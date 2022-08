L’ennemie de Trump, Liz Cheney, battue dans la primaire du Wyoming GOP

La représentante du Wyoming Liz Cheney, la plus féroce adversaire républicaine de Donald Trump au Congrès, a été battue mardi lors d’une primaire du GOP, tombant face à un rival soutenu par l’ancien président dans un concours qui a renforcé son emprise sur la base du parti.

La membre du Congrès pour le troisième mandat et ses alliés sont entrés dans la journée avec optimisme quant à ses perspectives, conscients que le soutien de Trump a donné à Harriet Hageman un coup de pouce considérable dans l’État où il a gagné avec la plus grande marge lors de la campagne 2020. Cheney envisageait déjà un avenir politique au-delà de Capitol Hill qui pourrait inclure une course présidentielle de 2024, la plaçant potentiellement sur une autre trajectoire de collision avec Trump.

Cheney a décrit sa perte comme le début d’un nouveau chapitre de sa carrière politique alors qu’elle s’adressait à un petit groupe de partisans, dont son père, l’ancien vice-président Dick Cheney, au bord d’un vaste champ flanqué de montagnes et de balles de foin.

“Notre travail est loin d’être terminé”, a-t-elle déclaré.

Quatre cents miles à l’est, les partisans festifs de Hageman se sont réunis lors d’un vaste festival de rodéo en plein air et de culture occidentale à Cheyenne, beaucoup portant des bottes de cow-boy, des chapeaux et des jeans.

Les résultats ont été un puissant rappel du virage rapide du GOP vers la droite. Un parti autrefois dominé par des conservateurs soucieux de la sécurité nationale et favorables aux entreprises comme Dick Cheney appartient désormais à Trump, animé par son appel populiste et, surtout, son déni de la défaite aux élections de 2020.

Ces mensonges, qui ont été catégoriquement rejetés par les responsables électoraux fédéraux et étatiques ainsi que par le procureur général de Trump et les juges qu’il a nommés, ont transformé Cheney d’un critique occasionnel de l’ancien président en la voix la plus claire au sein du GOP avertissant qu’il représente une menace pour la démocratie. normes.

La défaite de Cheney aurait été impensable il y a seulement deux ans. Fille d’un ancien vice-président, elle est issue de l’une des familles politiques les plus en vue du Wyoming. Et à Washington, elle était la républicaine n ° 3 de la Chambre, une voix influente dans la politique et la politique du GOP avec un record de vote conservateur exceptionnel.

Mais après l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain par une foule de partisans de Trump, Cheney a voté pour destituer Trump et s’est donné pour mission principale de s’assurer qu’il ne sert plus jamais dans le bureau ovale. Elle a repoussé les censures et les menaces de mort du GOP pour servir de chef de file au sein du panel du Congrès enquêtant sur le rôle de Trump dans l’insurrection.

Cheney sera désormais expulsée du Congrès à la fin de son troisième et dernier mandat en janvier. On ne s’attend pas à ce qu’elle quitte Capitol Hill tranquillement.

Elle poursuivra son rôle de leader au sein du panel du Congrès chargé d’enquêter sur l’attaque du 6 janvier jusqu’à sa dissolution à la fin de l’année. Et elle envisage activement une candidature à la Maison Blanche en 2024 – en tant que républicaine ou indépendante – après avoir juré de faire tout ce qui est en son pouvoir pour lutter contre l’influence de Trump dans son parti.

Jusqu’à présent, c’est un combat à sens unique.

Les concours primaires de mardi dans le Wyoming et, dans une moindre mesure, en Alaska ont démontré la force durable de Trump et sa marque de politique dure avant les élections de mi-mandat de novembre. Jusqu’à présent, l’ancien président a aidé à installer des loyalistes qui reproduisent ses théories du complot lors des affrontements aux élections générales de la Pennsylvanie à l’Arizona. Faisant écho à Trump, Hageman, un avocat de l’industrie de l’élevage, a faussement affirmé que les élections de 2020 étaient “truquées”.

