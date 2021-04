ALEXEI Navalny a été transporté d’urgence à l’hôpital alors que sa grève de la faim en cours suscite la fureur internationale sur son bien-être.

Le chef de l’opposition Poutine en est maintenant au 20e jour de sa manifestation et pourrait «mourir à tout moment» s’il ne reçoit pas le traitement médical d’urgence pour des maux de dos et des engourdissements dans les jambes et les mains.

AP

Alexei Navalny se bat maintenant pour sa vie après avoir été transporté d’urgence à l’hôpital[/caption]

Getty

Vladimir Poutine fait maintenant face à une pression internationale croissante sur son bien-être alors que les États-Unis préviennent qu’il y aura des «conséquences» s’il meurt[/caption]

La nouvelle de son dernier virage pour le pire survient alors que les États-Unis ont averti qu’il y aurait des «conséquences» s’il meurt.

Ce n’est que samedi que le président américain Joe Biden a ajouté sa voix au choeur international croissant de protestations contre le traitement de l’activiste, qualifiant sa situation de «totalement injuste».

Le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne et l’Union européenne ont également exprimé leur inquiétude face à son traitement et ont exigé sa libération.

Navalny, 44 ans, a été emprisonné en février et purge une peine de deux ans et demi pour détournement de fonds dans une colonie pénitentiaire de la ville de Pokrov, à environ 60 miles à l’est de Moscou.

Son médecin personnel Anastasia Vasilyeva et trois autres médecins, dont le cardiologue Ashikhmin, ont maintenant demandé aux responsables de la prison de leur accorder un accès immédiat avant qu’il ne soit trop tard.

Mme Vasilyeva a déclaré que les résultats sanguins publiés par l’État montraient déjà des preuves d’insuffisance rénale.

Les niveaux élevés de potassium et de créatinine avaient créé une «urgence médicale», a-t-elle affirmé.

Le service pénitentiaire actuellement en charge de ses soins a confirmé qu’il était examiné quotidiennement et a accepté de prendre des vitamines.

Navalny a à peine survécu à un empoisonnement avec l’agent neurotoxique Novichok en août, qu’il a ensuite imputé au Kremlin.

Il a depuis été soutenu par des millions de Russes, qui sont descendus dans la rue à plusieurs reprises pour le soutenir.





Cependant, lundi, le ministère russe de l’Intérieur a appelé la population à ne pas participer aux dernières manifestations prévues contre la détérioration de la santé de Navalny.

Il a déclaré: «Toute action agressive de la part des participants à des réunions publiques non autorisées, en particulier les tentatives de provoquer des affrontements avec les forces de l’ordre, sera considérée comme une menace pour la sécurité publique et immédiatement supprimée.»