Les cas de COVID-19 en Californie sont maintenant si élevés qu’ils maintiennent la moyenne des États-Unis à un plateau malgré le Midwest qui a fait chuter le reste du pays, selon les données.

Le système de santé de l’État est en proie à une crise de coronavirus résultant de rassemblements de Thanksgiving malavisés, ont déclaré mardi des hauts dirigeants des plus grands systèmes hospitaliers de l’État. Ils ont lancé un « appel désespéré » aux résidents pour qu’ils évitent une répétition de Noël qui, selon eux, submergerait le système médical de l’État.

Dans l’ensemble des États-Unis, il y a eu 3 131 décès supplémentaires par COVID et 189 000 cas enregistrés mardi avec un record de 117 777 personnes à l’hôpital. Le nombre de morts sur sept jours est à un niveau record de 2654.

Jusqu’à 100 chanteurs de chants de Noël sans masque se rassemblent devant un centre de test à Thousand Oaks, en Californie, mardi alors que les cas menaçaient de submerger un système hospitalier déjà tendu.

L’événement Oaks Mall était le deuxième comme il a été organisé par l’acteur de Growing Pains devenu évangéliste Kirk Cameron. Il a déclaré sur les réseaux sociaux: « Laissez votre voix se faire entendre lors de cette manifestation pacifique louant le prince de la paix. »

Les responsables du centre commercial ont déclaré à ABC7: « L’événement qui se déroule à The Oaks en ce moment est un événement non sanctionné. »

« Nous continuons de partager les préoccupations de notre communauté concernant ces événements irresponsables – mais protégés par la Constitution – et avons l’application de la loi sur la propriété. Nous avons contacté l’organisateur pour demander que l’événement soit déplacé.

Les hospitalisations augmentent également rapidement au Texas, en Floride et en Géorgie, rapporte le Covid Tracking Project. La Californie a signalé mardi 32659 cas nouvellement confirmés et 653 autres patients ont été admis dans les hôpitaux, l'un des plus grands sauts d'hospitalisation d'une journée. Les modèles de données d'un état prévoient près de 106 000 hospitalisations en un mois si rien ne change. Le niveau actuel est de 17843

Les hospitalisations augmentent également rapidement au Texas, en Floride et en Géorgie, Le projet de suivi Covid rapports.

La Californie a signalé mardi 32659 cas nouvellement confirmés et 653 autres patients ont été admis dans les hôpitaux, l’un des plus grands sauts d’hospitalisation d’une journée. Les modèles de données d’un état prévoient près de 106 000 hospitalisations en un mois si rien ne change. Le niveau actuel est de 17 843.

Le PDG de l’hôpital communautaire Martin Luther King, Jr. de Los Angeles, le Dr Elaine Batchlor, a déclaré que des patients se sont répandus dans la boutique de cadeaux et dans cinq tentes à l’extérieur du service d’urgence.

« Nous ne serons tout simplement pas en mesure de suivre le rythme si la flambée du COVID continue d’augmenter », a déclaré le président-directeur général de Kaiser Permanente, Greg Adams. «Nous sommes à pleine capacité ou presque partout.

Un hôpital de campagne mobile est mis en place au centre médical de l’UCI, lundi à Orange, en Californie.Les hôpitaux débordés de Californie mettent en place des lits supplémentaires de fortune pour les patients atteints de coronavirus, et une poignée d’établissements du comté de Los Angeles, durement touché, élaborent des plans d’urgence au cas où ils doivent limiter le nombre de personnes qui reçoivent des soins vitaux

Les gens attendent dans une longue file d’attente pour un test COVID-19 gratuit sur un site pop-up à Van Nuys, en Californie, dans le comté de Los Angeles mardi

Les responsables ont accusé les transmissions de Thanksgiving qu’ils craignent d’être répétées si les gens se rassemblent pour Noël et le Nouvel An et ne prennent pas de précautions comme porter des masques, se distancer socialement, rester à la maison autant que possible et ne pas socialiser avec les autres.

«Nous lançons vraiment un appel clair et désespéré aux Californiens pour qu’ils ne répètent pas ce qui s’est passé à Thanksgiving», a déclaré le Dr Stephen Parodi, directeur exécutif associé du Permanente Medical Group. «Nos systèmes hospitaliers ne peuvent pas se permettre de voir une autre augmentation comme nous l’avons vu avec Thanksgiving.

Le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux de Californie, le Dr Mark Ghaly, a réitéré que la modélisation de l’État montre que certains hôpitaux et régions de l’État seront débordés dans les semaines à venir si la flambée actuelle se poursuit. Mais il a dit que ce n’était pas acquis.

«Faisons des choix au cours des 10 prochains jours que nous ne regretterons jamais, car nos familles, nos proches, nos communautés seront plus intactes grâce à cela», a-t-il déclaré.

La Californie a imposé une nouvelle ordonnance régionale de maintien à domicile au début de décembre, basée sur la capacité des unités de soins intensifs et des niveaux de capacité fermés ou restreints pour un grand nombre d’entreprises. La capacité globale de l’État ou des lits de soins intensifs réguliers était tombée à 1,4% mardi et pour un autre jour, elle était à 0% pour l’ensemble du sud de la Californie et les 12 comtés de la vallée de San Joaquin au nord. De nombreux hôpitaux utilisent maintenant une «capacité de surtension» d’urgence.

«Nous n’avons de place pour personne. Nous gardons des patients depuis des jours parce que nous ne pouvons pas les faire transférer, nous ne pouvons pas leur trouver de lits », a déclaré le Dr Alexis Lenz, médecin urgentiste au centre médical régional El Centro dans le comté impérial, dans le coin sud-est. de l’État.

L’établissement a érigé une tente de 50 lits dans son parking et convertissait trois salles d’opération en soins antivirus.

Le comté impérial voit maintenant 20% des personnes testées revenir positives, contre une moyenne de l’État d’environ 13%.

Les responsables du comté durement touché de Fresno, dans la vallée de San Joaquin, ont quant à eux déclaré que les suiveurs de température sur leurs 14800 doses de vaccin Moderna montrent que certaines devront être remplacées, bien que le vaccin ne nécessite pas les mêmes soins ultra-froids que le vaccin Pfizer.

Les expéditions de vaccins ne sont pas utilisées s’il y a des « irrégularités de température » comme cela s’est produit lundi avec une expédition à Fresno, a déclaré la porte-parole du département de la Santé publique de Californie, Ali Bay. Un envoi de remplacement devrait arriver mercredi, a-t-elle déclaré.

«Les irrégularités de température sont rares, mais elles se produisent», a-t-elle déclaré dans un e-mail. «Le gouvernement fédéral, les fabricants, les distributeurs, l’État et le gouvernement local ont tous planifié ce scénario possible et ont mis en place un système pour s’assurer qu’il est immédiatement traité.

Le Dr Thomas Utecht, médecin-chef des centres médicaux communautaires de Fresno, a raconté comment le personnel médical voit quotidiennement des familles en sanglots, des patients désespérés et des personnes mourant dans des salles d’isolement avec leurs proches qui les regardent à distance.

« À chaque heure déchirante, nous essayons de sauver un autre patient avec tout ce que nous avons. Parfois ça suffit. Et parfois ce n’est pas le cas », a-t-il écrit dans un appel direct aux habitants de l’État. «C’est à vous, vous êtes la ligne de front maintenant. Nous ne pouvons pas faire grand-chose sans votre aide.