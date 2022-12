L’énorme aquarium de l’hôtel de Berlin éclate, avec 1 500 poissons à l’intérieur

BERLIN – Un aquarium de 50 pieds de haut décrit comme le plus grand de ce type au monde a fait irruption dans un hôtel du centre-ville de Berlin vendredi matin, envoyant 264 000 gallons d’eau de mer et 1 500 poissons tropicaux en cascade dans le hall et dans la rue.

La force de l’explosion et de l’eau sortant du bâtiment a poussé des débris mutilés – des lampes tordues aux chariots de groom – dans la rue devant l’hôtel.

Une centaine de pompiers sont intervenus sur les lieux, bouclant une intersection proche de l’hôtel, un Radisson, près de la place centrale d’Alexanderplatz. Les autorités vérifiaient les dommages structurels au bâtiment alors que les invités étaient évacués, et deux personnes ont été emmenées à l’hôpital pour soigner des coupures causées par des éclats de verre du réservoir éclaté.