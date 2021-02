Dans une récente interview avec CNN, le rockeur a rappelé ce que c’était que de monter sur scène lors de l’un des événements les plus regardés.

« L’excitation de jouer au Super Bowl, c’est que c’est en direct, c’est télévisé partout dans le monde. C’est extrêmement chronométré, tout doit être prêt à la seconde exacte. Quand je l’ai fait, il y avait beaucoup de décors en mouvement, des gens, c’est une production assez importante. Tout est question de précision. «

The Weeknd fera la une de la mi-temps de dimanche et lorsqu’on lui a demandé s’il avait des conseils pour l’artiste, Kravitz a simplement répondu: « Je suis sûr [The Weeknd] va faire un excellent travail. Il est très talentueux et a de la bonne musique, alors je m’attends à une excellente performance. «

« Il s’agit d’investir les uns dans les autres, d’investir notre temps dans des choses positives. En s’aimant et il ne pourrait pas y avoir de meilleur moment pour cela », a déclaré Kravitz. « Je sais, pour moi, depuis presque un an maintenant que je suis ici aux Bahamas, ce sont les choses auxquelles je pense le plus. Le temps et comment je passe mon temps et comment je vais du mieux que je peux avec mon temps pour répandre l’amour, pour communiquer, pour profiter de la vie avec ceux que j’aime et pour prendre soin de moi aussi. Ce message est tout à ce sujet, nous n’avons que tant de battements de cœur dans notre vie. Comment allons-nous va les dépenser? «

Kravitz a déclaré que lorsqu’il traverse des moments difficiles, il se tourne vers sa foi.

« Ce ne serait pas la vie si je ne le faisais pas et nous ne combattions pas les moments sombres. Cela fait partie de la vie. C’est la façon dont vous réagissez à ces moments sombres. Et, pour moi, j’ai grandi dans une famille qui a toujours encouragé mon la foi, ma foi en Dieu, ma spiritualité et les jours sombres, je reconnais que c’est là parce que vous devez être réel avec vous-même. Je le traite et ensuite je le pousse », a déclaré Kravitz. « J’ai appris à le pousser et cela a pris des années à apprendre, mais je ne vais pas laisser cela me contrôler. La peur n’a pas de place en moi et je garde ma foi et cela me permet de traverser. »