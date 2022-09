L’ennemi de Trump, la procureure générale de New York, Letitia James, fait une annonce

[The stream is slated to start at 11:30 a.m. Please refresh the page if you do not see a player above at that time.]

La procureure générale de New York, Letitia James, qui a mené une enquête civile sur la société de l’ancien président Donald Trump, devrait faire ce que son bureau appelle une “annonce majeure”.

L’annonce de James intervient dans près d’une semaine après que le New York Times a rapporté qu’elle avait rejeté une offre des avocats de Trump pour régler son enquête sur l’organisation Trump, basée à Manhattan.

Le Times a rapporté que la décision de James avait préparé le terrain pour que son bureau poursuive la société. Le journal a déclaré qu’elle envisageait également d’intenter une action contre au moins un des enfants adultes de Trump, qui ont tous été cadres supérieurs de l’organisation Trump.

Cependant, le bureau de James n’a pas précisé en quoi consistait son annonce.

Le bureau de James enquête sur la société pour avoir peut-être frauduleusement déformé la valeur de divers actifs immobiliers afin de bénéficier d’avantages financiers sous la forme de taux de prêt et d’assurance plus favorables et d’allégements fiscaux.

Trump a nié à plusieurs reprises tout acte répréhensible et a accusé James, qui est démocrate, d’être motivé par la politique pour enquêter sur l’ancien président républicain.

En août, Trump a comparu pour une déposition effectuée par les avocats de James. Il a invoqué son droit au cinquième amendement contre l’auto-incrimination plus de 440 fois en refusant de répondre aux questions sous serment.

Donald Trump Jr., qui dirige la Trump Organization avec son frère Eric, a répondu aux questions des enquêteurs sous serment plus tôt en août, tout comme leur sœur Ivanka Trump. Ivanka était auparavant cadre à la Trump Organization.

Eric Trump a invoqué son droit au cinquième amendement plus de 500 fois lorsqu’il a été interrogé sous serment dans le cadre de l’enquête en octobre 2020, selon un dépôt au tribunal en janvier.

