Lennie James a-t-il quitté Fear the Walking Dead ?

Les FANS de The Walking Dead ont eu beaucoup à attendre avec non seulement les saisons 10 et 11 à venir de la série, mais aussi le spin-off de la franchise, Fear the Walking Dead.

Fear the Walking Dead, qui est en ligne et à la télévision depuis plusieurs années, a eu des cotes d’écoute différentes.

AMC

La finale de la saison cinq de Fear the Walking Dead a laissé les fans avec une fin pleine de suspense[/caption]

La saison cinq a gagné plus de 1,5 million de vues lors de son dernier épisode, selon Finale de la série télévisée.

Il s’agit d’une diminution du nombre de téléspectateurs par rapport au début avec 1,96 million après la diffusion du premier épisode.

Les fans se sont interrogés sur le sort de l’un des personnages principaux de la série de la saison cinq qui a eu une finale ouverte.

Qu’est-il arrivé au personnage de Lennie James, Morgan Jones, dans la saison 5 ?

La finale de la saison cinq de Fear the Walking Dead a laissé aux fans une fin pleine de suspense, qui a remis en question le sort du personnage de Lennie James, Morgan Jones.

Selon Distraire, Morgan a été photographié par Ginny au parc à thème du Far West Humbug’s Gulch.

Il tomba blessé et fut entouré d’un trésor de morts-vivants.

AMC

« Cela n’a certainement pas l’air bien pour Morgan », a déclaré un showrunner[/caption]

Il est apparu qu’il n’avait aucune chance de survie dans ce dernier épisode, surtout après avoir dit à ses amis via un talkie-walkie de « vivre simplement ».

Cela signifie-t-il que Lennie James quitte la série ?

La finale ouverte a amené les fans à se demander si le personnage de James, Morgan, apparaîtra dans la saison six.

Même s’il a été laissé aux morts-vivants lors de la finale de la saison cinq, cela ne signifie pas que son personnage a été radié de toute la franchise, selon Distractify.

L’un des showrunners, Ian Goldberg a dit Entertainment Weekly que « cela n’a certainement pas l’air bien pour Morgan. »

«Nous avons vu Morgan survivre à des choses assez effrayantes dans le passé, mais c’est peut-être le plus gros test auquel il a été confronté à ce jour. Il est complètement seul. Il est sans tout son groupe », a ajouté Goldberg.

Getty

Le personnage de Lennie, Morgan, est apparu pour la première fois dans l’épisode pilote de The Walking Dead[/caption]

Andrew Chambliss, un autre showrunner, a expliqué ce que signifient les derniers mots de Morgan « just live ».

« Les derniers mots qu’il a prononcés étaient » juste en direct « , et nous allons voir A) si tout le monde a entendu cela et B) s’ils seront capables de le faire », a-t-il déclaré à Entertainment Weekly.

« Mais la plus grande question, à laquelle nous n’allons pas répondre d’une manière ou d’une autre, est de savoir si Morgan peut ou non faire exactement la même chose et suivre ses propres conseils », a-t-il ajouté.

Qui était le personnage de Lennie James, Morgan Jones ?

Le personnage de Lennie, Morgan, est apparu pour la première fois dans l’épisode pilote de The Walking Dead.

Morgan a décidé de prendre un chemin différent après avoir aidé Rick Grimes (Andrew Lincoln) à vaincre Negan dans la guerre totale.

Getty

Bien qu’on ne sache pas si Morgan pourrait retrouver son ami Rick, Lennie James a déclaré qu’il « sauterait sur l’occasion »[/caption]

Cette décision a mis en place son scénario dans Fear the Walking Dead où il s’est uni aux personnages du spin-off.

Bien que l’on ne sache pas si Morgan pourrait retrouver son ami Rick après cette fin ouverte dans la finale de la saison cinq, Lennie James a déclaré qu’il « sauterait sur l’occasion ».

« Évidemment, si une telle chose était possible, je sauterais sur l’occasion. Pour moi, certains des meilleurs jours sur les deux emplois – et j’ai eu des jours fantastiques sur les deux emplois », a déclaré Lennie Espion numérique





«Mais certains de mes meilleurs jours ont été de travailler avec Andy et d’avoir une chance pour Morgan et Rick de s’équiper à nouveau. Évidemment, je ne dirais pas non à cela », a-t-il déclaré.

Quand les fans connaîtront-ils le sort de Morgan ?

Les fans devront attendre la saison six qui a été créée en octobre 2020 et a repris le 11 avril sur AMC, selon Droid Journal.

Mais les fans peuvent regarder la première de la saison 10 de The Walking Dead en octobre sur AMC.