Lenny Kravitz partage un fait choquant sur la vie sexuelle

Lenny Kravitz reçoit son étoile sur le Hollywood Walk of Fame le 12 mars 2024 à Hollywood, en Californie. Photo : Rodin Eckenroth ( Getty Images )

Malgré Lenny KravitzDepuis des décennies, le statut de sex-symbol dans la culture pop fait que beaucoup de ses fans lubriques seraient choqués de découvrir un fait peu connu sur sa vie sexuelle.

Avant que votre imagination ne se déchaîne, pompez vos freins. Dans une nouvelle interview avec Le gardien en promotion de son nouvel album Lumière électrique bleue, Kravitz a révélé qu’il n’avait pas eu de relation ni eu de relations sexuelles depuis neuf ans. Et même si l’idée d’un homme aussi génial que Kravitz rentrant seul chez lui peut sembler incrédule et déroutante à certains, le chanteur de « Honey » a déclaré au média que c’était pour une bonne raison, expliquant que « c’est une chose spirituelle ». Cela semble également être une décision découlant de l’infidélité présumée de son père et des manières de jouer dont il a été témoin en grandissant.

Bien que ce raisonnement puisse suffire à certains, comme le rappeur Ice-T et une poignée de personnes sur Internet, la révélation de Kravitz a été accueillie avec scepticisme et dédain.

Dans un tweet supprimé depuis, Ice T a écrit : « 9 ans sans sexe ? F ce BS. Merde bizarre.

Lorsque les fans en ligne ont réagi, Ice a doublé : « Hé….. Si vous êtes un gars et que vous pouvez volontairement passer 9 ans sans sexe… Vous suivez la mauvaise page… C’est bizarre pour moi… … J’aime baiser. Beaucoup. »

D’autres sont venus à sa défense :

« Vous ne savez pas pourquoi Ice T a un problème avec le fait que Lenny Kravitz soit célibataire pendant neuf ans ? Je pensais que Dieu avait donné à chacun des organes sexuels séparés et le libre arbitre de les utiliser, cependant ? Comment la décision de quelqu’un sur la façon d’utiliser son problème est-elle votre problème ? Bizarre », a écrit un utilisateur.

« Lenny parlant de son célibat est magnifique, ce à quoi je peux m’identifier, et je viens de poster cette photo où vous pouvez littéralement voir mon aura briller. S’abstenir de relations sexuelles et d’orgasmes sexuels est extrêmement puissant. C’est comme le jeûne, qui détoxifie et débarrasse le corps de tout ce qui est malsain », a déclaré un autre.

« Je viens de lire ça Lenny Kravitzun dieu parmi les hommes, a été célibataire, exprès, pendant 9 ans, et je me sens beaucoup moins merdique quant à mes perspectives de rencontres en ce moment ! dit un autre.