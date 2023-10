Les célébrations dans le vestiaire ont été décidément discrètes.

Liverpool avait remporté une victoire catégorique 3-0 contre Nottingham Forest à Anfield, mais les esprits étaient ailleurs.

Les joueurs de Jurgen Klopp savaient que leur triomphe sur le terrain était insignifiant compte tenu de ce que vivait leur coéquipier Luis Diaz.

Alors que Liverpool se rapprochait à trois points du leader de la Premier League Tottenham, l’ancien attaquant de Porto se trouvait chez lui à Crosby, au nord de la ville, attendant avec impatience des nouvelles de son père Luis Manuel, kidnappé dans la ville de Barrancas, dans la région de La Guajira, la région la plus septentrionale de la Colombie, samedi.

Sa mère, Cilenis Marulanda, a également été emmenée par des hommes armés à moto, selon les informations et les autorités locales, mais elle a été sauvée indemne, une information publiée sur le compte des réseaux sociaux du président du pays, Gustavo Petro.

“La préparation a été la plus difficile que j’ai jamais eue de ma vie”, a déclaré Klopp, dont la carrière d’entraîneur s’étend sur 22 ans et plus de 1 000 matches. « Nous prions tous pour que tout aille bien. La seule chose que nous pouvions faire, c’était nous battre pour notre frère et c’est ce qu’ils ont fait.

Diaz se trouvait à l’hôtel Titanic de Liverpool avec le reste de l’équipe samedi soir lorsqu’il a été informé de l’enlèvement de ses parents. Après avoir parlé avec Klopp, il a été convenu que le joueur de 26 ans rentrerait chez lui pour rejoindre sa petite amie Gera Ponce et leur jeune fille.

“Nous avons envoyé des gens avec lui, nous avions des gens là-bas pour prendre soin (d’eux)”, a expliqué Klopp. « Il y a aussi une partie de sa famille là-bas. C’est pourquoi ils veulent être ensemble. C’est tout à fait compréhensible.

«Ensuite, nous avons eu des nouvelles de sa mère, ce qui est absolument fantastique. Depuis, vraiment plus rien. Ils y travaillent mais c’est un peu loin.

« Nous ne sommes évidemment pas les premiers à être informés mais nous essayons de tout savoir, autant que possible, mais nous ne voulons en aucun cas déranger. Nous ne sommes pas les personnes importantes là-bas. Nous voulons juste soutenir.

Après s’être reposé pour la visite de Toulouse en Ligue Europa jeudi, Diaz avait été sélectionné pour débuter à gauche des trois premiers de Klopp contre l’équipe de Steve Cooper dimanche.

Son retrait de l’équipe a conduit Diogo Jota à être recruté dans la formation de départ et après avoir marqué le premier but contre Forest, il a couru vers le banc où il a reçu un maillot de Liverpool avec Diaz et le numéro 7 sur le dos par le gardien de réserve Adrian.

Jota brandit le maillot de Diaz (Daniel Chesterton/Hors-jeu/Hors-jeu via Getty Images)

Jota l’a tenu haut alors que les joueurs, le personnel et les supporters applaudissaient pour soutenir l’attaquant, qui a marqué 14 buts en 58 apparitions depuis son transfert de 50 millions de livres sterling depuis Porto en janvier 2022.

“C’est une situation très difficile et je ne sais pas comment quelqu’un réagirait si cela vous arrivait”, a déclaré Jota, ému. « Il allait jouer. J’ai joué à sa place et je lui ai montré son maillot pour lui montrer que nous sommes avec lui et que nous espérons que tout s’arrangera.

« Il est inimaginable de penser qu’une telle situation puisse se produire. Nous pouvons simplement le soutenir et lui montrer que nous sommes avec lui.

Jota vit près de Diaz, dans la ville de Crosby, avec Adrian et l’attaquant Darwin Nunez, qui y ont récemment emménagé. Diaz, affectueusement surnommé « Lucho », est une figure populaire de l’équipe de Klopp et la nouvelle a durement touché tout le monde.

