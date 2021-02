Il y a quelques semaines, la BBC a nommé un nouveau président, Richard Sharp, pour superviser le conseil d’administration de la société.

Je voudrais partager un secret avec le nouveau président, s’il lit et avec les lecteurs de Mirror aujourd’hui.

Je n’aime pas le mot «diversité».

Je sais que cela semble complètement fou parce que l’autre jour, un livre que j’ai co-écrit avec le militant et universitaire Marcus Ryder a été publié, intitulé Access All Areas – A Diversity Manifesto for TV and Beyond. C’est vrai, même mon dernier livre a le mot «diversité» dans le titre.

Mais je n’aime vraiment pas le mot, et voici pourquoi…

En ce qui concerne le Royaume-Uni et les mondes du cinéma, de la télévision et des journaux, quelque chose ne va pas du tout.







Bien que les femmes représentent environ la moitié de tous les étudiants en cinéma, elles ne représentent que 13,6% des réalisateurs en activité. Selon le Reuters Institute, environ 0,2% seulement des journalistes britanniques sont noirs. Et seulement 0,3% de la main-d’œuvre totale du cinéma sont handicapées.

Et les médias britanniques ne sont pas le seul secteur à avoir un problème. Moins de 1% des politiciens britanniques s’identifient comme handicapés.

En ce qui concerne la profession juridique, 71% des juges chevronnés avaient une formation privée alors que seulement 7% du public fréquentait une école privée, dans les conseils d’administration des entreprises, les femmes sont toujours massivement sous-représentées et dans les universités et les universités, moins de 1% des professeurs sont noirs.

Justice

Maintenant, la plupart des gens ne connaissent pas ces chiffres exacts, et si je suis honnête, c’est mon co-auteur qui a ce genre de statistiques à portée de main, mais je doute qu’elles soient une surprise pour quiconque.

Nous vivons leur réalité presque tous les jours. Nous les «sentons». Et c’est pourquoi je n’aime pas le mot «diversité».

La «diversité» peut souvent être trop facilement qualifiée de «racisme inversé» ou d’accorder aux femmes un «traitement spécial» ou d’essayer de promouvoir une sorte de «groupe minoritaire» sous-représenté.

Et avant que vous ne le sachiez, tout s’est «réveillé».







Au lieu de cela, je veux que nous commencions à utiliser un mot beaucoup plus basique – «équité».

En regardant les chiffres que j’ai cités, personne ne peut me dire qu’en ce qui concerne la profession juridique, les gens qui sont allés à l’école privée sont 10 fois meilleurs en droit qu’une personne de la classe ouvrière qui a fréquenté une école polyvalente.

Je refuse de croire que les hommes sont intrinsèquement meilleurs que les femmes pour être chefs d’entreprise.

Et si les politiciens sont censés représenter la société britannique, comment pouvons-nous dire qu’il est juste que seuls cinq soient handicapés alors qu’il y a 13,9 millions de personnes handicapées au Royaume-Uni. Ces chiffres révèlent une injustice fondamentale.

Certains scientifiques pensent que l’idée d’équité fait partie de notre ADN et lorsque vous regardez même les plus jeunes enfants jouer, ils comprennent l’idée d’équité.

Et l’horreur de choc, des sociétés plus justes sont meilleures pour tout le monde. De plus en plus de recherches indiquent que les pays plus justes sont des pays plus heureux.









Selon un article du Dr Salvatore Di Martino et du Dr Isaac Prilleltensky dans le Journal of Community Psychology, plus un pays obtient un score élevé dans ce qu’on appelle «l’indice de justice sociale», plus le niveau de «satisfaction à l’égard de la vie nationale» est élevé.

Et ce ne sont pas seulement les pays qui bénéficient de l’équité.

Les entreprises voient de meilleurs bénéfices quand il y a une meilleure représentation. Les entreprises dont les effectifs reflètent plus fidèlement la population dans laquelle elles sont basées surpassent systématiquement les entreprises les moins représentatives – voyez-vous comment j’essaie d’éviter le mot «diversité» ici?

L’idée selon laquelle «l’équité équivaut aux profits» est particulièrement vraie lorsqu’une meilleure représentation est trouvée dans les salles de conseil où de vraies décisions sont prises.

Voici un autre fait pour vous: les entreprises qui recrutent activement des personnes issues de groupes sous-représentés tels que les minorités ethniques et les femmes sont 70% plus susceptibles de conquérir de nouveaux marchés et de nouveaux clients.

Encore une fois, rien de tout cela ne devrait être une surprise – nous ne connaissons peut-être pas toutes les études – mais nous le ressentons tous par expérience de première main.







