Lenny Kravitz fait le point sur le célibat : « C’est une chose spirituelle »

Marc Seliger

Lorsque Lenny Kravitz fait une promesse, il la tient. Et oui, cela inclut l’engagement de célibat qu’il a fait en 2005, et la rock star de 60 ans l’a confirmé dans un communiqué. Gardien interview publiée jeudi 30 mai selon laquelle il tient toujours fermement à son vœu de s’abstenir de rapports sexuels jusqu’à ce qu’il rencontre son âme sœur.

Au cours de l’interview, Kravitz a d’abord abordé le sujet du sexe en expliquant comment son père – qui, selon lui dans ses mémoires de 2020, avait eu plusieurs liaisons – avait dit un jour au chanteur que lui aussi deviendrait un tricheur un jour.

« Il a eu raison », a avoué Kravitz. « Après [my] mariage, je suis devenu plus comme lui. Je devenais joueur… Je n’aimais pas ça. Je ne voulais pas être ce type. J’ai donc dû m’y attaquer et cela a pris des années.

Le musicien de « Again » a été marié à l’actrice Lisa Bonet de 1987 à 1993, période durant laquelle ils ont accueilli leur fille Zoë. Il a déclaré à la publication qu’il avait freiné ses comportements négatifs « en prenant ses responsabilités » et « en ne laissant pas mes propres désirs prendre le dessus », un chemin qui l’a finalement amené à révéler qu’il avait fait vœu personnel de célibat en 2005.

« [It’s] juste une promesse que j’ai faite jusqu’à ce que je me marie, » il a dit Maxime à l’époque. « Là où j’en suis dans la vie, les femmes doivent venir avec autre chose, pas seulement le corps, mais l’esprit et l’esprit. »

Près de 20 ans plus tard, Kravitz a révélé à Le gardien que cela faisait neuf ans qu’il n’avait pas eu de relation sérieuse. Mais est-il resté célibataire ? «Oui», dit-il. « C’est une chose spirituelle. »

Le Jeux de la faim l’ancien vient de sortir son dernier album Lumière électrique bleuequi est arrivé le 24 mai. Outre la musique, il a récemment donné la priorité à son programme de remise en forme et à sa spiritualité – ce dont il a parlé dans sa récente interview avec Panneau d’affichage.

« Exercer et conserver ma foi en Dieu et dans le plan de Dieu pour moi », a-t-il déclaré plus tôt ce mois-ci lorsqu’on l’a interrogé sur ses valeurs. « Exercer la foi, la patience, tout ce que j’ai appris en grandissant. Si [something is] vraiment à vous et censé être à vous, vous l’aurez – cela demande de la foi, vous savez. Toutes ces vertus que j’ai apprises en grandissant – en s’appuyant sur des bases solides, sans raccourcis – sonnent encore aujourd’hui.