L’ennemi du Kremlin, Alexeï Navalny, condamné à 19 ans de plus derrière les barreaux pour condamnation pour extrémisme

Un tribunal russe a reconnu le chef de l’opposition emprisonné Alexeï Navalny pour changement d’extrémisme et l’a condamné vendredi à 19 ans de prison.

Navalny purge déjà une peine de neuf ans pour diverses accusations qui, selon lui, étaient politiquement motivées.

Les nouvelles accusations portées contre l’homme politique concernent les activités de la fondation anti-corruption de Navalny et les déclarations de ses principaux associés.

En 2021, les autorités russes ont interdit la fondation et le vaste réseau de bureaux de Navalny dans les régions russes, les qualifiant d’organisations extrémistes et exposant toute personne impliquée à d’éventuelles poursuites.

Les alliés de Navalny affirment que les accusations criminalisent rétroactivement toutes les activités de la fondation depuis sa création en 2011.

Navalny, 47 ans, est l’ennemi le plus féroce du président Vladimir Poutine et a dénoncé la corruption officielle et organisé de grandes manifestations anti-Kremlin.

Il a été arrêté en janvier 2021 à son retour à Moscou après avoir récupéré en Allemagne d’un empoisonnement aux agents neurotoxiques. Il a imputé cet empoisonnement au Kremlin, qui a nié toute implication.

Les autorités l’ont précédemment condamné à 2 ans et demi de prison pour violation de la libération conditionnelle, puis à neuf ans supplémentaires pour fraude et outrage au tribunal. Il n’était pas immédiatement clair s’il purgerait la nouvelle peine en même temps que celles