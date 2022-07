Lenny Von Dohlen, star de “Twin Peaks”, est mort à 63 ans

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Lenny Von Dohlen, qui incarnait Harold Smith dans la série à succès “Twin Peaks” des années 90, est décédé mardi. Il avait 63 ans.

La soeur de l’acteur, Catherine Von Dohlen, a annoncé sa mort le Facebook jeudi. La cause du décès de la star n’a pas été partagée.

“Le monde a perdu un homme magnifique le 5 juillet. Frère Len était passionné par tout et tout le monde”, a-t-elle commencé.

“Il menait toujours; qu’il s’agisse d’une conversation captivante, d’une création artistique ou d’un voyage dans de nouveaux endroits. Il aimait bien rire. Il continue son voyage spirituel. Vivre la vie pleinement dans sa mémoire.”

Le rôle de Von Dohlen dans “Twin Peaks”, ainsi que dans le film préquel “Twin Peaks: Fire Walk With Me”, était un homme agoraphobe cultivant des orchidées.

En dehors du monde “Twin Peaks”, Von Dohlen est apparu dans des émissions telles que “Kent State”, “Thirtysomething”, “Picket Fences”, “Chicago Hope”, “The Lazarus Man”, “The Pretender”, “CSI Miami” et “Ne touchez pas.”

Son dernier rôle est dans le film inédit “Sallywood”, où il joue aux côtés de Sally Kirkland, Jennifer Tilly et Keith Carradin.

Von Dohlen a également joué des rôles dans plusieurs films indépendants : “Tollbooth”, “Bird of Prey”, “Entertaining Angels”, “Frontline”, “Cadillac”, “One Good Turn” et “Beautiful Loser”.

L’acteur laisse dans le deuil son partenaire de longue date, James Still, sa fille, Hazel, sa mère et ses frères et sœurs.