« Comment peut-on rendre un match de football vraiment important un jour comme celui-ci ? C’est vraiment difficile”, a déclaré Klopp. « Je n’ai jamais eu à lutter contre ça de ma vie. C’était toujours mon endroit sûr, parfois ma cachette en tant que joueur ou entraîneur. Vous avez le droit, pendant ces quelque 90 minutes, de vous concentrer uniquement sur cela. Mais c’était absolument impossible à faire.

“Il était clair que nous devions donner un sens supplémentaire au jeu et il s’agissait de se battre pour Lucho. Ensuite, les garçons ont retiré le maillot et je n’étais pas préparé à 100 % à cela. C’était vraiment touchant, mais merveilleux aussi.

Le Kop a scandé le nom de Diaz à plusieurs reprises pendant le match et le milieu de terrain Dominik Szoboszlai l’a parfaitement résumé en disant : “Aucun de nous ne marche seul, Luis.”

La police nationale et l’armée colombienne ont été mobilisées à la recherche de son père. Une récompense d’environ 200 millions de pesos (48 000 $, 40 000 £) a été proposée pour toute information susceptible de faciliter la mission de sauvetage et la capture des responsables.

Dimanche, le général William Salamanca, chef de la police nationale, s’est entretenu par téléphone avec Diaz, lui disant qu’il était à La Guajira pour diriger personnellement l’opération.

“Hier soir, nous avons réussi à sauver votre mère”, lui a déclaré Salamanca dans un appel publié sur son compte sur les réseaux sociaux. « Elle est saine et sauve. Nous sommes ici en utilisant toutes les capacités aériennes et terrestres de la police avec le soutien de l’armée colombienne et nous vous informerons, Lucho, mais nous voulons que vous sachiez que nous sommes d’abord solidaires avec vous, en vous accompagnant, et que nous nous ne ménageons aucun effort parce que cela nous a tous émus, Colombiens.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait des questions, Diaz a répondu : “Nous avons communiqué avec notre famille et je n’ai aucune question pour le moment.”

Luis Fernando Velasco, le ministre colombien de l’Intérieur, a admis qu’il était à craindre que Luis Manuel puisse traverser la frontière avec le Venezuela voisin.

« Je demande à tous les habitants de La Guajira de nous aider et de nous fournir toutes les informations possibles. Ce qu’ils ont fait avec Lucho Díaz ne concerne pas seulement Lucho Díaz mais toute la Colombie, et toute la Colombie doit réagir », a-t-il déclaré aux journalistes.

La recherche du père de Diaz est aussi la recherche du « héros » du footballeur.

Diaz est originaire de La Guajira, la région isolée la plus septentrionale de la Colombie, connue pour son haut désert, son littoral battu par les vents et sa grande population indigène Wayuu.

Ayant grandi à Wayuu dans la ville de Barrancas, qui abrite quelque 40 000 habitants, la vie était dominée par l’imposante mine de Cerrejon, la plus grande mine à ciel ouvert d’Amérique du Sud. Le père de Diaz est à l’origine de son héritage Wayuu, la famille étant originaire du petit village voisin de Lagunita de la Sierra.

Surnommé M. Mané, la vie de Luis Manuel consistait à donner à ses enfants des opportunités de jouer au football, aux côtés de son épouse Cilenis – le couple s’est marié l’année dernière, Diaz retournant à La Guajira pour le mariage.

Diaz est l’un des trois fils footballeurs, les frères Roller et Jesus jouant également à des niveaux inférieurs. Il a également une sœur cadette, Anny. Toute la famille visite régulièrement Anfield et, à l’exception de Jesus – qui joue pour Porto B – est toujours basée en Colombie.

La Guajira est une région pauvre et à Barrancas, la plupart des travaux sont liés à la mine de Cerrejon. Le père de Diaz vendait de la nourriture de rue aux ouvriers, en particulier un mets traditionnel Wayuu appelé friche, un type de ragoût de chèvre.