En Alaska, une autre alliée de Trump, l’ancienne gouverneure Sarah Palin, espérait également entrer sous les projecteurs nationaux mardi.

Le candidat à la vice-présidence de 2008 était en fait sur le bulletin de vote deux fois : une fois lors d’une élection spéciale pour terminer le mandat de l’ancien représentant Don Young et une autre pour un mandat complet de deux ans à la Chambre à partir de janvier.

De l’autre côté de la tente du GOP, une critique périodique de Trump, la sénatrice américaine Lisa Murkowski, a eu l’occasion de survivre à la colère de l’ancien président, même après avoir voté pour le condamner lors de son deuxième procès en destitution. Les quatre meilleurs candidats au Sénat en Alaska, quel que soit leur parti, se qualifieront pour les élections générales de novembre, où les électeurs les classeront par ordre de préférence.

Avec la perte de Cheney, les républicains qui ont voté pour destituer Trump sont en train de disparaître.

Au total, sept sénateurs républicains et 10 membres de la Chambre républicaine ont soutenu la destitution de Trump dans les jours qui ont suivi la prise d’assaut du Capitole américain par ses partisans alors que le Congrès tentait de certifier la victoire du président Joe Biden. Seuls deux de ces 10 membres de la Chambre ont remporté leurs primaires cette année. Après deux retraites au Sénat, Murkowski reste le seul républicain du Sénat sur le scrutin de cette année.

Dans le Wyoming, Cheney avait été contraint de demander l’aide de la petite minorité démocrate de l’État. Mais les démocrates à travers l’Amérique, parmi lesquels les principaux donateurs, en ont pris note. Elle a recueilli au moins 15 millions de dollars pour son élection, un chiffre étonnant pour un concours politique du Wyoming.

Mais la composition de l’électorat profondément républicain du Wyoming était trop difficile à surmonter. Au 1er août 2022, il y avait 285 000 électeurs inscrits dans le Wyoming, dont 40 000 démocrates et 208 000 républicains. Trump a obtenu près de 70% des voix en 2016 et 2020.

Si Cheney se présente finalement à la présidence _ en tant que républicaine ou indépendante _ ne vous attendez pas à ce qu’elle remporte les trois votes électoraux du Wyoming.

«Nous aimons Trump. Elle a essayé de destituer Trump », a déclaré mardi l’électeur de Cheyenne, Chester Barkell, à propos de Cheney. “Je ne fais pas confiance à Liz Cheney.”

Et à Jackson, l’électeur républicain Dan Winder a déclaré qu’il se sentait trahi par sa députée.

“Plus de 70% de l’État du Wyoming a voté républicain lors de la dernière élection présidentielle et elle s’est retournée et a voté contre nous”, a déclaré Winder, un directeur d’hôtel. “Elle était notre représentante, pas la sienne.”

Rien n’indique que la récente perquisition du FBI dans le domaine de Trump en Floride ait joué un rôle dans les élections de mardi.

Il y a à peine huit jours, le FBI a récupéré 11 ensembles de documents classifiés au domicile de Trump. Certaines portaient la mention « informations sensibles compartimentées », une catégorie spéciale destinée à protéger les secrets les plus importants de la nation. Les républicains de tout le pays se sont d’abord ralliés à l’ancien président, bien que la réaction soit devenue quelque peu mitigée à mesure que de plus en plus de détails émergeaient.

Les républicains anti-Trump de tout le pays ont applaudi la volonté de Cheney de défier Trump alors même qu’ils exprimaient leur déception face à sa perte.

“Ce qui est remarquable, c’est que face à une défaite presque certaine, elle n’a jamais hésité”, a déclaré Sarah Longwell, directrice exécutive du Republican Accountability Project. «Nous avons vu une figure nationale américaine se forger. C’est drôle à quel point l’élection semble petite _ l’élection du Wyoming _ parce qu’elle se sent plus grande qu’elle maintenant.