Les mains en l’air, qui a regardé Bridgerton? L’émission a porté la représentation raciale à un nouveau niveau en insufflant une nouvelle vie à ce que nous considérons tous comme un drame de l’ère de la Régence et, ce faisant, a fracassé les records d’audience de Netflix pour devenir la plus grande série du streamer avec 82 millions de foyers qui la regardent au cours de ses quatre premières semaines. de libération.

Ai-je mentionné qu’il a été produit par une société avec une représentation à son plus haut niveau – il appartient à une femme noire, Shonda Rhimes, qui a déjà créé des succès multiculturels aux États-Unis, notamment Grey’s Anatomy et Scandal?

Et Bridgerton n’est pas qu’un cas unique. Les deux autres émissions récentes remarquables pour Netflix sont celles qui mettent la représentation au premier plan: The Queen’s Gambit, dont le personnage central était une championne d’échecs, et Lupin, une série française sur un homme noir essayant d’obtenir justice pour son père décédé.

Je dois admettre que si quelqu’un m’avait dit que les plus grands succès de Netflix allaient être un drame d’époque, un tournoi d’échecs et un thriller doublé, j’aurais pensé qu’ils avaient perdu la raison. Mais c’est ce qu’une représentation meilleure et plus juste peut faire pour vous!

Et s’il peut le faire pour Netflix, imaginez quand le reste de la société comprendra vraiment pourquoi nous devons tous défendre l’équité.







Lorsque j’ai co-écrit le livre, j’ai utilisé le mot «diversité» parce que je sais que c’est toujours le langage que nous utilisons lorsque nous parlons d’augmenter le nombre de personnes issues de groupes sous-représentés dans tous les horizons de la société.

Mais j’espère qu’un jour bientôt nous commencerons à utiliser le mot «équité».

Il y a des idées très pratiques dans le livre que n’importe qui, du nouveau président de la BBC aux «gens normaux», peut utiliser dans sa vie quotidienne pour créer une société meilleure et plus égalitaire.

Parlons donc un peu moins de «diversité» et «d’équité» un peu plus, car c’est quelque chose que nous pouvons tous comprendre et soutenir. Wakanda pour toujours!

Nommé d’après le médecin qui l’a accouché, Lenworth George Henry est né en août 1958 à Dudley, dans les West Midlands, après que ses parents jamaïcains, Winifred et Winston, soient venus en Angleterre à l’époque de Windrush.

Lenny a dû faire face à l’intimidation raciste à l’école, mais il ne l’a jamais laissé faire obstacle à son rêve de devenir comédien.

Il a dit: «J’ai fait beaucoup de personnages idiots et d’impressions des professeurs. Je me retrouvais toujours dans le bureau du chef d’établissement avec ma main pour le bâton.

Il a commencé à se produire dans des clubs d’ouvriers et a obtenu sa grande émission télévisée de talents New Faces en 1975 à l’âge de 16 ans, avec des impressions de Stevie Wonder, Muhammad Ali et Frank Spencer.







Il a été inscrit en tant que comédien dans la version tournée de l’émission The Black and White Minstrel, révélant plus tard qu’il était toujours hanté par l’expérience.

Il s’est imposé dans l’émission de télévision pour enfants anarchique du samedi Tiswas, puis a joué dans l’émission de croquis Three of a Kind avec Tracey Ullman et David Copperfield, avant sa propre émission de comédie avec des personnages tels que Theophilus P. Wildebeeste et le disc-jockey radio pirate de Brixton DJ Delbert Wilkin. .

Lenny, qui a été marié à la comédienne Dawn French pendant 25 ans, a été l’une des figures fondatrices de Comic Relief en 1985.

Depuis lors, il a couvert pratiquement tous les domaines du divertissement, de la musique à Shakespeare, et a été fait chevalier en 2015.

Ce n’est que ce week-end, il a été démasqué en tant que Blob dans l’émission à succès d’ITV The Masked Singer.

«Mon histoire est une histoire d’immigrants», dit-il. «Mon histoire est celle de gens qui se déplacent d’un pays à des milliers de kilomètres à un autre et forment de nouveaux liens, une nouvelle famille et de nouvelles relations. Et c’est exactement ce que c’est. Ce n’est pas illicite, ce n’est en aucun cas salace. C’est une chose de la vie.

Accédez à tous les domaines: Le manifeste de la diversité pour la télévision et au-delà de Lenny Henry et Marcus Ryder est publié par Faber & Faber et au prix de 7,99 £.