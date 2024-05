Lenny Kravitz révèle qu’il est célibataire 9 ans après sa dernière relation

Gayle King tire avec Lenny Kravitz et lui demande si elle peut « battre » le « cul » de sa petite amie

Lenny Kravitz c’est toujours laisser l’amour régner, mais pas le sexe.

Près de 20 ans après avoir juré de rester célibataire jusqu’au mariage, le Jeux de la faim La star a expliqué qu’il s’engage actuellement à le rester jusqu’à ce qu’il rencontre la bonne personne.

Comme Kravitz l’a expliqué à Le gardien dans une interview publiée le 30 mai, « C’est une chose spirituelle ».

Le rockeur d' »American Girl », qui a eu 60 ans le 26 mai, a également fait le point sur sa vie amoureuse, notant qu’il n’avait pas eu de relation sérieuse depuis neuf ans et qu’il pensait qu’il pourrait avoir des difficultés s’il en était une maintenant. « Je suis devenu très déterminé dans mes habitudes », a-t-il déclaré, « dans ma façon de vivre ».

Mais même si le quadruple lauréat d’un Grammy est désormais célibataire, en ce qui concerne son histoire relationnelle, il n’est pas étranger aux rencontres sous les projecteurs. Après tout, il était marié à Lisa Bonetavec qui il partage Zoé Kravitz, pendant six ans jusqu’à leur divorce en 1993. Et il a admis qu’après son mariage avec le Spectacle Cosby ancien élève, il est devenu plus comme son défunt père, notant: « Je devenais un joueur ».