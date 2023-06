L’énorme élimination de l’émission télévisée de Channel 4 se poursuit alors que la série dérivée à succès est supprimée après sept saisons

L’énorme élimination de l’émission télévisée de CHANNEL 4 s’est poursuivie alors qu’une autre série dérivée à succès a été supprimée.

Le diffuseur à court d’argent a récemment mis hors service un certain nombre d’émissions de haut niveau.

AFP

Channel 4 a abandonné un autre de ses programmes[/caption] Canal 4 / Malgosia Czarniecka Lonsdale.

Les patrons ont décidé de suspendre l’émission dérivée de Grand Designs[/caption]

SAS: Who Dares Wins et Scared of the Dark de Danny Dyer ne sont que deux émissions abandonnées.

Et l’abattage continue alors que Channel 4 a décidé de suspendre la série dérivée de Grand Designs.

House of the Year ne reviendra pas après sept ans sur les écrans.

Le spectacle a été produit en partenariat avec le Royal Institute of British Architects (RIBA) qui a décidé du grand gagnant.

Channel 4 abandonnant le format signifiera désormais que les prix de cette année ne seront pas télévisés.

Dans une déclaration au Journal de l’architecte, RIBA a exprimé sa déception face à la décision de C4.

Il a déclaré: « La série est devenue de plus en plus forte au cours de sept saisons avec de forts chiffres d’audience et un engagement du public en 2022. »

Contacté par The Sun Online, un porte-parole de Channel 4 a déclaré: «Nous avons communiqué la décision de ne pas remettre en service House Of The Year pour 2023 en janvier.

« Nous sommes fiers de notre programmation immobilière et examinons attentivement ce que nous commandons chaque année pour nous assurer que nous continuons à offrir aux téléspectateurs une gamme variée de nouvelles émissions très appréciées. »

La mise en conserve du spin-off de Grand Designs survient alors que le redémarrage de Four Weddings a été interrompu quelques semaines seulement avant le début du tournage.

Le diffuseur avait précédemment riposté aux informations selon lesquelles il rencontrait des problèmes financiers.

Un représentant a déclaré: «Channel 4 est en bonne santé – mais comme tous les diffuseurs commerciaux, nous prenons des mesures de précaution – telles que la reformulation de certains contenus et productions – en réponse à un ralentissement du marché publicitaire.

« La grande majorité de nos émissions n’ont pas été affectées. »

Getty

Dans une déclaration au Journal de l’architecte, RIBA a exprimé sa déception face à la décision de C4[/caption]