Lenny Kravitz : Entretien avec Blue Electric Light

Lenny Kravitz dit que lorsque vous avez une carrière qui s’étend sur trois décennies et demie, vous apprenez à accepter que votre fortune change de temps en temps. « Le surf change », déclare le chanteur, guitariste et producteur (et acteur, créateur de mode, auteur et magnat du design), regardant avec justesse le Pacifique depuis son appartement de Malibu, Los Angeles, par un matin de février légèrement sombre. « Vous surfez sur de petites vagues, puis sur des vagues modérées, puis, oh wow, vous en avez attrapé une énorme. Tout au long d’une carrière de trente-cinq ans, ça monte, ça descend, dans tous les sens.

Cela a été une vie d’agitation tournée vers l’avenir pour Kravitz, aujourd’hui âgé de 59 ans, qui a émergé avec le soul-funk fanfaron de Laisse parler l’amour en 1989, et est devenu une supernova avec les grooves rock’n’roll jubilatoires de son troisième album, 1993’s Vas-tu suivre mon chemin.

Depuis, il n’y a eu que peu de place pour revenir sur huit disques, mais Kravitz s’est retrouvé d’humeur contemplative en créant Lumière électrique bleue, son douzième album (sortie le 24 mai). Incité par l’expérience de revisiter sa jeunesse pour ses mémoires de 2020, également intitulés Laisse parler l’amour, on voit Kravitz imprégner son son des fioritures synth-pop qui l’obsédaient lorsqu’il était adolescent. Enregistré dans son studio aux Bahamas, le pays où il réside habituellement, il montre Kravitz savourant ce qu’il considère comme un autre grand changement d’élan à l’horizon.

« J’ai l’impression d’être de retour dans une vague de cette ampleur et je profite de chaque instant, car je ne l’ai pas saisi du premier coup », dit-il. La vie est belle, dit-il, s’installant pour une conversation portant sur sa carrière avec Rock classique. Et pourquoi ne le serait-il pas ? C’est Lenny Kravitz.

Où avais-tu la tête quand tu as commencé à travailler sur Lumière électrique bleue?

Ce disque reflète très bien mon expression musicale à l’époque où j’étais au lycée, et je pense que c’est parce que j’avais écrit un livre [Let Love Rule]. Dans ce livre, j’ai passé beaucoup de temps à revivre mon adolescence. Ce n’est pas une période à laquelle j’ai passé beaucoup de temps à réfléchir ou à me remémorer, et j’y suis retourné et j’ai réfléchi à la façon dont je faisais de la musique à l’époque, à la façon dont je le faisais. Il y a même deux chansons sur le disque, Paquet de joie et Paradis, qui datent de cette époque. C’est donc une véritable célébration d’aujourd’hui et de cette époque.

Comment c’était de reprendre contact avec le lycée ?

C’était génial, c’était amusant, et c’est quelque chose que j’apprécie. Cela m’a ramené à cette époque. Toutes les autres chansons sont nouvelles, mais avec ces deux chansons, j’étais en train de transcrire une très mauvaise cassette qui sonnait comme de la merde. C’était difficile à écouter parce que c’était sourd, voilé. C’était une vieille cassette. Mais je l’ai étudié.

Où était la cassette pendant toutes ces années ?

Il avait été perdu. Un de mes amis l’a trouvé parce que je lui en avais donné un à l’époque et il l’a trouvé. Donc tout était censé être. Le fait qu’il ait été retrouvé après un million d’années et qu’il m’ait été envoyé était vraiment cool.

Quelles étaient vos principales influences au moment où vous avez réalisé cette vieille démo ?

Au lycée, Bowie, Prince, beaucoup de trucs des années 80, The Police, Rick James.

Et dire qu’en quelques années, certains de ces artistes sont passés du statut de héros à celui de collaborateurs.

Ouais. Chose intéressante, j’ai eu la chance de travailler avec Michael Jackson, avec Bowie, avec Prince.

Lorsque vous repensez à cette première explosion de succès, quelles sont les premières choses qui vous viennent à l’esprit ?

