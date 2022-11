L’énorme Celebrity SAS: Who Dares Wins de Matt Hancock révélé

MATT Hancock a été payé 45 000 £ pour participer à UNE AUTRE émission de télé-réalité, Celebrity SAS : Who Dares Wins.

La série Channel 4 a été tournée début octobre, avant que Hancock ne rejoigne le casting de I’m A Celeb.

Brian Robert

Matt Hancock et sa petite amie Gina Colangelo[/caption]

Il doit être diffusé en 2023.

La série voit des célébrités participer à deux semaines d’exercices d’entraînement militaire exténuants, testant leur force physique et mentale.

Les patrons de Channel 4 auraient été furieux lorsque la nouvelle a annoncé que Hancock était parti dans la jungle.

Mais cette décision a porté ses fruits pour le député de West Suffolk, qui a choqué la nation en terminant le concours à la troisième place dimanche.





Alors que Hancock a reçu 45 000 £ pour faire SAS, il a reçu un énorme montant de 400 000 £ pour I’m A Celeb.

Le député a déclaré qu’il donnerait une partie de l’argent à des œuvres caritatives – mais n’a pas précisé combien,

Pendant ce temps, des députés déchaînés ont élaboré un plan pour empêcher des politiciens comme Matt Hancock de participer à des émissions de télé-réalité à l’avenir.

Les Lib Dems ont déposé une motion à la Chambre des communes – surnommée le «projet de loi Bushtucker» – appelant le Parlement à interdire aux députés d’abandonner leurs électeurs pour rechercher la gloire et la fortune à la télévision.

Si la motion est choisie par le président Sir Lindsay Hoyle, elle sera débattue par tous les députés à l’avenir.

La députée libérale démocrate Christine Jardine, qui a déposé la motion, a déclaré : « Ce projet de loi Bushtucker est conçu pour empêcher les députés de suivre les traces honteuses de Matt Hancock dans la jungle.

« Hancock a honteusement abandonné ses électeurs pour le bien de son ego. Dans n’importe quel autre travail, il aurait été licencié pour s’être absenté.





Mme Jardine a ajouté: «Matt Hancock a passé des jours à ramper à travers des serpents au lieu de parcourir des dossiers. Il a gagné de la nourriture pour ses camarades de camp tandis que ses électeurs se demandaient comment ils allaient nourrir leur famille cet hiver.

“Les personnes confrontées à des factures qui montent en flèche méritent des députés qui écoutent leurs préoccupations et les défendent, et non utilisent leur position pour apparaître dans des émissions de télé-réalité.”