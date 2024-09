Lenny Hochstein et Katharina affirment que leur rupture n’était pas due à une « infidélité »

Les vraies femmes au foyer de Miami‘s Lenny Hochstein et Catherine Mazepa mettent les choses au clair quant à la raison de leur séparation.

« Lenny et moi souhaitons publier une déclaration commune pour apporter plus de clarté et, espérons-le, mettre fin une fois pour toutes à toute spéculation concernant les récentes rumeurs sans fondement », a déclaré le couple en exclusivité. Nous Hebdomadaire dans une déclaration commune. « Bien que nous ayons décidé mutuellement et amicalement de mettre fin à notre relation le mois dernier, nous voulons qu’il soit absolument clair que cela n’était pas dû à une infidélité de l’une ou l’autre des parties. »

La déclaration concluait ainsi : « Nous ne ressentons tous les deux que gratitude et respect l’un pour l’autre dans nos cœurs. »

Hochstein, 58 ans, et Mazepa, 29 ans, ont révélé plus tôt ce mois-ci qu’ils avaient mis fin à leurs fiançailles. « Nous avons récemment mis fin à nos fiançailles », a déclaré Hochstein à Nous dans un communiqué. « J’ai décidé d’avancer dans ma vie. »

Hochstein a déclaré qu’il souhaitait à Mazepa « tout le meilleur pour l’avenir ». Il a ajouté dans le communiqué : « Je n’ai que de l’amour et de l’admiration pour Katharina et sa famille. Je suis fier de son évolution en tant que femme et je serai éternellement reconnaissant pour le temps que nous avons passé ensemble. »

Après plus d’un an de relation, Hochstein a posé la question à Mazepa en juillet 2023 alors qu’il se tenait sur une falaise sur l’île espagnole d’Es Vedrá.

« Mon projet était d’aller sur une falaise à Ibiza pour regarder le coucher de soleil. J’ai demandé à un ami proche de filmer l’événement », a-t-il raconté à Nous le mois suivant. « Je n’étais pas nerveux à propos de la proposition, mais j’ai peur des hauteurs, donc tout le fait d’être au bord d’une falaise [thing] Cela m’a donné beaucoup plus d’anxiété que la proposition.

Lenny et son ex-femme, Lisa Hochsteinse sont séparés en 2022 après s’être mariés en 2009. (Lenny et Lisa, 42 ans, partagent leur fils Logan et leur fille Elle.) Lenny a nié à l’époque qu’il y ait eu un chevauchement entre ses deux relations.

« Lisa et moi sommes en train de divorcer. Il y a quelques semaines, j’ai nié cette information car je fais de mon mieux pour protéger ma famille pendant ce processus. Il est vrai que je vois Katharina, mais rien de tout cela ne s’est produit avant que la décision de divorcer ne soit prise », a déclaré Lenny Nous dans une déclaration de mai 2022. « C’est une période très difficile et je voudrais demander un peu d’intimité afin que nous puissions mieux prendre soin de nos enfants qui comptent beaucoup pour nous. »