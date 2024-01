« L’ennemi s’amasse » : les responsables de l’armée ukrainienne donnent un aperçu sans fard du champ de bataille

Kyiv

Les responsables ukrainiens ont averti que la Russie menait des opérations offensives sur une grande partie du territoire. première lignel’armée ukrainienne tentant de maintenir ses positions alors que ses munitions commencent à s’épuiser et que le financement américain persiste. bloqué au Congrès.

Les combats sont intenses dans le nord-est, le long d’une partie du territoire où se rejoignent les régions de Kharkiv et de Louhansk. L’Ukraine a annoncé plus tôt cette semaine qu’elle avait retiré ses forces du village de Krokhmalne à Kharkiv afin d’occuper des positions défensives plus avantageuses sur des terrains plus élevés, tandis que des rapports suggèrent que les forces russes ont continué à faire pression dans la région.

L’état-major général de l’armée ukrainienne a déclaré que les forces ukrainiennes avaient fait face à 13 attaques à proximité de Krokhmalne, à Tabaiivka au nord-ouest du village et à Stelmakhivka au sud.

“L’ennemi se concentre sur un grand nombre d’attaques d’artillerie et tente d’avancer”, a déclaré à la télévision ukrainienne un porte-parole du commandement des forces terrestres à propos de la situation près de Krokhmalne.

Les lignes de front, concentrées dans l’est et le sud de l’Ukraine, sont pour l’essentiel statiques depuis des mois, après que la contre-offensive ukrainienne l’été dernier ait été largement repoussée par les défenses russes fortement fortifiées. Mais la récente vague d’offensives russes intervient alors que l’Ukraine a prévenu qu’elle était confrontée à pénurie critique de munitionsalors que la guerre approche de son deuxième anniversaire.

Les forces ukrainiennes signalent également qu’elles font face à une pression accrue plus au sud-est, dans la zone autour de Bakhmout, qui était le point central de l’offensive hivernale russe il y a un an. Les efforts de la Russie se sont concentrés dans le sud-ouest de la ville, autour des villages en grande partie détruits de Klishchiivka et Andriivka, selon le sergent Oles Maliarevych de la 92e brigade séparée.

“L’ennemi rassemble des forces… ils attaquent chaque jour”, a déclaré Maliarevych à la télévision ukrainienne.

Reuters Un militaire ukrainien prépare des obus d’artillerie de 155 mm près de la ligne de front à Zaporizhzhia, au milieu de l’attaque russe contre l’Ukraine, le 14 janvier 2024.

Maliarevych a souligné l’énorme menace que représente désormais drones, qui ont eu un impact de plus en plus important sur le champ de bataille au cours de l’année écoulée. Il a déclaré que les Russes possèdent beaucoup plus de drones que l’Ukraine, y compris des drones équipés d’une vision nocturne.

Klishchiivka et Andriivka représentent les limites les plus orientales des modestes gains territoriaux de l’Ukraine autour de Bakhmut, les terres récupérées en septembre dans le cadre de la contre-offensive ukrainienne.

Mais les gains de l’Ukraine l’été dernier ont été modestes. Dans ce que l’on espérait être une première étape clé dans la rupture du corridor terrestre de la Russie vers la Crimée, ses forces ont tenté de pousser vers le sud depuis la ville d’Orikhiv en direction de Tokmak, mais n’ont réussi que jusqu’à Robotyneà un peu plus de 20 kilomètres (12,4 miles) au sud.

Oleksandr Shtupun, porte-parole militaire ukrainien responsable des opérations dans le sud de la région de Zaporizhzhia, a déclaré que les efforts de la Russie étaient désormais dirigés vers la récupération des territoires récupérés par l’Ukraine.

« Dans l’ensemble, les envahisseurs sont très actifs, ils ont multiplié les opérations offensives et d’assaut. Pour la deuxième journée consécutive, ils mènent quotidiennement 50 combats. L’ennemi est actif dans toutes les directions », a déclaré Oleksandr Chtoupun.

“Dans la région de Zaporizhzhia, l’ennemi tente de reconquérir le terrain perdu.”