caption] Pennsylvanie

La première série a été un énorme succès auprès des téléspectateurs[/caption]

Les téléspectateurs étaient accrochés à regarder Scarlett Moffatt, Gazza et Chris Eubank crier, rire et bouder à travers une série de défis difficiles.

Maintenant, il a été révélé que les patrons des émissions réfléchissaient déjà aux célébrités à inscrire.

Une source a déclaré en exclusivité à The Sun : « Tout le monde à Channel 4 était tellement content de la première série – les téléspectateurs l’ont adorée et ce fut un énorme succès.

« Il n’était pas question d’aller de l’avant avec un deuxième – maintenant, il s’agit de recruter un autre grand casting de célébrités. »

Channel 4 a été contacté pour un commentaire.

De nombreux téléspectateurs ont eu envie d’une autre série du programme, qui est animé par cockney geezer Danny Dyer.

L’un d’eux a déclaré sur Twitter : « La grande série Scared Of The Dark, a vraiment apprécié de ne pas savoir ce qui va suivre et ce qu’ils pourraient lancer aux célébrités.

« Chaîne 4, nous devons avoir une autre série s’il vous plaît, mais la prochaine fois une série plus longue si possible. »

L’ancien footballeur Gazza, 55 ans, a passé avec succès 180 heures dans le noir et ses collègues célébrités ont convenu qu’il méritait le plus le prix.

Il a déclaré à propos de sa victoire : « Les gens remettent toujours en question ma force mentale, mais mon succès dans cette série prouve que je suis fort.

« J’étais nerveux d’y aller, mais le fait d’être allé aussi loin dans la série a fait de moi l’homme le plus heureux du monde. Je suis tellement heureux. C’est incroyable. J’ai retrouvé mon sourire. Je suis une meilleure personne.

Paul a poursuivi: «J’ai été électrocuté et j’ai reçu un coup de boulet de canon dans les bollocks. Je suis tombé à la renverse. Je pensais que j’étais à 50 pieds dans les airs et j’ai traversé tout cela. Donc, sortir de l’autre côté et sourire, c’est une réussite incroyable et gagner, c’est comme le sentiment le plus incroyable, c’est tout simplement fantastique.

« Je suis vraiment honoré d’avoir gagné, mais à mes yeux, toutes les autres célébrités de Scared of the Dark sont des gagnants. Ils ont tous très bien réussi et j’ai vraiment apprécié passer ces huit jours à apprendre à les connaître dans le noir. Nous avons si bien travaillé en équipe. »

L’ancien boxeur Chris a pris la décision choquante de marcher tôt après avoir eu du mal à s’entendre avec ses collègues stars.

Max George est également parti un jour plus tôt après avoir lutté contre le chagrin d’avoir perdu son coéquipier Tom Parker.

Canal 4

L’expérience sociale a vu huit célébrités vivre dans l’obscurité[/caption] Pennsylvanie

La légende du football Gazza a été couronnée vainqueur à la fin de la série[/caption]