Lenny Hochstein défend son ex-fiancée Katharina Mazepa contre les accusations de « chercheur d’or »

Le Dr Lenny Hochstein remet les pendules à l’heure en ce qui concerne son ex-fiancée, Katharina Mazepa.

Après que Page Six a annoncé la rupture du couple, Hochstein s’est rendu sur Instagram pour partager une photo avec ses deux enfants – son fils Logan, 9 ans, et sa fille Elle, presque 5 ans – qu’il partage avec son ex-femme, Lisa Hochstein.

« Journée piscine avec mes Hochstein préférés », le chirurgien esthétique en maillot de bain, 58 ans, sous-titré la photo de famille prise dans l’arrière-cour de son manoir de Miami.

« Cette fille était une chercheuse d’or Lenny, je pense qu’elle était le bus du karma… toi et Lisa devriez vous remettre ensemble », a remarqué un commentateur sous le cliché.

Le Dr Lenny Hochstein a défendu son ex-fiancée, Katharina Mazepa, contre une plainte de « chercheur d’or ». lennyhochstein/Instagram

Page Six a révélé leur rupture la semaine dernière. katharinamazepa/Instagram

« Elle ne l’était pas », répondit Lenny. « Je comprends que certaines personnes veuillent la détester, mais elle n’était pas le problème dans mon mariage et pas une seule fois pendant que nous étions ensemble elle ne m’a demandé quoi que ce soit. Tout ce que j’ai fait, c’était parce que je le voulais. »

Lenny a demandé le divorce de Lisa en mai 2022 après 12 ans de mariage.

La star de « Real Housewives of Miami », 42 ans, a constamment affirmé que Lenny l’avait trompée avec Mazepa, 29 ans, ce qu’il a toujours nié avec véhémence.

Malgré leur séparation controversée, Lenny a défendu Lisa contre un autre commentateur qui affirmait sous le même post que la Bravolebrity « a toujours été une chercheuse d’or bien avant Lenny ».

Lenny a partagé cette photo Instagram avec son fils Logan et sa fille Elle après la séparation. Lenny Hochstein/Instagram

« Cette fille était une chercheuse d’or, Lenny », a commenté quelqu’un sous la publication. katharinahlik/Instagram

Vous voulez plus d’actualités sur les célébrités et la culture pop ? Commencez votre journée avec Page Six Daily. Merci de vous être inscrit !

Il a répondu : « Ce n’est pas vrai. »

Lenny a continué à défendre ses deux ex simultanément – ​​ainsi que lui-même – après que quelqu’un lui a suggéré de « faire un travail intérieur » avant de sortir à nouveau avec quelqu’un, car ses « choix de femmes » montrent apparemment à quel point il est « superficiel ».

« Si vous croyez que les belles femmes ne peuvent pas avoir de profondeur », a-t-il répliqué. « Je dirais que c’est vous qui avez besoin d’un travail intérieur. »

Lenny nous a révélé la semaine dernière que lui et Mazepa « ont récemment mis fin à leur relation ». [their] engagement », car il « a décidé d’aller de l’avant avec [his] vie. »

« Elle ne l’était pas », répondit Hochstein. Lenny Hochstein/Instagram

« Pas une seule fois pendant le temps que nous avons passé ensemble, elle n’a demandé une seule chose », a ajouté le chirurgien esthétique. Lenny Hochstein/Instagram

Il a insisté sur le fait qu’il souhaitait au modèle autrichien « rien que le meilleur ».

« Je n’ai que de l’amour et de l’admiration pour Katharina et sa famille », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il était « fier de son évolution en tant que femme ».

Le médecin a pris soin de noter qu’il « sera toujours reconnaissant pour le temps passé » [they] passés ensemble.

Mazepa a fait écho à ces sentiments, nous disant qu’elle et Lenny se sont séparés « mutuellement » et « à l’amiable ».

Hochstein a proposé au mannequin autrichien en juillet 2023 après un an de relation. Instagram/@katharinanahlik

Il partage ses deux enfants avec son ex-femme, la star de « RHOM » Lisa Hochstein. lennyhochstein/Instagram

« Bien que nous ayons tous les deux apprécié le temps passé ensemble, nous avons décidé d’avancer indépendamment », a-t-elle partagé.

« Je n’ai que de la gratitude dans mon cœur pour les deux belles années que nous avons passées ensemble », a-t-elle poursuivi, décrivant Lenny comme « une personne merveilleuse ».

Lenny a proposé à la belle brune en juillet 2023 à Ibiza, en Espagne, après seulement un an de relation – même s’il était toujours techniquement marié à Lisa.