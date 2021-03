CS Lewis, auteur de Un deuil observé, se dresse dans un champ près du Magdalen College de l’Université d’Oxford, en Angleterre, en 1946. | Hans Wild / The LIFE Picture Collection via Getty Images

Ce que A Grief Observed de CS Lewis peut nous dire sur notre année de perte.

En cette terrible année de pandémie, il a été étrangement difficile de trouver des moyens de parler de l’assaut d’un deuil amer et implacable.

Plus d’un demi-million d’Américains sont morts. Et même si vous ne connaissez personnellement personne qui est mort, vous devez toujours compter avec la perte du monde qui existait autrefois. Mais en tant que nation, l’Amérique a eu peu d’espace pour s’arrêter et ressentir le chagrin qui accompagne la tragédie de ce moment de l’histoire.

L’un des meilleurs examens littéraires du deuil que je connaisse est celui de CS Lewis Un deuil observé. Ce mince volume est une transcription du journal de Lewis après la mort de sa femme, Helen Joy Davidman, et dans ses pages Lewis retrace le processus de son propre deuil: ses répétitions et ses ennuis étranges, ses petits moments angoissants. Lewis est un chroniqueur précis et scrupuleusement honnête de ses propres pensées, et le résultat est le portrait d’un esprit en proie à un chagrin très personnel, c’est pourquoi il est peut-être étrange que ce qu’il décrit ressemble si bien au chagrin de vivre. une ère de mort massive dans le monde entier.

Lewis et Davidman ont eu un bref mariage. Ils se sont rencontrés quand il avait la soixantaine et elle dans la quarantaine, et ils se sont mariés, au début, à des fins d’immigration: Davidman, un poète né aux États-Unis, voulait rester avec son fils au Royaume-Uni, et un mariage l’aiderait à le faire. alors. Elle et Lewis étaient des amis proches – avant même qu’elle ne déménage au Royaume-Uni, ils avaient correspondu sur les livres et la théologie – et Lewis a donc accepté de l’épouser à cause de ce qu’il a décrit à un ami comme «une pure question d’amitié et d’opportunisme».

Davidman et Lewis ne se considéraient pas vraiment mariés après leur cérémonie civile en 1956, en partie parce qu’ils n’étaient pas mariés dans une église. Et comme Davidman était divorcé et que l’Église d’Angleterre ne reconnaissait pas les divorces à l’époque, elle et Lewis ne s’attendaient pas à avoir un mariage que l’église considérerait comme légitime. Ils vivaient dans des maisons séparées.

Ensuite, Davidman a été diagnostiqué avec un cancer métastatique avancé et incurable. On lui a dit qu’il lui restait peu de temps. Et face à cette nouvelle, elle et Lewis ont décidé qu’ils étaient tellement amoureux qu’ils avaient besoin d’un mariage à l’église après tout. Ils ont obtenu une dispense de lit de mort d’un prêtre anglican et se sont mariés du lit d’hôpital de Davidman en 1957.

Peu de temps après leur mariage à l’hôpital, le cancer de Davidman est brièvement entré en rémission. Elle mourra en 1960, après trois ans de véritable mariage avec Lewis.

C’est l’amour de Lewis pour Davidman, qu’il appelle H., qui anime Un deuil observé. En tant que romancier, Lewis peut être remarquablement mauvais pour écrire des femmes adultes (la plus grande exception, Orual of Jusqu’à ce que nous ayons des visages, serait basé sur Davidman). Mais dans l’intimité de son journal, il est extrêmement précis sur la profondeur de son admiration et de son affection pour sa femme.

«Son esprit était souple, rapide et musclé comme un léopard», écrit-il. «Il a parfumé la première bouffée de cant ou de neige fondante; puis a bondi et vous a renversé avant de savoir ce qui se passait. Et donc une partie du chagrin de Lewis devient sa peur de perdre le sens de ce qui a fait Davidman spécifiquement elle-même. En mémoire, elle ne peut pas le surprendre, alors il sent qu’il doit nécessairement se trouver la remplaçant par «une simple poupée sur laquelle se faire chialer».