En outre, il dirigeait une petite école de football, où Diaz a débuté à l’âge de six ans. L’équipe était basée à Cerrejón, avec Diaz jouant aux côtés des enfants des mineurs. « Mon père est mon héros », a-t-il déclaré quelques années plus tard. “Il m’a appris à jouer.”

Luis Manuel visitait également les stands du marché local pour se procurer des DVD de l’autre idole de son fils, Ronaldinho. Un peu du flair du Brésilien s’est infiltré très tôt dans le jeu du jeune : Diaz a dribblé avec fanfaronnade et est devenu célèbre localement pour son répertoire de tricks.

La vente de nourriture de rue a également aidé à payer les déplacements vers les essais. Diaz souffrait d’insuffisance pondérale chronique lorsqu’il était enfant, ce qui, combiné à l’isolement de La Guajira, signifiait qu’il n’était pas récupéré par un club professionnel avant l’âge de 17 ans. Avec des jetons de nourriture parfois distribués aux enfants locaux, Diaz a développé une réputation de don de ses jetons. à ses coéquipiers, affirmant qu’il n’avait pas faim, malgré sa silhouette.

Diaz photographié après avoir rejoint l’Atletico Junior, où il a joué avant de signer pour Porto (Photo fournie par Juan Salvador Barcena)

Après le décollage de la carrière improbable de Diaz, d’abord en Colombie puis à Porto, son père est resté au cœur de sa carrière. Incapable d’assister en personne aux débuts de son fils à Liverpool, Luis Manuel a pleuré des larmes de joie en regardant l’apparition de Diaz contre Cardiff City sur un téléphone portable. Malgré le signal fragile, il a quand même vu une apparition animée, se terminant par Diaz se faisant assaillir par ses coéquipiers après avoir aidé Takumi Minamino.

“La magie de Luis pour entrer et aider un collègue”, a-t-il déclaré au Blog Deportivo de Blu Radio. “Il a été reçu en grande pompe et avec beaucoup d’affection.”

“Luis et lui sont très proches”, déclare Carlos Aleman, présentateur de la chaîne de télévision Win Sports, basée à Bogota. “Ils parlent encore tous les jours”

Malgré son succès, la famille mène une vie similaire à La Guajira. Ils sont toujours basés à Barrancas, aux côtés d’autres membres de la famille élargie.

L’entraîneur de Luis Manuel a depuis évolué pour devenir la Fondation Luis Diaz Esperanza, dirigée par le cousin de Diaz, Josher, qui gère une quinzaine d’écoles de sport, dont quatre dans des réserves indigènes, investissant ainsi dans une communauté locale qui a fait face à plus que son lot de problèmes.

La Guajira est l’une des régions les plus pauvres de Colombie et partage une longue frontière avec le Venezuela, avec lequel sa fortune économique est également liée.

La population Wayuu est divisée entre les deux pays, mais les dernières décennies ont vu les peuples autochtones divisés en raison de différences politiques entre les politiciens de droite qui ont gouverné la Colombie jusqu’à l’année dernière et les gouvernements de gauche du Venezuela dirigés par Hugo Chavez et Nicolas Maduro.

Grandir Wayuu entraîne des inconvénients systémiques. Connu comme le peuple du soleil, du sable et du vent, leur histoire est marquée par de nombreuses luttes, allant d’une rébellion acharnée contre la domination espagnole à d’âpres conflits avec les sociétés minières de la région.

“Je pense que c’est son identité Wayuu qui le motive”, a déclaré John Jairo Diaz, qui n’a aucun lien de parenté mais qui a entraîné Luis Diaz à la Copa Americana de Pueblos Indigenas, un tournoi pour joueurs autochtones. “Cela lui donne envie de maximiser son potentiel.”

En 2017, la Commission interaméricaine des droits de l’homme a signalé à la Cour constitutionnelle colombienne que 4 470 Wayuu…