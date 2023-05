Lenny Kravitz était «nerveux» de ce que sa mère penserait la première fois qu’il porterait des vêtements pour femmes

Lenny Kravitz se souvient de sa mère comme étant une femme qui n’a jamais jugé personne.

Kravitz est connu pour porter des vêtements excentriques, parfois féminins, au début de sa carrière dans les années 80 et 90.

Lorsqu’il a fait ses débuts sur la scène musicale, les membres du cercle restreint du musicien s’inquiétaient de la façon dont sa mère prendrait ses choix de mode.

« Mes amis disaient : ‘Ta mère va paniquer.’ Nous étions tous nerveux », a déclaré Kravtiz dans une récente couverture de Highsnobiety.

Malgré l’inquiétude, Kravitz a déclaré que sa mère l’avait regardé « de haut en bas » avant de dire : « Si tu vas porter cette jupe, tu dois changer de chaussures. »

La mère de Kravtiz, l’actrice Roxie Roker, est décédée en 1995.

« Une chose à propos de ma mère, elle n’a jamais jugé personne. Elle aimait juste », a-t-il ajouté.

Le chanteur « It Ain’t Over ‘Til It’s Over » a déclaré que depuis qu’il a grandi avec plusieurs ethnies, il n’était pas mal à l’aise d’expérimenter avec ses vêtements. Kravitz est caribéen américain et juif ukrainien.

« Grandir entre les cultures et les religions et les types de personnes dans ma famille, en vertu de moi étant multiracial … J’ai grandi au milieu de toute cette beauté », a-t-il déclaré au point de vente.

Dans son livre, Kravitz a développé ce sujet, affirmant qu’en grandissant autour de différentes cultures, il a appris « que les vêtements (comme la peinture, la danse ou la musique) n’ont pas de limites créatives ».

« J’ai maintenant vu la relation entre la haute couture et l’art », a déclaré Kravitz dans son livre, « Let Love Rule ».