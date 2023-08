L’énorme canal des talibans pour amener de l’eau dans les plaines arides d’Afghanistan

Un agriculteur prie sur une parcelle de terre asséchée à Sholgara, une zone touchée par la sécheresse près de la ville de Mazar-e Sharif dans le nord de l’Afghanistan, en avril. (Lorenzo Tugnoli pour le Washington Post)

AQCHA, Afghanistan – Le soleil du matin se levait toujours sur les champs de blé ratatinés, et les villageois s’inquiétaient déjà d’un autre jour sans eau. L’eau de pluie stockée dans le puits du village s’épuiserait en 30 jours, a déclaré nerveusement un agriculteur. Les pompes à eau souterraine n’ont rien donné, se plaint un autre. Les canaux, débordant il y a des décennies de neige fondue de l’Hindu Kush, s’assèchent maintenant au printemps, a déclaré un troisième.

Le chef du village Mohammed Ishfaq a levé les mains. Si tout le monde pouvait tenir encore deux ans, a-t-il dit, alors les excavateurs et les ingénieurs – des centaines d’entre eux travaillant déjà à l’horizon – arriveraient. « Si nous n’avions que cette eau », a déclaré Ishfaq, « tout sera résolu ».

Deux ans après leur prise de contrôle de l’Afghanistan, les talibans supervisent leur premier grand projet d’infrastructure, le canal Qosh Tepa de 180 km, conçu pour détourner 20 % de l’eau de la rivière Amu Darya à travers les plaines arides du nord de l’Afghanistan.

Le canal promet de changer la donne pour des villages comme celui d’Ishfaq dans la province de Jowzjan. Comme ailleurs dans le pays, les habitants souffrent ici d’une aggravation des pénuries alimentaires, de quatre décennies de guerre, de trois saisons consécutives de sécheresse sévère et d’un changement climatique qui a fait des ravages sur les régimes de précipitations. Les températures moyennes en Afghanistan ont augmenté de 1,8 degrés Celsius au cours des 70 dernières années (3,2 degrés Fahrenheit), soit le double de la moyenne mondiale.

Une fois le canal terminé – provisoirement, dans deux ans – il pourrait irriguer 550 000 hectares (plus de 2 100 miles carrés) de désert, augmentant ainsi d’un tiers les terres arables de l’Afghanistan et rendant même le pays autosuffisant en production alimentaire pour la première fois. fois depuis les années 1980, selon des responsables et des chercheurs afghans. « Cela pourrait avoir un impact sur tous les foyers du pays », a déclaré Zabibullah Miri, ingénieur en chef du projet à la National Development Corporation (NDC).

Mais pour les talibans internationalement isolés, le canal représente un test crucial de leur capacité à gouverner.

Le projet de canal a été initialement conçu dans les années 1970 sous le premier président afghan, Mohammed Daoud Khan, et la construction a finalement commencé en 2021 sous le dernier, Ashraf Ghani. Lorsque les talibans ont pris le pouvoir en août 2021, ils ont hérité du projet et ont rapidement approuvé environ 100 millions de dollars pour sa construction, soit environ un quart des recettes fiscales annuelles de l’Afghanistan.

Environ 6 000 travailleurs utilisent maintenant des excavatrices et des camions lourds 24 heures sur 24, travaillant à creuser un fossé de 100 mètres (328 pieds) de large – plus large que l’aqueduc de Californie.

Les chefs talibans se sont emparés du canal comme d’un outil pour redorer leur blason.

« Dieu soit loué, les travaux progressent comme prévu », a déclaré en mars Abdul Ghani Baradar, vice-Premier ministre et haut responsable taliban, lors d’une des nombreuses visites de sites. Le projet serait achevé « à tout prix », a-t-il déclaré sur sa page sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter), qui partage parfois des images aériennes de la construction, des photos de responsables talibans surveillant les travaux et de la musique triomphante.

« Qosh Tepa fournit aux talibans un bon récit : ‘Voyez, c’est un projet entièrement conçu et entièrement financé par les Afghans sans aucun soutien étranger ; nous pouvons faire tout ce que le gouvernement précédent n’a pas pu faire avec le soutien de l’Occident », a déclaré Mohammed Faizee, ancien vice-ministre des Affaires étrangères sous le précédent gouvernement afghan, chargé de superviser les questions relatives à l’eau et aux frontières.

Le canal sera construit et financé non pas par l’aide internationale mais par les revenus de l’Afghanistan provenant des mines de charbon nationales, ont déclaré des responsables du NDC. Mais les experts afghans à l’étranger disent que le pays pourrait être confronté à des défis non seulement dans la construction du méga-canal, mais aussi dans son exploitation.

Pour réduire les coûts, le lit du canal n’a pas été scellé avec du ciment, et le long de certains tronçons, des eaux souterraines saumâtres se sont déjà infiltrées dans le canal, contaminant l’eau douce destinée à l’irrigation.