La peur respire tout au long de ce livre sur le chagrin. «Personne ne m’a jamais dit que le chagrin ressemblait à de la peur», écrit Lewis à l’ouverture de son journal. Plus tard, il clarifiera ce sens. C’est moins qu’il ait peur, détermine-t-il, que qu’il se sent laissé en suspens par quelque chose. «Cela donne à la vie un sentiment de provisoire permanent», s’inquiète-t-il.

Mais finalement Lewis élabore les origines de ce sentiment de suspense: «De la frustration de tant d’impulsions qui étaient devenues habituelles», dit-il. «Pensée après pensée, sentiment après sentiment, action après action, avait H. pour objet. Maintenant, leur objectif est parti. »

Ce n’est pas seulement Davidman que Lewis pleure, mais toute une vie, tout un sentiment d’identité, un monde dans lequel il était mari et avait un partenaire. Maintenant que Davidman est mort, tout un monde est parti. Il ne reviendra jamais. Ce ne sera plus jamais la même chose pour lui. Et le monde ne sera plus jamais le même pour aucun de nous non plus.

Au fil du temps, Lewis se retrouve submergé par le problème de devoir constamment penser à son propre chagrin, à quel point il est inéluctable. «Une partie de la misère est, pour ainsi dire, l’ombre ou le reflet de la misère», se dit-il, «le fait que vous ne souffrez pas seulement, mais que vous devez continuer à penser au fait que vous souffrez. Il se demande si le journal qu’il tient est peut-être un peu morbide.

Mais il trouve impossible de se concentrer sur autre chose que son chagrin et son travail. Il ne peut pas se résoudre à répondre aux lettres ou même à se raser. «Je déteste le moindre effort», dit-il, dans une ligne qui sera sûrement familière à quiconque s’est retrouvé à regarder une boîte de réception intacte alors que nous traitons l’anniversaire du mois de fermeture du monde.

Lewis était un chrétien engagé, et une grande partie de Un deuil observé l’amène aux prises avec sa foi et l’horreur du peu qu’elle lui offre dans son chagrin. «La réalité, regardée régulièrement, est insupportable», écrit-il. «Et comment ou pourquoi une telle réalité s’est-elle épanouie (ou infectée) ici et là dans le terrible phénomène appelé conscience? Pourquoi a-t-il produit des choses comme nous qui pouvons le voir, et le voir, reculer dans la haine? Comment Lewis peut-il réconcilier un Dieu bon avec la réalité de sa propre souffrance?

Quelques paragraphes plus tard, il revient en arrière. «J’ai écrit ça hier soir. C’était un hurlement plutôt qu’une pensée. Laissez-moi réessayer. »

Ce retour en arrière est caractéristique de l’expérience de Lewis du chagrin, et du chagrin plus généralement. Encore et encore, les mêmes sentiments et schémas de pensée émergent; encore et encore, ils doivent être triés et reconsidérés. «On vous présente exactement le même genre de pays que vous pensiez avoir laissé des kilomètres», dit Lewis, avec un épuisement détaché.

Et ainsi quand Un deuil observé se termine, ce n’est pas parce que Lewis a enfin accepté son chagrin, ni parce qu’il a trouvé un moyen de sortir de la perte de Davidman. Cela se termine parce que Lewis n’a plus de cahiers vierges dans sa maison et qu’il refuse d’en acheter spécifiquement à cette fin. Sinon, il dit: «Il n’y a aucune raison pour que je m’arrête un jour. Il y a quelque chose de nouveau à raconter chaque jour. »

Le chagrin ne s’arrête jamais. Il ne fait que changer de forme et nous permet de trouver de nouvelles façons de vivre avec.

Nous vivons peut-être avec le chagrin de l’année écoulée pour le reste de nos vies. Mais ce n’est qu’en regardant directement notre chagrin que nous pouvons espérer y trouver notre chemin.