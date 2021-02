Leno d’Arsenal se souvient des conseils de suicide qui l’ont poussé à ignorer les médias sociaux

Le gardien d’Arsenal, Bernd Leno, a déclaré qu’il avait déjà été provoqué par un utilisateur de médias sociaux qui lui avait conseillé de se suicider comme l’ancien gardien de but allemand Robert Enke.

L’ancien gardien du Borussia Moenchengladbach, Benfica, Barcelone et Hanovre 96 Enke s’est tragiquement suicidé en 2009 après avoir lutté contre la dépression tout au long de sa carrière.

Son histoire est souvent mentionnée lorsqu’il discute de la façon dont la dépression peut affecter les sportifs d’élite, et Leno a rappelé comment le nom d’Enke était utilisé pour le narguer après une mauvaise performance lorsqu’il jouait en Allemagne.

Discutant de l’impact que les abus et les menaces sur les réseaux sociaux ont souvent sur les footballeurs d’élite, Leno a déclaré à Sky Sports: « Bien sûr, j’ai beaucoup d’expérience avec cela, ici et aussi en Allemagne. Il y avait une chose qui me restait à l’esprit, c’est était fou.

« J’ai eu un très mauvais match et un gars sur les réseaux sociaux m’a dit » fais-le comme Enke « .

«Depuis que j’ai lu ceci, je me rends compte qu’il y a tellement de gens stupides sur les réseaux sociaux.

« C’est la raison pour laquelle je ne le lis pas même quand tout va bien. Je n’ai pas besoin de ça, ça ne me rend pas meilleur, ça me fait perdre du temps. »

Il y a de plus en plus d’appels au sein du jeu pour que les entreprises de médias sociaux fassent plus pour mettre fin aux abus souvent dirigés contre les footballeurs, plusieurs joueurs de haut niveau révélant récemment les horribles abus racistes auxquels ils ont été soumis.