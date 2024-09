Lenny Kravitz tient la promesse faite à sa mère aux VMA 2024

Lenny Kravitz vient de faire sensation aux MTV VMA 2024, le 11 septembre 2024, mercredi soir.

Le musicien emblématique de 60 ans a reçu le prix du meilleur rock pour sa chanson, HumainLors de son discours de remerciement, Kravitz a rappelé avoir assisté à la cérémonie avec sa mère, Roxie, en 1993. Elle est décédée d’un cancer à l’âge de 66 ans.

Avant l’événement principal à l’UBS Arena de New York à Long Island, dans un segment pré-spectacle, le Je t’appartiens On pouvait entendre la chanteuse dire : « Waouh, c’est incroyable. Je suis tellement reconnaissante. Il y a trente et un ans, ma mère était avec moi à une cérémonie de remise de prix, aux VMA, alors je lui dédie ce morceau.

« Je remercie Dieu pour ce voyage, ce voyage incroyable. Je remercie Jésus pour la vie », a-t-il ajouté.

Avant la cérémonie de remise des prix, le Femme américaine Le hitmaker a partagé une vidéo de l’événement de 1993, la dernière fois qu’il a assisté aux VMA avec sa défunte mère, déclarant qu’il aurait sa mère dans son « cœur » lorsqu’il reviendrait aux récompenses.

Prenant sur son compte Instagram officiel le clip de lui remportant le prix de la meilleure vidéo masculine sur la chanson, Est-ce que tu vas suivre mon chemin ? La légende dit : « Avoir ma belle mère à mes côtés lors de mes premiers #VMA il y a 31 ans est un moment que je chérirai toujours. J’ai hâte de monter sur scène toutes ces années plus tard, où elle sera dans mon cœur. »