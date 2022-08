L’ennemie de Trump, Liz Cheney, battue à la primaire républicaine du Wyoming

La représentante du Wyoming Liz Cheney, la plus féroce adversaire républicaine de Donald Trump au Congrès, a été battue mardi lors d’une primaire républicaine, tombant face à un rival soutenu par l’ancien président américain dans un concours qui a renforcé l’emprise de Trump sur la base du parti.

Cheney a décrit sa perte comme le début d’un nouveau chapitre, disant à un petit groupe de partisans que “notre travail est loin d’être terminé”.

“Je ferai tout ce qu’il faut pour que Donald Trump ne soit plus jamais près du bureau ovale”, a-t-elle déclaré.

La membre du Congrès pour le troisième mandat et ses alliés sont entrés dans la journée avec optimisme quant à ses perspectives, conscients que le soutien de Trump a donné à Harriet Hageman un coup de pouce considérable dans l’État où il a gagné avec la plus grande marge lors de la campagne 2020.

Cheney envisageait déjà un avenir politique au-delà de Capitol Hill qui pourrait inclure une élection présidentielle en 2024.

Cela pourrait la mettre sur une autre trajectoire de collision avec Trump.

Les résultats d’aujourd’hui ont été un puissant rappel du virage rapide du parti républicain vers la droite.

Un parti autrefois dominé par des conservateurs soucieux de la sécurité nationale et favorables aux affaires comme le père de Cheney, l’ancien vice-président Dick Cheney, appartient désormais à Trump, animé par son appel populiste et, surtout, son déni de la défaite aux élections de 2020.

Ces mensonges, qui ont été catégoriquement rejetés par les responsables électoraux fédéraux et étatiques ainsi que par le procureur général de Trump et les juges qu’il a nommés, ont transformé Cheney d’un critique occasionnel de l’ancien président en la voix la plus claire au sein du parti avertissant qu’il représente une menace pour la démocratie. normes.

“Nous sommes confrontés à un moment où notre démocratie est vraiment attaquée et menacée”, a déclaré Cheney à CBS News plus tôt mardi.

“Et ceux d’entre nous à tous les niveaux – républicains, démocrates et indépendants qui croient profondément en la liberté et qui se soucient de la Constitution et de l’avenir du pays – ont l’obligation de mettre cela au-dessus du parti.”

La républicaine de 56 ans a livré un message similaire dans son discours de concession plus tard dans la nuit, soulignant ses plans pour maintenir une présence active dans la politique nationale.