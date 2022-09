Lennar, Coinbase, Array Technologies et plus

Découvrez les entreprises qui font les plus gros mouvements lundi midi:

DR Horton, Lennar, PulteGroup – Les actions des constructeurs de maisons ont augmenté lundi après que KeyBanc a doublé le secteur pour le surpondérer au lieu de le sous-pondérer. L’analyste Kenneth Zener a déclaré que les constructeurs de maisons, qui ont sous-performé cette année, ont tendance à rebondir plus tôt et plus fortement que l’ensemble du marché. Les actions de Lennar ont augmenté d’environ 2 %, tandis que DR Horton a gagné plus de 2 % et PulteGroup a bondi de près de 4 %.

Array Technologies – L’action solaire a bondi de plus de 3% après que Piper Sandler a fait passer Array Technologies à une surpondération de neutre, affirmant que la société a plus d’avantages à venir sur une amélioration des perspectives.

SunOpta – Les actions de SunOpta ont augmenté de plus de 5 % après avoir été nommées parmi les premiers choix par Cowen. L’analyste Brian Holland, qui a une note d’achat sur l’action, a écrit dans une note que “la position agnostique de la société et l’exécution du capital offrent une forte croissance sous-estimée par le marché”. Son objectif de prix de 15 $ implique une hausse de 55,9 % par rapport à la clôture de vendredi.

Opendoor Technologies – Opendoor a chuté de 6% après qu’un Bloomberg a signalé que l’iBuyer avait perdu de l’argent sur 42% de ses reventes d’août. Comme d’autres dans le domaine du logement, l’entreprise fait face à des vents contraires, notamment une récession immobilière et des taux hypothécaires supérieurs à 6 %.

AutoZone – Les actions d’AutoZone ont chuté de plus de 2% alors que les traders se sont penchés sur un rapport sur les résultats trimestriels mitigé. Les marges brutes de la société de 51,5 % étaient légèrement inférieures à une estimation de StreetAccount de 51,9 %. Pourtant, AutoZone a gagné 40,50 $ par action au cours du trimestre précédent, battant une prévision de 38,51 $ par action.

NCR – Les actions de NCR ont chuté de près de 3% après avoir été rétrogradées à poids égal après surpondération par Morgan Stanley. La société a déclaré que la voie vers la création de valeur pour les actionnaires était “moins claire et plus longue” après que la société de solutions de paiement d’entreprise a annoncé vendredi qu’elle se séparerait en deux sociétés.

Wix – Les actions de Wix ont grimpé de 11 % après que l’investisseur activiste Starboard Value a révélé une participation de 9 % dans la société de plateforme de développement Web. Selon ReutersStarboard a expliqué à Wix comment améliorer les opérations de l’entreprise, qui a perdu la moitié de sa valeur cette année.

Coinbase – Les actions de l’échange de crypto-monnaie ont chuté de plus de 7% alors que le prix du bitcoin a chuté à son plus bas niveau depuis juin et que les commerçants ont continué à dénouer les positions courtes après l’achèvement de la fusion Ethereum. Les actions ont également chuté lundi avant la décision de la Fed cette semaine. Les prix de la cryptographie sont en grande partie macroéconomiques et les revenus de Coinbase dépendent fortement des frais de négociation.

Theravance Biopharma — Theravance a rebondi de plus de 3 % après avoir annoncé un Rachat d’actions de 250 millions de dollars programme.

Compagnies aériennes – United Airlines, Alaska Air et American Airlines ont augmenté de plus de 3% et figuraient parmi les meilleures performances du S&P 500 lundi.

Gamco Investors – Les actions de la société d’investissement dirigée par Mario Gabelli ont plongé de près de 12% après avoir annoncé après la cloche de vendredi qu’elle se retirait volontairement de la Bourse de New York. Gamco a déposé une demande pour que ses actions ordinaires soient cotées sur la plateforme OTCQX, exploitée par OTC Markets Group.

Ralph Lauren – Le fabricant de vêtements et d’articles ménagers de luxe a augmenté de près de 2% après qu’une mise à jour des investisseurs ait indiqué une croissance des ventes élevée à un chiffre.

—Alexander Harring, Sarah Min, Jesse Pound, Tanaya Macheel et Yun Li de CNBC ont contribué au reportage.