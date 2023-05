Les superstars de la musique Lenny Kravitz, Billie Eilish et HER feront équipe avec l’organisation à but non lucratif Global Citizen pour un concert gratuit devant la Tour Eiffel conçu pour convaincre les dirigeants mondiaux de prendre de nouvelles mesures contre le changement climatique.

« Power Our Planet: Live in Paris » est prévu pour le 22 juin pour coïncider avec le Sommet pour un nouveau pacte financier mondial, un rassemblement des dirigeants politiques et commerciaux du monde pour aider les pays en développement à financer des projets de développement durable.

Le PDG de Global Citizen, Hugh Evans, a déclaré que le sommet était une opportunité pour les gouvernements et les banques mondiales de collaborer pour relancer des projets climatiques bloqués par la pandémie de COVID-19. Il espère que « Power Our Planet » encouragera les dirigeants à profiter de cette opportunité et à fournir les 16,7 milliards de dollars de financement climatique exceptionnel promis en 2009 aux pays à faible revenu. Il cherche également à faire avancer les réformes à la Banque mondiale pour mettre à disposition jusqu’à 1 000 milliards de dollars de financement supplémentaire.

« Les dirigeants mondiaux et les gouvernements démocratiquement élus ne réagissent vraiment qu’à l’élan de leur peuple et des sommets comme celui-ci peuvent aller et venir », a déclaré Evans à l’Associated Press. « S’il n’atteint pas son objectif, nous allons manquer cette année la fenêtre pour faire des négociations sur le climat un succès, ce qui est encore plus important après l’échec total de l’année dernière en Égypte. »

L’événement de la tour Eiffel fait partie de l’initiative Global Citizen, annoncée le mois dernier lors de la conférence Global Citizen NOW à New York, soutenant l’appel du Premier ministre de la Barbade, Mia Mottley, à réécrire les règles des banques de développement mondiales et à alléger les dettes des pays à faible revenu pour augmenter le financement des projets d’adaptation au changement climatique.

Global Citizen a montré depuis des années, notamment avec ses concerts de premier plan dans Central Park à New York, qu’il peut générer de l’action en faisant en sorte que les leaders culturels mobilisent leurs partisans. Et des artistes comme Kravitz prévoient de motiver les fans à « agir aujourd’hui pour sauver demain ».

« La prochaine génération hérite d’une planète dévastée par le changement climatique », a déclaré Kravitz dans un communiqué. « Nous avons le pouvoir de changer les choses avec nos voix et nos actions. »

Le président français Emmanuel Macron soutient l’événement Global Citizen, citant la nécessité d’« un monde plus solidaire ».

« Les crises se multiplient et le nombre de ceux qui placent leur espoir dans la paix et le multilatéralisme ne fera qu’augmenter si nous, en tant que communauté mondiale, démontrons que nous sommes là pour aider les plus vulnérables », a déclaré Macron dans un communiqué. « Parce qu’il n’y aura pas de transition climatique dans le monde si nous ne nous battons pas pour plus de justice et d’équité. »

De grandes organisations philanthropiques – dont la Fondation Bill et Melinda Gates, la Fondation Rockefeller, le Rotary International et les Open Society Foundations – ainsi que le partenariat public-privé Gavi, The Vaccine Alliance, soutiendront également l’effort.

« Power Our Planet: Live in Paris », qui comprendra également des performances de Finneas, Jon Batiste et Ben Harper, sera diffusé en direct sur les plateformes de médias sociaux de Global Citizen, tandis qu’Amazon Music hébergera le livestream sur sa chaîne Twitch.

Glenn Gamboa, Associated Press