Je suis extrêmement reconnaissant. J’avais vraiment envie de faire de la musique depuis que j’étais enfant. Il n’a jamais été question de devenir célèbre, il s’agissait plutôt de faire de la musique. Je n’ai jamais imaginé être le leader, j’ai toujours été cool d’être guitariste, batteur ou bassiste. Je n’étais le chanteur d’aucun des groupes ou des choses que je faisais à cette époque, j’étais le gars à côté du gars.

Je ne voulais pas être un artiste solo, je voulais être dans un groupe, je voulais avoir d’autres personnes là-bas, je voulais vivre cette expérience en studio que j’avais vue dans des documentaires sur des groupes qui avaient l’air tellement amusants. . Le fait que j’ai fini par faire cela principalement par moi-même, sans avoir cette expérience, et en étant le chanteur principal et le leader et que cela ait fonctionné, a été incroyable pour moi.

Quand avez-vous accepté : « Oh, c’est vrai, on dirait que je suis un artiste solo, alors » ?

Laisse parler l’amour, c’était ça. Avant ça, mec, je faisais des choses, je faisais des démos, dans différents groupes, mais je sautillais de projet en projet. En fait, j’étais dans un groupe – et c’était la première fois que j’étais chanteur principal – à qui on avait proposé un contrat. Mais Let Love Rule venait juste de me venir à l’esprit et j’ai dû le refuser. Je leur ai dit que je ne pouvais pas le faire. Je n’avais pas de contrat d’enregistrement, mais j’avais trouvé mon son et je m’engageais à le faire – en renonçant à l’argent ou aux opportunités de succès. J’ai toujours fait ça, j’ai toujours suivi mon instinct.

D’où vient cette capacité à faire un acte de foi ?

Je n’ai aucune idée. Parce que réfléchissez-y : je suis un adolescent chez A&M Records, et on me propose un contrat, mais ils me disent que je dois changer de musique, et ils vont me donner tout cet argent. et « Tu vas aller en Europe! » et « Tu vas faire un disque » et « Tu vas être une star ! » bla bla bla, et je l’accepte. Mais quand est venu le temps de signer l’accord, j’ai ressenti ce sentiment inconfortable en moi.

Je me sentais comme un animal coincé dans un coin – soit tu vas être capturé, tué et dévoré, soit tu vas te battre et trouver ton chemin pour sortir de ce coin. Ma sortie était de courir. J’en avais besoin, mais mon âme ne me permettait pas de le faire parce qu’elle savait que quelque chose allait arriver avant que je sache que quelque chose allait arriver. Si j’avais accepté ces offres à ce moment-là, je vous garantis que je ne serais pas en train de vous parler en ce moment.

Quand vous êtes-vous senti justifié ?

Après les deux ou trois premiers albums. Quand j’ai fait Laisse parler l’amour, je ne savais pas que j’allais en faire un autre. Beaucoup de gens sortent un album puis s’en vont, ou bien ils en sortent un deuxième et il fait un flop et c’est fini. Mais je suppose qu’après Vas-tu suivre mon chemin Je me disais : « Wow, ça arrive vraiment. »

À ce moment-là, cela ressemblait à l’une de ces rares ascensions fulgurantes qui n’arrivent qu’à quelques artistes chaque décennie. Comment c’était d’être au milieu de tout cela ?

C’était magique. C’était comme être au milieu d’une tempête. C’était fou, tout tournait autour de moi. J’étais partout. J’étais un enfant au milieu de toute cette folie. Mais la créativité est toujours venue en premier, la création de disques, les tournées. Cela a toujours été ce qui était important pour moi. Et tout le cirque d’une vie se déroulait autour de moi grâce à ma réussite. Il se passait beaucoup de choses.

Rien qu’en 1993, vous avez collaboré avec Mick Jagger, David Bowie, John Paul Jones et Curtis Mayfield, entre autres. Pourquoi pensez-vous que tant de vos héros vous ont adopté ?

