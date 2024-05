Lenny Kravitz dit qu’il est toujours célibataire et qu’il n’a pas eu de relation sérieuse depuis 9 ans

Lenny Kravitz s’ouvre sur sa décision d’être célibataire en attendant un nouvel amour dans sa vie.

Parler avec Le gardien dans un article publié jeudi, le rock star de 60 ans fouillé dans sa relation tumultueuse avec la romance et pourquoi il n’a pas eu de relation depuis neuf ans.

Lenny dit au point de vente qu’il a lutté contre la « malédiction » d’infidélité que son père, Sy Kravitz, lui a imposée. Lorsqu’il a découvert que son père trompait sa mère, l’actrice Roxie Roker, Sy a dit avec désinvolture à Lenny qu’il finirait par faire la même chose.

« Il a eu raison. Après le mariage, je suis devenu plus semblable à lui. Je devenais un joueur », dit Lenny à propos de sa vie amoureuse après son divorce. Lisa Bonet en 1993. « Je n’aimais pas ça. Je ne voulais pas être ce type. J’ai donc dû m’y attaquer et cela a pris des années. »

Lenny dit qu’il a assumé la « responsabilité » de son comportement et qu’il a appris à ne pas laisser ses désirs « prendre le dessus ».

Le plan d’action a eu pour conséquence que Lenny n’a pas eu de relation sérieuse pendant neuf ans. Le Lumière électrique bleue chanteur parle d’adopter le célibat depuis plusieurs années; il mentionné pour la première fois s’abstenir de relations sexuelles jusqu’au mariage en 2008, affirmant qu’il n’avait pas eu de relations sexuelles au cours des trois années précédentes.

Lenny Kravitz et son ex-femme Lisa Bonet ont récemment célébré le 60e anniversaire de la rock star à Paris, en France, à l’Hôtel de Crillon. – Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

« [It’s] juste une promesse que j’ai faite jusqu’à mon mariage. Là où j’en suis dans la vie, les femmes doivent venir avec autre chose, pas seulement le corps, mais l’esprit et l’esprit », Lenny dit Maxime En 2008. « Cela les fait généralement trébucher, mais c’est comme ça que ça va se passer. Je regarde la situation dans son ensemble. »

Mais en 2011, il a déclaré Détails que ses remarques étaient « disproportionnées ».

Parler à Le gardien, le chanteur dit qu’il pratique toujours le célibat en attendant le bon partenaire. « C’est une chose spirituelle », dit-il, ajoutant que même s’il « adorerait » être en couple maintenant, il pense qu’il pourrait avoir des difficultés. « Je suis devenu très figé dans mes habitudes, dans ma façon de vivre. »

Lenny a été lié à de nombreux visages célèbres au fil des ans. Lui et Lisa Bonet, qui se sont mariés en 1987 avant de divorcer en 1993, ont mérité le titre d’ex célébrités les plus sympathiques. L’ancien couple partage une fille, Zoé Kravitz34.

Après Bonet, Lenny est brièvement sorti avec Kylie Minogue en 1991, bien que l’on sache peu de choses sur sa relation avec elle. L’interprète de « American Woman » est ensuite sortie avec la chanteuse et mannequin Vanessa Paradis pendant cinq ans, avant de se séparer en 1997. Il a produit son album éponyme en 1992 et le couple a enregistré ensemble un duo intitulé « Silver and Gold ».

Lenny Kravitz a fêté ses 60 ans avec son ex-femme Lisa Bonet et leur fille Zoe Kravitz. – Jeffrey Mayer/WireImage

Après Paradis, Lenny est sorti avec le mannequin brésilien Adriana Lima et lui a posé la question en mai 2002. Mais en 2003, le couple a mis fin à leurs fiançailles.

Lenny s’est ensuite fiancée à Nicole Kidman peu de temps après la rupture de ses précédentes fiançailles. Le couple a gardé leur relation secrète – ce n’est qu’en 2017 que les fans ont su qu’ils étaient presque mariés.

Lenny a été récemment liée au mannequin de lingerie Barbara Fiahlo en 2018. TMZ a rapporté que les deux faisaient leurs valises sur le PDA en janvier, mais qu’ils se sont séparés au cours de l’été de cette année-là.

Plus tôt ce mois-ci, Lenny s’est entretenu avec Matins CBS co-animateur Gayle Roi et il a expliqué à quel point il était prêt à aimer maintenant plus que jamais dans la soixantaine.

« Pour le moment, je suis juste ouvert », a-t-il déclaré à propos de sa vie amoureuse, ajoutant qu’il cherchait toujours – ce qui pourrait être le problème. « Quand tu désires quelque chose, tu le cherches, n’est-ce pas ? Mais je trouve que quand tu ne regardes pas, tu le trouves. »

Il a ajouté : « Je peux dire que je n’ai jamais ressenti ce que je ressens maintenant. »

Jusqu’à ce que la flèche de Cupidon le frappe à nouveau, il trouve de la joie dans d’autres aspects de sa vie, notamment sa carrière musicale et son famille qui s’agrandit.

Lenny Kravitz et sa fille Zoë Kravitz lors de sa cérémonie sur le Walk of Fame. – JC Olivera/Variété via Getty Images

Fin octobre, ET confirmé avec qui Zoë s’était fiancée Channing Tatum — qu’elle a rencontré alors qu’elle travaillait sur son film, Cligner des yeux deux foisqu’elle réalise et dans lequel Channing joue. Depuis, Lenny parle de l’amour qu’il porte à sa fille et à son futur gendre.

« Hé mec, c’est la vie », dit-il dit à ET au Festival international du film de Palm Springs 2024 en janvier. « Quand votre famille est heureuse, quand votre enfant est heureux, c’est tout, j’ai bien fait. Bienheureux. »

