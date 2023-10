Les Jets de New York ont ​​peut-être gagné la partie, mais cet individu mérite néanmoins de nombreuses critiques.

Les Jets de New York ont ​​gagné d’une manière ou d’une autre contre leurs rivaux de Crosstown, mais le résultat devrait ressembler à une perte à tous points de vue.

Oui, une victoire est une victoire. Oui, les Jets perdent souvent des matchs laids et en regrettent ensuite les conséquences tout en ajoutant à la colonne L. Oui, les Jets n’avaient pas de ligne offensive à proprement parler. Oui, Zach Wilson a gardé le ballon trop longtemps et a assez mal joué.

Cela ne peut toujours pas occulter le fait que les Jets ont failli perdre la partie pour une raison principale : un manque total et total de discipline.

Et lorsqu’une équipe manque de discipline, la faute revient toujours directement à l’entraîneur-chef.

Robert Saleh a reçu de nombreux éloges récemment, surtout après que les Jets ont bouleversé les Eagles. À juste titre : battre une équipe invaincue sans deux des meilleurs corners du football est un exploit phénoménal.

Pourtant, aussi bonne que soit cette victoire, cette défaite était presque aussi grave – peut-être pire, si vous la regardez du point de vue de l’entraîneur.

Les Jets ont été appelés cinq pénalités pour fautes personnelles dans le match. Cinq! Sans ces drapeaux, les Giants n’auraient pas marqué leur seul touché. L’offensive des Giants n’a rien pu faire avec Tommy DeVito, mais les Jets les ont laissés descendre pour un touché, soutenus par plusieurs pénalités.

Ce n’est pas un problème nouveau

Ce problème remonte à la pré-saison 2022, lorsque Quincy Williams a frappé Jalen Hurts hors des limites pendant un pénalité de rugosité inutile. Saleh a-t-il fait quelque chose avec Williams ? Lui donner une conversation en marge, le mettre sur le banc pour quelques clichés, lui donner un exemple ? Non, le secondeur est retourné directement en formation défensive.

Tout au long de la saison 2022, les Jets ont été appelés à de terribles pénalités après de terribles pénalités qui leur ont coûté (ou presque) des matchs. Carl Lawson a malmené la pénalité de passeur contre Pittsburgh en prolongeant la première mi-temps, le double pas de John Franklin-Myers claquement de Mac Jones (oui, c’était un drapeau), et l’inexplicable sauter hors-jeu en quatrième position contre les Bills ne sont que quelques exemples. À chaque fois, Saleh a déclaré que c’était inexcusable, et pourtant cela continue de se produire.

Cette année, nous avons vu davantage la même chose. Sauce Gardner et Franklin-Myers ont été victimes de terribles pénalités à leur encontre, mais il y a eu tout autant de jeux ridicules de la part des Jets. Voici quelques exemples antérieurs à ce jeu.

Jermaine Johnson a eu une rugosité inutile pour des bagarres après le coup de sifflet dans le match des Chiefs.

Quinnen Williams a plusieurs terribles pénalités pour brutalité envers le passeur, dont une absolument inutile et stupide contre Jalen Hurts.

Quincy Williams a eu une mauvaise rugosité inutile contre Denver.

Allen Lazard bloc de crackback contre Philadelphie ne semblait peut-être pas majeur, mais c’était un drapeau clair selon la lettre de la loi et ne devrait pas arriver à un receveur vétéran. Tout ce qu’il avait à faire était de gêner, à la manière des jeux de sélection légaux.

Jeu des géants

Les pénalités que les Jets ont prises contre les Giants avoir dû conduit à une défaite. Voici les pires.

7-3 NYJ, 0:32 Q1, NYG 24, 2e et 11

Au baseball, une grande partie de la victoire consiste à garder l’autre équipe hors du tableau d’affichage dans la demi-manche après que votre équipe ait marqué. En un sens, c’est ce qui « complète » la partition.

De la même manière, dans le football, il est essentiel de maintenir l’offensive de l’adversaire hors du tableau d’affichage après que l’offensive d’une équipe ait marqué. Après une passe à Darius Slayton pour une défaite d’un mètre et une course de six verges de Saquon Barkley, les Giants auraient dû être placés avec un troisième et cinq sur leurs 30. Ils dominaient la ligne de mêlée à ce moment-là. jeu, ce qui en fait une situation favorable pour leur défense.

Au lieu de cela, l’appel inutile de 15 verges de Quincy Williams a donné aux Giants un premier et un 10 sur leurs 45. C’était un coup sûr après le coup de sifflet, clairement visible même à la télévision, et le signe d’un manque total de discipline.