Je suis reconnaissant pour cela. J’ai combattu les critiques pendant des années. Ce n’est pas ce que pensent les critiques, mais j’ai eu du mal à le faire. Mais en même temps, que ce soit Michael Jackson ou Prince ou Curtis Mayfield ou Eric Clapton ou Robert Plant, ils voulaient tous sortir ensemble, ils voulaient tous partir en tournée ou monter sur scène et jouer ou aller en studio, ou quoi que ce soit d’autre. , les gens qui m’ont éduqué et inspiré sont tous venus. C’était très étrange.

Qui vous a donné les meilleurs conseils ?

Robert Plante. Il a fait ma première partie en 1993. Il avait sorti un disque solo et il voulait s’exposer à un public plus jeune, et il m’a choisi. Cela ne vient évidemment pas de moi ! Alors il est venu en tournée. Et Led Zeppelin représente tout pour moi, Robert représente tout pour moi, en tant que voix, en tant qu’écrivain, en tant que force. Nous sommes devenus amis. Pendant cette période, j’étais très sérieux. Le son est très important pour moi, et quand le son n’est pas bon, cela me rend fou.

J’étais en train de faire une balance, et je suppose que j’étais un peu d’humeur parce que je n’aimais pas le son de la scène ce soir-là, et Robert m’a déchiré et m’a déchiré, en gros en disant : « Ce n’est pas bien avec toi ? Vous êtes au milieu de ce grand succès, vous avez cette musique, vous faites un super parcours et vous devriez profiter de chaque instant. Lâchez prise, détendez-vous ! Il me criait dessus comme s’il était mon frère aîné ou mon père ou quelque chose comme ça !

Cela m’a fait flipper et j’étais un peu gêné. Voici l’un de mes héros qui me disait quelle salope je suis. Mais c’était la plus belle chose, parce que c’est un vrai gars et il m’a vu dans cet endroit merveilleux où il a été, et il a dit : « Tu ferais mieux de te réveiller, d’apprécier ça et de t’amuser. » Et cela m’a fait changer d’avis. Depuis, nous sommes de grands amis.

Eh bien, si quelqu’un doit vous gronder, cela pourrait tout aussi bien être Robert Plant. Plus tard dans votre carrière, vous avez chanté une chanson avec Michael Jackson et avez demandé à Dave Grohl de jouer de la batterie. Dave a dit plus tard Rock classique il ne pouvait pas se reconnaître sur la piste terminée.

Il est là-dedans ! Lui et moi avions tout un truc à ce sujet, parce qu’il pensait qu’il n’était pas là aussi fort qu’il aurait dû l’être. Je l’ai mixé de la même manière que Michael l’aurait fait avec les échantillons et la batterie. Michael travaillait sur le Invincible album à ce moment-là et m’a appelé pour faire un morceau. J’ai enregistré le morceau au studio de Marvin Gaye à Los Angeles et Michael a adoré y travailler.

Michael est arrivé et m’a demandé de lui apprendre la chanson et de le produire, et c’était vraiment surréaliste d’être là avec la personne qui a déclenché tout cela pour moi quand j’étais enfant. Je suis allé voir les Jackson 5 quand j’avais six ans, et me voilà avec lui, lui apprenant ma chanson et lui expliquant comment la faire. Il a déclaré : « Vous m’arrêtez chaque fois que je ne le fais pas comme je le souhaitais. »

Nous nous sommes amusés. Il était tellement humain. On a beaucoup ri. Plus tard, je l’avais envoyé à Grohl pour ajouter de vraies batteries aux échantillons, que j’y avais mis et qui sonnaient très bien. Je ne suis pas content que la chanson se soit terminée [posthumous 2010 release] Michael. Il y avait beaucoup de conneries sur cet album. Mais c’est une chanson et un souvenir qui me tiennent à cœur.

En repensant à votre carrière, quelle est votre plus grande fierté ?

Le succès et la vie de ma fille [Batman and Mad Max: Fury Road actor and model Zoë Kravitz] en tant qu’être humain, pas ce qu’elle fait. Ce qu’elle fait en fait partie, et c’est merveilleux. Non pas parce qu’elle a « réussi », mais l’être humain exceptionnel qu’elle est et dans lequel j’ai quelque chose à voir est ma plus grande réussite.