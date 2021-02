L’ennemi de Poutine Alexei Navalny PERD son appel pour une peine de 3 ans de prison malgré l’ordonnance de la Cour européenne des droits de l’homme de le libérer

L’appel d’ALEXEI Navalny contre sa peine de prison a été rejeté à Moscou – malgré une ordonnance de libération de la Cour européenne des droits de l’homme.

Un tribunal inférieur a condamné le chef de l’opposition russe au début du mois à deux ans et huit mois de prison pour avoir violé sa probation relative à une condamnation en 2014 pour détournement de fonds.

Le principal critique de Vladimir Poutine a été arrêté pour ne pas s’être présenté à la police alors qu’il se battait pour sa vie en Allemagne après un empoisonnement d’agent neurotoxique qu’il attribue au Kremlin – une affirmation que le régime nie.

Le croisé anti-corruption Navalny, 44 ans, a fait appel de la peine de prison et a demandé à être libéré.

Pourtant, le juge du tribunal municipal de Moscou n’a aujourd’hui que légèrement réduit sa peine à un peu plus de deux ans et demi de prison, déclarant qu’un mois et demi que Navalny avait passé en résidence surveillée début 2015 sera déduit de sa peine.

S’exprimant avant le verdict, Navalny a fait référence à la Bible ainsi qu’à Harry Potter et à la série animée Rick et Morty en exhortant les Russes à résister à la pression des autorités et à défier le Kremlin de construire un pays plus juste et plus prospère.

Il a déclaré: «La tâche du gouvernement est de vous faire peur et de vous persuader que vous êtes seul.

« Notre Voldemort dans son palais veut aussi que je me sente coupé », a-t-il ajouté, en référence au président Poutine.

«Vivre, c’est tout risquer. Sinon, vous n’êtes qu’un morceau inerte de molécules assemblées au hasard dérivant partout où l’univers vous souffle.

Navalny s’est également adressé au juge et au procureur, affirmant qu’ils pourraient avoir une vie bien meilleure dans une nouvelle Russie.

«Imaginez à quel point la vie serait merveilleuse sans mensonge constant. Imaginez à quel point ce serait formidable de travailler en tant que juge lorsque personne ne pourrait vous appeler et vous indiquer les verdicts à rendre », a-t-il déclaré.

L’arrestation et l’emprisonnement de Navalny ont alimenté une énorme vague de manifestations à travers la Russie.

Les autorités ont réagi par une répression radicale, détenant environ 11 000 personnes, dont beaucoup ont été condamnées à une amende ou à des peines de prison allant de sept à 15 jours.

Pendant ce temps, le critique du Kremlin a dépassé Poutine en tant que politicien le plus discuté de Russie pour la première fois, selon une nouvelle analyse.

L’homme de 44 ans aurait été mentionné sur les réseaux sociaux – 1,3 million de fois plus que Poutine après avoir été détenu dans un aéroport de Moscou le 17 janvier.

La Russie a rejeté les critiques occidentales sur l’arrestation de Navalny et la répression des manifestations comme une ingérence dans ses affaires intérieures.

Dans une décision rendue mardi, la Cour européenne des droits de l’homme a ordonné à la Russie de libérer le politicien, invoquant le risque pour la vie du requérant.

Le tribunal basé à Strasbourg a noté que Navalny avait contesté l’argument des autorités russes selon lequel elles avaient pris des mesures suffisantes pour protéger sa vie et son bien-être en détention après l’attaque d’agent neurotoxique.

Cependant, Moscou a rejeté la demande du tribunal, qualifiant la décision d’ingérence illégale et inadmissible dans les affaires de la Russie.

Dans le passé, Moscou a respecté les décisions de la CEDH accordant des compensations aux citoyens russes qui ont contesté les verdicts, mais elle n’a jamais été confrontée à une demande de la Cour européenne de libérer un condamné.

Plus tard samedi, Navalny fera également face à des poursuites dans une affaire distincte pour diffamation d’un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale.

Navalny, qui a appelé le vétéran, 94 ans, et d’autres personnes présentées dans une vidéo pro-Kremlin «des comparses corrompus, des gens sans conscience et des traîtres», a rejeté les accusations de calomnie et les a décrites comme faisant partie des efforts officiels pour le dénigrer.

