L’énorme chèque de paie I’m A Celebrity de Matt Hancock révélé – et c’est l’un des plus gros jamais vus

MATT Hancock est payé près d’un demi-million de livres par I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here !.

Des initiés ont raconté au Sun comment le député conservateur avait décroché un salaire d’une valeur d’environ 400 000 £ pour participer à la série ITV – suscitant la fureur de ses détracteurs.

Une source a déclaré: «Le contrat de rémunération de Matt avec I’m A Celebrity est d’environ 400 000 £, ce qui est l’un des plus gros frais de spectacle jamais payés.

“ITV tenait à ce que les téléspectateurs pensent que l’accord valait environ 150 000 £, mais en réalité, c’est plus du double.

“Ils lui ont demandé d’être dans l’émission trois fois en quelques semaines et l’argent a définitivement aidé à conclure l’affaire.”

L’ancien ministre de la Santé sous le feu, 44 ans, a insisté sur le fait qu’il ferait un don important à une œuvre de bienfaisance, mais la taille de son accord a provoqué l’indignation – ceux qui le connaissent disant que ses électeurs du West Suffolk seront apoplectiques de rage à la taille du transaction en espèces.

Sharon Twite, 50 ans, propriétaire de The White Swan, à Exning, dans la circonscription de Hancock dans le West Suffolk, a voté pour Hancock lors des dernières élections et l’a critiqué pour “nous avoir tous laissé tomber”.

La maman de quatre enfants a fulminé: «Il reçoit 400 000 £ pour aller manger des larves dans la jungle, Jésus-Christ.

« C’est honteux. Il profite juste de son comportement choquant. Il pense qu’il peut s’en tirer avec n’importe quoi. L’homme n’a tout simplement pas les pieds sur terre.

“Croyez-moi, tout le monde ici va marteler les téléphones pour s’assurer qu’il fait tous les essais choquants, terrifiants et sales disponibles. J’espère qu’il réussira les courses dans la jungle.





Le gran-of-six a ajouté: «Ce genre d’argent me maintiendrait à flot pendant des années.

« C’est incroyable qu’il soit encore payé par le Parlement. Il doit donner tous ses honoraires à une association caritative, se cachant derrière de vagues commentaires.

«Il n’est pas là pour nous aider, nous avons le chaos avec les nouveaux services de bus qui ne fonctionnent pas, les entreprises sont à genoux, il n’y a plus rien dans la ville.

“S’il donnait de l’argent à sa circonscription, il pourrait obtenir un peu de respect – parce que personne n’en a pour lui pour le moment.”

Un porte-parole de Matt Hancock a déclaré: «Matt fera un don à l’hospice St Nicholas dans le Suffolk et causera la dyslexie en raison de son apparence. Il déclarera également le montant qu’il reçoit de l’émission au Parlement pour assurer une transparence totale, comme d’habitude.

Hancock, qui a atterri à Brisbane, en Australie, tard mardi soir, n’a pas seulement provoqué la colère de ses électeurs et d’autres membres du parti conservateur.

Channel 4, qui a signé Hancock pour la prochaine série de Celebrity SAS Who Dares Wins, est furieux de sa décision de rejoindre I’m A Celebrity – qui sera diffusée des mois avant la sortie de cette série.

Hancock est maintenant en quarantaine sur la Gold Coast avant le spectacle qui commence dimanche soir.

Il rejoindra 10 autres stars dont la pop star Boy George, l’ancien joueur de rugby Mike Tindall et Sue Cleaver de Coronation Street dans la jungle australienne.

Les téléspectateurs ne verront pas Matt à l’écran avant la fin de la semaine prochaine, car il s’est inscrit en tant qu’arrivée tardive – rejoignant le comédien et ancien concurrent de Strictly Come Dancing Seann Walsh.

Écrivant dans The Sun hier, Hancock a insisté sur le fait que sa décision de rejoindre I’m A Celebrity n’était pas motivée par l’argent mais pour aider à promouvoir sa campagne sur la dyslexie, une maladie dont il a été diagnostiqué après avoir quitté l’école.

Il a ajouté : « La télé-réalité est une façon très différente de communiquer avec l’électorat – c’est à la fois honnête et non filtré.

“Je veux utiliser cette incroyable plateforme pour sensibiliser, afin qu’aucun enfant ne quitte l’école primaire sans savoir s’il est dyslexique.”