Najibullah Sadid, ingénieur des ressources en eau et chercheur à l’Institut fédéral d’ingénierie et de recherche sur les voies navigables en Allemagne, a déclaré que des études de faisabilité ont montré que 22% de l’eau serait perdue par infiltration le long de certaines sections. Les sédiments pourraient également obstruer le mécanisme d’admission où le canal rejoint l’Amu Darya, nécessitant potentiellement des réparations d’un coût prohibitif, a-t-il déclaré.

Sadid, qui a déjà formé des employés du ministère afghan de l’Eau, a déclaré qu’il avait tenu des réunions avec des responsables du projet en Afghanistan pour leur montrer ses modèles informatiques, mais qu’il avait reçu des commentaires essentiellement vides. « Je ne pense pas que l’autorité du canal dispose d’employés ayant une expertise spécialisée », a-t-il déclaré. « Vous devez être sûr à 100 % du design. L’ingénierie aléatoire n’existe pas.

Ensuite, il y a la question de la quantité d’eau que l’Afghanistan tirera de l’Amu Darya. Déjà, l’Ouzbékistan et le Turkménistan voisins ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que la réduction du débit de l’Amu Darya affecterait leurs champs de coton lucratifs. Le ministre ouzbek des ressources en eau, Shavkat Khamraev, a déclaré en juin qu’une délégation avait été envoyée à Kaboul pour faire part des préoccupations ouzbèkes.

Faizee, l’ancien diplomate, a déclaré qu’il craignait que les talibans n’aient l’expertise diplomatique et technique pour négocier sur l’eau, l’un des points de friction les plus combustibles en Asie centrale, une région de plus en plus desséchée.

L’Afghanistan, préoccupé par un conflit interne, a longtemps lutté pour faire valoir ses revendications sur les ressources en eau transfrontalières tandis que ses voisins, dont l’Iran, l’Ouzbékistan et le Turkménistan, ont utilisé plus que leur juste part, a déclaré Faizee. Bien que quatre républiques soviétiques d’Asie centrale aient signé un accord pour allouer l’eau de l’Amu Darya en 1987, l’accord a coupé l’Afghanistan.

Si le nouveau canal nord n’était pas correctement géré, a déclaré Faizee, cela pourrait conduire à un conflit comme l’éternel conflit entre l’Afghanistan et l’Iran au sujet de la rivière Helmand, qui a parfois conduit des résidents iraniens à attaquer des réfugiés afghans et des responsables iraniens menaçant d’envahir l’Afghanistan. Après que trois gardes-frontières – deux iraniens et un afghan – aient été tués lors d’une fusillade en mai, le président iranien Ebrahim Raisi s’est rendu dans la région pour défendre « les droits à l’eau des Iraniens ».

Dans un communiqué, Abdul Qahar Balkhi, porte-parole du ministère afghan des Affaires étrangères, a reconnu qu’il y avait des « questions » sur la capacité des talibans à gérer le canal et à contenir les conflits liés à l’eau, mais a déclaré qu’ils seraient résolus.

« L’émirat islamique d’Afghanistan retient des experts expérimentés en gestion de l’eau et reste attaché aux droits à l’eau des voisins conformément aux traités existants », a déclaré Balkhi. « Comme le changement climatique a nui de manière disproportionnée à l’Afghanistan et à la région en raison d’années de sécheresse consécutives et de l’épuisement des réserves d’eau, il est donc vital que les principaux pays émetteurs de carbone prennent l’initiative de faire face à cette crise. »

Aujourd’hui, la construction a progressé d’environ 100 miles, pénétrant profondément dans une partie de l’Afghanistan qui, selon les chercheurs, est devenue de plus en plus désertifiée au cours du siècle dernier.

A côté d’un virage dans l’Amu Darya, les ouvriers enfoncent encore des pieux dans la terre pour la prise d’eau du canal. Le premier tronçon de 30 milles est déjà rempli d’eau souterraine et les travailleurs ont expérimenté la culture de jeunes arbres le long de berges nivelées, à côté d’imposantes dunes de sable. Après cela, le canal s’assèche. Le terrain ensoleillé semble dépourvu de vie, à l’exception des arbustes et des ouvriers du bâtiment qui peinent au milieu des couches de sable et de roche qui se fondent dans le ciel.

Au-delà de la barre des 100 milles, le canal ne reste qu’un plan. Ishfaq, le chef du village, a déclaré qu’on lui avait dit qu’il passerait près du bazar d’Aqcha, à environ un kilomètre, et que des arpenteurs étaient déjà venus. Mais les autres villageois ne savaient pas grand-chose du projet. Ils savaient seulement à quel point leur terre et leurs rivières avaient changé en deux générations et à quel point ils en avaient besoin.

L’eau de la rivière du centre de l’Afghanistan, qui coulait jusqu’en août, s’assèche maintenant en mars. Auparavant, les sécheresses se produisaient une fois par décennie, et non tous les deux ans.

Même les récoltes de blé ont échoué, a déclaré Azizullah Walizada, 62 ans, alors qu’il émiettait dans ses doigts des glands trop secs pour produire du grain. La sécheresse du nord a commencé il y a trois ans et ses revenus ont commencé à diminuer. Comme d’autres villageois, Walizada a vendu son bétail pour gagner de l’argent pour acheter de la nourriture, gardant une dernière vache émaciée.