Les Giants n’ont pas marqué sur le drive, puisque Graham Gano a raté un panier de 47 verges. Pourtant, les Giants n’auraient pas dû pouvoir se retrouver dans cette position. Tout a commencé avec un drapeau stupide.

7-3 NYJ, 4h20 Q2, NYJ 41, 3e et 4

Zach Wilson a été limogé sur ce jeu pour une perte de six verges. Les Jets étaient prêts à lancer le ballon depuis leurs 35. Thomas Morstead avait fait un excellent travail en immobilisant les Giants au plus profond de leur propre territoire, et il aurait eu une autre occasion de le faire.

Le problème : Mekhi Becton a poussé Kayvon Thibodeaux, tirant un drapeau de rugosité inutile de 15 mètres. Cela a repoussé le botté de dégagement à 20. Le dégagement pour la distance n’est pas le point fort de Morstead, et son botté de dégagement n’a parcouru que 40 mètres. Les Giants ont été appelés pour leur propre rugosité inutile sur le botté de dégagement, le faisant reculer de 15 mètres. Cela aurait quand même pu être une pièce très coûteuse.

7-3 NYJ, 13h14 Q3, NYJ 35, 2e et 10

Les Giants sont sortis de la première mi-temps avec Tommy DeVito sous le centre après qu’une blessure aux côtes de Tyrod Taylor l’ait empêché de jouer. Ils avaient clairement l’intention de diriger le football, comme ils l’ont fait lors des trois premiers jeux de l’entraînement, gagnant 34 verges sur un point de Saquon Barkley.

Pourtant, les Giants ont réussi un deuxième et 10 jeu sur les 35 des Jets, la défense cherchant à contenir les dégâts causés par un panier. Tommy DeVito a lancé un court inachèvement, mais Quincy Williams est arrivé avec un coup de casque contre casque, qui a entraîné une autre pénalité de 15 verges.

Ce n’était pas la dernière mauvaise pénalité sur le trajet.

7-3 NYJ, 10:06 Q3, NYJ 10, 3e et but

DeVito a couru au milieu sans gain, ce qui aurait limité les Giants à un panier. Cependant, Jermaine Johnson est arrivé bêtement avec un coup dur sur une pile déjà remplie. Il a été appelé pour une rugosité inutile, donnant aux Giants un premier essai. Il s’agissait peut-être d’une pénalité légère, mais c’était quand même une mauvaise décision de la part de Johnson.

Les Giants ont rapidement encaissé avec un touché sur ce disque.

10-7 NYG, 7h21 Q4, NYG 8, 4e et 5

Les Giants se préparaient à dégager depuis leur propre zone d’en-but alors que le chronomètre de jeu tournait. Malgré la grosse jambe du parieur Jamie Gillan, les Jets ont eu l’occasion de prendre le relais grâce à une excellente position sur le terrain. Michael Clemons a cependant sauté avant le snap, donnant aux Giants un premier essai et leur permettant de ralentir le chronomètre. En fait, ils ont traité 4½ minutes supplémentaires avant de donner le ballon aux Jets à leur 25.

Il est facile de dire que ce n’est pas prévu dans l’entraîneur, mais cela doit être le cas. Situationnellement, même si bloquer le botté de dégagement était une entreprise louable, la priorité devait être de ne pas sauter. Clemons aurait dû connaître les conséquences du saut.

Entraîneur de joueurs — à l’extrême

À un moment donné, la question de savoir si Saleh est trop d’un entraîneur de joueurs se pose. Mis à part son tristement célèbre élargissement de la ligne offensive sur Hard Knocks, il y a peu de preuves qu’il tient ses joueurs responsables de leurs décisions éreintantes.

C’est une chose pour un entraîneur de défendre ses joueurs à l’extrême devant les médias. À bien des égards, c’est ce qu’un entraîneur-chef devrait faire, même si cela semble ridicule (voir : Saleh’s Commentaires de Dalvin Cook).

C’est un tout autre jeu de balle que de plaire aux joueurs. Leurs erreurs matière. Peut-être qu’un banc ne fonctionnera pas dans l’environnement actuel de la NFL ou sera tout simplement contre-productif, mais Saleh doit faire mieux pour discipliner son équipe.

Une équipe décimée par les blessures ne peut pas se permettre de se battre. C’est à peu près ce que les Jets ont fait contre les Giants. Les critiques de Wilson mises à part, rejetons avant tout la responsabilité de ce quasi-catastrophe sur l’entraîneur-chef.