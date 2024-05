Lenny Kravitz sur la recherche de l’amour et ce qu’il a appris de sa fille Zoë

Lenny Kravitz dit qu’il est fier de beaucoup de choses à propos de sa fille, Zoé Kravitzmais encore plus fier de la façon dont elle l’a aidé à grandir.

A l’approche de la sortie de son nouvel album, Lumière électrique bleuela rock star de 59 ans s’est assise avec Matins CBS co-animateur Gayle Roi et a expliqué à quel point il est en train de se remettre d’être un perpétuel plaisir pour les gens, ce que Zoë a mis le kibosh. Kravitz a expliqué que sa fille – qu’il partage avec son ex-femme Lisa Bonet – lui a appris le pouvoir du « non », un concept avec lequel il se sentait profondément mal à l’aise.

« C’est quelque chose dans lequel j’ai fait de l’exercice et dans lequel j’ai grandi. Là où cela n’est pas nécessaire, parfois. Et c’est quelque chose que j’ai appris de ma fille », a déclaré Kravitz, qui a récemment été annoncé comme un Intronisé au Rock & Roll Hall of Fame 2024 — dit.

Il a ajouté : « Elle est si douée pour créer ses limites. Et les limites sont saines, vous savez ? Mais cette génération n’a pas le temps de jouer. »

Zoë Kravitz pose avec son père, Lenny Kravitz – Théo Wargo/Getty Images

La conversation entre King et Kravitz a commencé alors qu’ils discutaient du prochain disque de l’artiste musical, dans lequel il partage ses luttes en tant que personne qui prend toujours soin des autres en premier. Dans la chanson « Human », il chante: « Quand toutes mes journées seront finies à plaire à tout le monde, j’aurai enfin commencé. »

Pour l’interprète d' »American Woman », cela renvoie à des problèmes profondément enracinés, centrés sur le sentiment d’insécurité. Malgré des décennies de succès dans l’industrie musicale et le succès passe à l’action — y compris un rôle dans Les jeux de la faim films – il dit qu’il se sent toujours comme un adolescent désespéré qui espère juste que quelqu’un lui donnera la chance de montrer sa valeur.

« Je pense que j’ai été élevé – pas exprès, mais pour plaire aux gens. Je fais passer les sentiments de beaucoup de gens avant les miens. Parce que je veux voir les gens heureux. Et cela peut être préjudiciable si vous en faites trop. » Kravitz a partagé. « Pour une raison quelconque, je suis toujours ce gamin de 16 ans qui essaie de décrocher un contrat d’enregistrement. »

Il a ajouté : « Je n’ai pas perdu tout ça. »

Lenny Kravitz lors de sa cérémonie d’inauguration du Hollywood Walk of Fame en mars 2024 – Rodin Eckenroth/Getty Images

Quant à sa vie amoureuse — qu’il précédemment étiqueté « maudit » – Kravitz a été lié à de nombreux visages célèbres depuis son divorce en 1993 avec Bonet, qu’il a épousé en 1987. Après leur séparation, il est brièvement sorti avec la chanteuse pop Kylie Minogue en 1991 avant de passer à autre chose avec Vanessa Paradis en 1992. Au cours de leurs cinq années. Au cours de l’année de relation, le couple a enregistré ensemble un duo intitulé « Silver and Gold ».

Il était également fiancé au mannequin Adriana Lima au début ainsi que Nicole KidmanCependant, les deux relations ont pris fin avant que les couples puissent se rendre à l’autel.

Le chanteur de « Love Love Love » a déclaré à King que même s’il a toujours dit qu’il se sentait prêt à faire partie de son prochain partenariat, il se sent plus en paix avec qui il est à l’approche de son 60e anniversaire que jamais.

« Pour le moment, je suis juste ouvert », a-t-il déclaré à propos de sa vie amoureuse, ajoutant qu’il cherchait toujours – ce qui pourrait être le problème. « Quand tu désires quelque chose, tu le cherches, n’est-ce pas ? Mais je trouve que quand tu ne regardes pas, tu le trouves. »

Il a ajouté : « Je peux dire que je n’ai jamais ressenti ce que je ressens maintenant. »

Jusqu’à ce que la flèche de Cupidon le frappe à nouveau, il trouve de la joie dans d’autres aspects de sa vie, notamment sa carrière musicale et son famille qui s’agrandit.

Fin octobre, ET confirmé avec qui Zoë s’était fiancée Channing Tatum — qu’elle a rencontré alors qu’elle travaillait sur son film, Cligner des yeux deux foisqu’elle réalise et dans lequel Channing, 44 ans, joue. Depuis, Kravitz a parlé de l’amour qu’il porte à sa fille et à son futur gendre.

« Hé mec, c’est la vie », dit-il dit à ET au Festival international du film de Palm Springs 2024 en janvier. « Quand votre famille est heureuse, quand votre enfant est heureux, c’est tout, j’ai bien fait. Bienheureux. »

Lumière électrique bleue sort le 24 mai.

