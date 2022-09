L’ennemi imaginaire de Biden – Shaw Local

Le président défaillant qui transforme tout ce qu’il touche en douleur et en destruction a inventé un ennemi imaginaire à combattre. Alors qu’ils imposent des politiques intentionnellement nuisibles aux Américains, seuls les bureaucrates de Biden croient à leurs illusions rhétoriques.

La première action présidentielle du président Biden a détruit la production d’énergie en sachant que cela enflammerait l’inflation, puis il a invité l’immigration illégale. Il essaie en vain de se frayer un chemin à travers tous ses échecs, y compris ne pas condamner les émeutiers violents, la reddition bâclée de l’Afghanistan, admettre que l’annulation du prêt universitaire est illégale, puis l’ordonner ? Son seul but indéniable; diviser ce pays.

Avec sa série d’échecs qui l’entraînent, lui et son parti, Biden régurgite des mensonges désespérés pour tenter de dissiper une partie de la chaleur de son impopularité.

Peu de choses sont rapportées sur la façon dont les bureaucrates de Biden embarrassent et arrêtent publiquement les Américains, perquisitionnent leurs maisons et leurs entreprises, saisissent leurs biens, violant tous leurs droits légaux. L’administration de Biden arme l’intimidation, la persécution injuste, l’incarcération illégale et la faillite ; contre des citoyens américains patriotes. Biden a inutilement prolongé la déclaration d’urgence COVID-19 pour utiliser son pouvoir de police fédéral contre les ennemis qu’il choisit de cibler.

Les bureaucrates de Biden craignent la liberté d’expression et les rassemblements légaux qui sont la démocratie américaine en action. Biden qualifie de “désinformation” des faits prouvés en dehors de la propagande souhaitée par son parti. Il a qualifié les Américains qui n’étaient pas d’accord avec ses moyens et méthodes anticonstitutionnels de terroristes et a menacé de les poursuivre.

Trop sombres, trop diviseurs, trop en colère, les paroles de Biden le 1er septembre semblaient scénarisées pour inciter à une manifestation hostile. Biden a souligné qu’il continuerait à ordonner tout le poids de l’appareil gouvernemental pour réprimer et persécuter ses ennemis imaginaires.

Le discours anti-démocratique de Biden a clairement indiqué que son principal ennemi est tout Américain prêt à utiliser les urnes pour renverser son régime.

Rick Dime

Richmond