Lennox Stakes: Sandrine frappe au Goodwood Festival pour Andrew Balding et David Probert en forme | Nouvelles de la course

Andrew Balding profite d’un bon sort et la sympathique pouliche Sandrine a poursuivi la riche veine de forme de l’écurie en remportant les Lennox Stakes du Group Two World Pool à Goodwood.

Troisième des Falmouth Stakes à Newmarket, la baisse de classe a aidé le vainqueur 12/1, David Probert bénéficiant d’une course claire à l’extérieur, après avoir suivi les leaders de longue date Pogo et Happy Power, qui ont établi un rythme décent.

En voyage, Sandrine est restée vigoureusement sur les sept stades et après avoir frappé l’avant à l’intérieur du dernier demi-stade, a eu assez pour repousser l’arrivée rapide de Kinross sur le rail le plus éloigné, qui tentait de remporter des renouvellements consécutifs sous Frankie Dettori. Il vient d’échouer par un cou et il y avait une courte tête à Pogo en troisième.

Balding a déclaré: “Elle a légèrement soufflé le virage du couronnement (Stakes, à Royal Ascot), mais je pense qu’elle l’a très bien géré aujourd’hui.

“Sandrine avait l’air de gagner le Falmouth à un moment donné et n’est probablement pas tout à fait rentrée à la maison. Nous avons juste pensé que si elle était efficace à sept stades, elle pourrait être une pouliche pour le Prix de la Forêt car elle va sur n’importe quel terrain Nous voulions juste l’essayer dans un virage à droite avant cela et ça a bien fonctionné.

“Je ne sais pas pour la Breeders ‘Cup. Nous verrons ce que le propriétaire veut faire, mais la cible semble être la Foret et elle ne fait pas de pénalité dans les City of York Stakes, donc cela pourrait être un pas en avant. pierre à cela.”

Image:

Sandrine (verte et blanche, côté proche) remporte les Lennox Stakes à Goodwood





Probert a déclaré: “Elle a très bien accéléré et je suis simplement ravi pour elle. J’ai toujours pensé qu’elle était une pouliche du Groupe Un et si elle pouvait obtenir ce Groupe Un, ce serait une sensation incroyable pour elle et moi.”

Ralph Beckett a déclaré à propos de Kinross: “Il est courageux, il a couru une autre course appropriée, Frankie a estimé qu’il était à quelques longueurs plus loin qu’il ne l’aurait souhaité et cela lui a coûté, mais il a couru sa course. C’est tout vous pouvez demander.”

Charlie Hills a été laissé aux conditions du sol pour Pogo.

“Malheureusement, ils ont mis trop d’eau pour lui aujourd’hui. Il ne pouvait tout simplement pas sortir ses pieds. Ennuyeux. Il a encore fait une belle course”, a-t-il déclaré.

“Il commençait juste à revenir, ça va probablement un peu plus vite dans la ligne droite, dans ce virage c’est trop lâche et ça ne lui convenait pas.”